रुपाली चाकणकर अडचणीत? त्या विधानामुळे राजीनाम्याची मागणी; मयत महिला डॉक्टरबद्दल नक्की काय म्हणाल्या?

Satara Phaltan Doctor Suicide Rupali Chakankar Controversy: महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी फलटणमधील मयत महिला डॉक्टर प्रकरणामध्ये केलेल्या वक्तव्यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. विरोधी पक्षाकडून चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. नेमकं हे प्रकरण आहे काय आणि कोणाचं काय म्हणणं आहे ते पाहूयात...
बीडमधील महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काही तरुणांनी बीड शहरातील बशीरगंज भागात असलेल्या बीएसएनएल टॉवरवर चढून आंदोलन केलं. रूपाली चाकणकर यांनी दोन दिवसांपूर्वी मृत महिला डॉक्टर बाबतीत वादग्रस्त विधान केले. त्यामुळे या विधानाने पीडित कुटुंबाच्या भावना दुखावल्या असून चाकणकर यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली जात आहे. पीडित डॉक्टर कुटुंबाला न्याय मिळावा अशी मागणी करत शोले स्टाईल आंदोलन बीडमध्ये करण्यात आलं.
"महिला आयोग मृत मुलीच्या सीडीआर बद्दल बोलता. मग निंबाळकर नाईकांचे सीडीआरही खुले करा," अशी मागणी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या नेत्या सुषमा अंधारेंनी केली आहे. "राष्ट्रीय महिला आयोगाने राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांकडे खुलासा मागितला पाहिजे.बीडमध्ये टॅावरवर चढून तरूण चाकणकरांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. कारण मृत भगिनीची बदनामी महिला आयोग करत आहे. मृत तरूणीच्या हातावर लिहलेले हस्ताक्षर आणि त्यांचे चार पानी पत्रातील हस्ताक्षर जुळत नाही. पत्रातील निरीक्षक हा शब्द नऊ वेळा आला आहे. यातील निरीक्षक मधील वेलांटी दुसरी आहे व हातातील निरिक्षक या शब्दात वेलांटी पहिली आहे. हस्ताक्षरही जुळत नाही. महिला आयोग सुपारी वाजविण्यासाठी येतंय का? कुणाला वाचविण्याचा प्रयत्न होतोय?" असा सवाल अंधारेंनी विचारला आहे.
महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात कुटुंबाची सांत्वन पर भेट घेतल्यानंतर खासदार बजरंग सोनवणे यांची पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी, "बीडच्या लेकीला न्याय मिळाला पाहिजे. मी फलटणला जाणार. माध्यमांसमोर याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी करणार आहे. कोणता लोकप्रतिनिधी यात होता? न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही. इतर प्रकरणात चाकणकर ताई प्रेस घेताना दिसल्या नाही त्यांचा चकार शब्द देखील नाही," असं म्हणत निशाणा साधला.
फलटण डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणावरून समाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनीही रूपाली चाकणकर यांच्यावर टीका केली. "राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांकडून तिच्या चारित्र्याचा हनन करण्यात आलं. महिला आयोग जर महिलांवरच अन्याय करणार असेल तर मग या आयोगाचा उपयोग काय?" अशा सवाल देसाई यांनी केला. "रुपालीताई तुम्हाला हे शोभत नाही. महिला आयोग जे काम करत याच सिरीयसनेस तुमच्याकडे नाही. रूपाली चाकणकर तुम्ही महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आहात की राजकारण्यांच्या प्रवक्त्या आहात? महिला डॉक्टरानी आत्महत्या केली की तिची हत्या झाली आणि तिला आत्महत्या करायला कोणी प्रवृत्त केलं यासंदर्भात पोलिसांचा तपास सुरू आहे. राज्य महिला आयोगाने डॉक्टर महिलेलाच आरोपी करण्याचा प्रयत्न केला. जे आरोपी अटकेत आहे ज्यांच्यावरती आरोप आहेत त्या आरोपींना वाचवण्यासाठी डॉक्टर महिलेवर आरोप केले मेल्यावर देखील तुम्ही एका महिलेला सोडत नाही," असं तृप्ती देसाई म्हणाल्या.
रूपाली चाकणकर यांनी 27 ऑक्टोबर रोजी फलटणच्या उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट दिली. आत्महत्या केलेली डॉक्टर युवती याच रुग्णालयात काम करत होती. त्याचबरोबर या रुग्णालयात काम करत असताना डॉक्टर युवतीला पोलिस विभागाकडून त्रास होत होता. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी चाकणकर या ठिकाणी पोहोचल्या होत्या. त्यांनी रुग्णालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. यानंतर माध्यमांशी बोलताना ही घटना दुर्दैवी असल्याचे सांगत, "मी सर्व डॉक्टर,अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. डॉक्टर युवतीने आयसी कमिटीकडे तक्रार केली नव्हती. मात्र पोलिस आणि डॉक्टर यांच्या एकमेकांबद्दल तक्रारी होत्या. आरोपींच्या बाबतीत फिट आणि अनफिट रिपोर्ट देण्यावरून तक्रारी होत्या. आत्महत्या केलेल्या डॉक्टर महिलेने तीन वेळा बदलीच्या बाबतीत विचारणा होऊन देखील फलटणमध्येच थांबण्याचं ठरवलं होतं. त्यासाठी विशेष ऑर्डर करून बदली थांबवण्यात आली," असं रुपाली चाकणकर म्हणाल्या होत्या.
"पोलिसांनी घटनेतील मोबाईलचा सीडीआर काढला आहे. लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी डॉक्टर युवती प्रशांत बनकरच्या घरी होती. यावेळी फोटो काढण्यावरून त्यांच्यात वाद झाल्याचं देखील समोर आलं आहे. लवकरात लवकर पीएम रिपोर्ट (पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट) मिळवावा असे देखील मी सांगितलं आहे. फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल देखील लवकरात लवकर मिळावा यासाठी सांगितलं," असंही रुपली चाकणकर यांनी सांगितलं. सीडीआरसंदर्भातील विधानावरुनच चाणकरांवर टीका होताना दिसतेय.
"या वादावादीच्या घटनेत पहिली तक्रार ही डॉक्टर युवतीची आहे. त्यानंतर पोलिसांची या डॉक्टरला विरोधात तक्रार आहे. याबाबत चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. पोलिसांशी बोलताना व्यवस्थित बोलावं असं चौकशी समितीने डॉक्टर महिलेला सांगितलं होतं. त्यानंतर ही केस निकालात काढण्यात आली होती. या घटनेचा तपास पारदर्शी पद्धतीने होईल. राज्य महिला आयोगाचे या तपासाकडे लक्ष आहे," असं चाकणकर यांनी सांगितलं.
"डॉक्टर महिलेसोबत असणारे कर्मचाऱ्यांची मी चर्चा केली मात्र त्यांच्याकडून फिट अनफिट त्याचबरोबर इतर दबावाची चर्चा त्यांनी इतरांशी केलेली दिसत नाही. आयसी कमिटीकडे कोणतीही तक्रार नाही. तपास व्यवस्थित सुरू असल्याने एसआयटीची गरज असल्याचं वाटत नाही," असं चाकणकर यांनी सांगितले. "गरज वाटली तर एसआयटीची मागणी करू," असंही चाकणकर म्हणाल्या.
"घडलेली घटना ही दुर्दैवी आहे आहे उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर सुद्धा एक चांगला आयुष्य जगण्याचा स्वप्न मुलीचं आणि महिलेचा असतं. अशा पद्धतीने हत्या किंवा आत्महत्या होत असताना. तपास पूर्ण होत असताना यंत्रणेंना सहकार्य करूयात विरोधकांचे काम आहे विरोधात बोलणं. घटना घडल्यापासून मी स्वतः एसपी आणि तपास यंत्रणांच्या संपर्कात आहे. तुमच्यासमोर मी घडलेली घटना मांडली आहे हे सर्व पुरावे आहेत तपासात काही अडचणी येऊ नये म्हणून आम्ही तुमच्यापर्यंत सांगू शकत नाही. पण आयोगाच्या अध्यक्ष या नात्याने तपास पूर्ण होईपर्यंत त्याचा पाठपुरावा करेन. हा तपास फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये चालेल. लवकरात लवकर न्याय देण्यासाठी आमची पाठपुराव्याची भूमिका राहील. खासदार आणि त्यांच्या दोन पी एन बाबत सगळी चौकशी यामध्ये करणार आहे. या सगळ्या प्रश्नांचे निरसन होईपर्यंत आणि त्याचे उत्तर मिळेपर्यंत चौकशी होईल. खासदार आणि त्यांचे पीए यांच्या संदर्भातली कुठलीही माहिती यात आत्तापर्यंतच्या तपासामध्ये तरी नाही," असंही चाकणकरांनी स्पष्ट केलं.