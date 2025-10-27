...तर ती डॉक्टर आज आपल्यात असती! प्रत्येक गोष्टीत राजकारण का करता? फडणवीसांना बड्या नेत्याचा थेट सवाल

Satara Paltan Doctor Case: साताऱ्यामधील फलटण येथील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येचं प्रकरण राज्याच्या राजकारणामध्ये चर्चेचा विषय ठरत असतानाच आता थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात पत्र पाठवण्यात आलं आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नावाने हे पत्र लिहिलं असून या पत्रात त्यांनी नेमकं काय म्हटलंय पाहूयात...
मुख्यमंत्री महोदय, सप्रेम नमस्कार,
त्या महिला डॉक्टरला ला न्याय भेटेल का हो?
महोदय आपण महाराष्ट्रात रहात असल्याची चीड यायला लागलीय, आपली मुलगी सुरक्षित आहे का? सुरक्षित राहील का? वसतिगृहात तिला ठेवणे कितपत योग्य? यासारख्या असंख्य प्रश्नांनी लेकीचा बाप चिंताग्रस्त आहे. पीडित महिला डॉक्टर तर गेली. तिने आत्महत्त्या केली की तिचा नराधमांनी गळा घोटला याचे उत्तर मिळायला अवधी आहे. ज्या फलटणमधील पोलीस डिपार्टमेंट आणि राजकारणी लोकांवर संशयाची सुई आहे त्याच फलटणमध्ये तुम्ही आलात आणि त्याच फलटणमध्ये पुढाऱ्यांना क्लीनचीट दिलीत. महाराष्ट्रातील माता भगिनींच्या मनात प्रचंड संताप निर्माण झालाय. कोण तो खासदार त्यानं ऊसतोड मजूरांना गुलाम समजून स्वराज चालवला आहे? दहा लाख ऊसतोड माजूरांना या महाराष्ट्रात माणूस म्हणून कायदा नाही असा माझा गृह विभागावर आरोप आहे. कारखाण्याची धुराडी पेटण्याच्या अगोदर ऊसतोड मुकादम -मजूर यांचे अपहरण मारहाण त्याचे सातबारे यांचं काय काय होतं हा संशोधनाचा विषय आहे.
पण आज पीडित महिला डॉक्टरचा बळी गेलाय. सध्याच्या घडीला एसआयटी स्थापना होणं गरजेचं आहे. सुसाईड नोट म्हणून हातावर लिहलेलं हस्तक्षर त्यांचं आहे का? यावर प्रश्न चिन्ह आहे. पीएसआय गोपाल बदने यांच्याविरोधात फलटणच्या डीएसपींकडे लेखी तक्रार करुनही कारवाई झाली नाही. ती कारवाई झाली असती तर पीडित महिला डॉक्टर आज आपल्यात असत्या.
पीडित महिला डॉक्टरवर आत्महत्येची वेळ आली ती अधिकाऱ्यांमुळे. मात्र या परिस्थितीला जन्म देण्यास कारणीभूत जी नेते मंडळी आहेत ते मोकाटच फिरणार आहेत का? प्रत्येक वेळी तुम्ही राजकारण करणार आहात का? अश्या लोकांना पाठीशी घालणार आहात का याचं उत्तर मुख्यमंत्र्यांना द्यावंच लागणार आहे. ते मिळणार नसेल तर महाराष्ट्रात पीडित महिला डॉक्टरला न्याय भेटेपर्यंत जनआंदोलन उभं करावे लागेल. पीडित महिला डॉक्टर प्रकरण संवेदनशील असताना आपलं राजकारण महाराष्ट्राला आवडलं नाही. मुख्यमंत्री महोदय तुम्ही सुज्ञ आहात प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आपण का करावं? आरोपीच्या म्हुसक्या आवळणे आवश्यक आहे.
ता. क - महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्था रसातळाला गेल्याची भावना जनतेत आहे.
महिला डॉक्टरच्या मृत्यूप्रकरणाशी माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांचा संबंध असल्याचे आरोप करण्यात आले. माजी विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवेंनी निंबाळकरांच्या चौकशीची मागणीही केली. मात्र यासंदर्भात फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. "अनेक विकासाची कामे होतायत याचं मला समाधान आहे. मी फलटणला येऊ नये यासाठी प्रयत्न झाला. आमच्या एका भगिनींने आत्महत्या केली. आमच्या या भगिनीला न्याय दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. या प्रकरणात रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, सचिन पाटील यांचे नाव घुसवण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र माझ्या मनात जरा जरी शंका असती तरी मी इथे आलो नसतो," असं मुख्यमंत्री फडणवीस रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांना क्लिनचीट देताना म्हटलं होतं.