सातारा डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणातील पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टमधून मोठा खुलासा! मयत तरुणीच्या शरीरावर...

Satara Phaltan Doctor Postortum Report: महिला डॉक्टरने 24 ऑक्टोबर रोजी स्वत:ला संपवलं. या आत्महत्या प्रकरणावरुन राज्यातील राजकारण तापलेलं असतानाच शवविच्छेदनाचा प्राथमिक अहवाल समोर आलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 29, 2025, 10:04 AM IST
पोलिसांनीच दिली माहिती (रुग्णवाहिकेचा फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - रॉयटर्स)

Satara Phaltan Doctor Postortum Report: महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चेचा आणि आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय ठरत असलेल्या साताऱ्यातील फलटणमधील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील फलटण येथील वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम करणाऱ्या 28 वर्षीय महिला डॉक्टरने 24 ऑक्टोबर 2025 रोजी फलटणमधील राहत्या खोलीत आत्महत्या केली. राहत्या खोलीमध्ये स्वत:ला गळफास लावून संपवण्यापूर्वी महिला डॉक्टरने हातावर सुसाईड नोट लिहिली होती. या प्रकरणामध्ये दोन प्रमुख आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. असं असतानाच आता या महिला डॉक्टरचा शवविच्छेदन अहवाल समोर आला आहे. 

रुपाली चाणकरांनीही केलेला शवविच्छेदाचा उल्लेख

सोमवारी महाराष्ट्राच्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी फलटणमधील डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणामध्ये रुग्णालयाबरोबर पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती घेतली होती. यावेळेस प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना. पोलीस आणि आरोग्य विभागाला लवकरात लवकर पोस्ट मॉर्टमचा रिपोर्ट मिळेल असे प्रयत्न सुरु असल्याचं म्हटलं होतं. त्याचवेळी "प्राथमिक पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टमध्ये आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे," असं रुपाली चाकणकरांनी सांगितलं होतं. रुपाली चाणकरांनी हे सांगितल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या मयत महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणातील प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालातील काही माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनीच ही माहिती दिली आहे.

प्राथमिक शवविच्छेदनाचा अहवालात काय आहे?

मंगळवारी मयत महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येनंतर प्राथमिक शवविच्छेदनाचा अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये काही मोठ्या गोष्टींबाबत खुलासा झाला आहे. सातारा पोलिस अधिक्षकांनी शवविच्छेदनाचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाल्याची माहिती दिली आहे. सदर डॉक्टरने रात्री दीडच्या सुमारास आत्महत्या केल्याचं शवविच्छेदन अहवालामध्ये स्पष्ट झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. डॉक्टरच्या शरीरावर कोणत्याही जखमा आढळून आल्या नसून फास लावून तिने स्वत:ला संपवल्याचं प्राथमिक अहवालातून समोर आलं आहे.

इतर रुग्णालयांमध्येही काही काळासाठी होत्या वैद्यकीय अधिकारी

सदर महिला डॉक्टर फलटणशिवाय सातारा जिल्ह्यात इतर ठिकाणीही कालावधीसाठी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून सेवा बजावली आहे. यांच्यासोबत ज्यांनी ज्यांनी काम केले त्यांच्याकडून या महिला डॉक्टरांबाबत माहिती गोळा केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Tags:
sataraPhaltanPhaltan doctor casephaltan doctorSuicide case

