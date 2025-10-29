ते अक्षर मयत महिला डॉक्टरचं नाही? आत्महत्या की खून? रात्री हॉटेलमध्ये एकटी... फलटण प्रकरणाला कलाटणी?

Satara Phaltan Doctor Case: महाराष्ट्रामध्ये चर्चेत असलेल्या फलटणमधील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. सुशिक्षित महिला डॉक्टर महिला रात्री हॉटेलमध्ये एकटी जाणं दुसऱ्या दिवशी तिचा मृत्यू झाला हे आश्चर्यकारक आहे, असं या नेत्याने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे या महिला डॉक्टरने आत्महत्या करण्यापूर्वी हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटवरुनही या नेत्याने शंका उपस्थित करत आत्महत्येपूर्वी ही हातावर कशासाठी असं लिहिल? हे हस्ताक्षर तिचं आहे का? याची चौकशी व्हायला हवी असंही या नेत्याने म्हटलं आहे.
24 ऑक्टोबर रोजी या महिला डॉक्टरने राहत्या रुममध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणावरुन राज्यभरामध्ये एकच खळबळ उडाली असून आत्महत्येपूर्वी या डॉक्टरने हातावर लिहिलेल्या मजकुराचा फोटो समोर आला आहे. "पीएसआय गोपाळ बदाणे यांनी माझ्यावर चार वेळा बलात्कार केला. पोलीस कर्मचारी प्रशांत बनकर यांनी माझा मानसिक छळ केला" असं या मयत डॉक्टरच्या हातावर लिहिलेलं होतं. मात्र आता हे हस्ताक्षर या महिलेचं आहे का असा सवाल एका मोठ्या नेत्याने उपस्थित केला आहे.
चाळीसगावमध्ये पत्रकारांशी चर्चा करताना शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी या प्रकरणासंदर्भात वेगळीच शंका उपस्थित केली आहे. "हातावर नाव लिहून आत्महत्या केली हे थोडं आश्चर्य आहे. असं म्हणताय की, ते हस्ताक्षर त्याचं नाही. सुशिक्षित महिला डॉक्टर महिला रात्री हॉटेलमध्ये एकटी जाणं दुसऱ्या दिवशी तिचा मृत्यू झाला हे आश्चर्यकारक आहे. ते अनाकलनीय आहे," असं जयंत पाटील म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता, "ही आत्महत्या आहे की खून याचा पोलिसांनी प्रामाणिकपणे तपास केला तर मला असं वाटतं आणखी काही माहिती समोर येईल. डॉक्टर महिला आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांचं नाव समोर येत आहे. हे धक्कादायक आहेच म्हणून याच्यात खरा तपास व्हावा," अशी मागणीही जयंत पाटील यांनी केली आहे.
"सुशिक्षित महिलेने हातावर लिहून आत्महत्या केली परंतु कागदावर लिहूनही आत्महत्या करू शकली असती. ती आत्महत्या की, खून आहे हे तपासलं पाहिजे. त्या महिलेच्या हातावरील हस्ताक्षर त्या महिलेचं की, दुसरं कोणाचं याची चौकशी झाली पाहिजे," असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. या प्रकरणामध्ये भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचं नाव गोवलं जात असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना क्लिनचीट दिल्याच्या मुद्द्यावरूनही जयंत पाटलांनी खास शैलीत टोला लगावला.
"एवढी गंभीर घटना घडल्यानंतर मुख्यमंत्री किंवा गृहमंत्र्याने क्लिनचीट देण्याची एवढी घाई करायची नसते. पोलिसांना कोणाचाही दबावा न येता चौकशी करावी लागते, जी व्यक्ती निर्दोष असते कालांतराने ती जनतेसमोर येते. गृह खात्याचे मंत्री चौकशी न करता असा खुलासा करायला लागले तर याचा दबाव तपास यंत्रांवर येतो," असं म्हणत जयंत पाटलांनी फडणवीसांना लक्ष्य केलं.