Satara Doctor Suicide Case: 'मी आत्महत्या करेन असं फोटो पाठवून तिने बनकरला...'; त्या रात्री काय घडलं?

Satara Phaltan Doctor Suicide Case: लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी महिला डॉक्टर कुठे होती? नेमका तिचा आणि घर मालकाच्या मुलाचा वाद कशावरुन झाला याबद्दलची माहिती रुपाली चाकणकरांनी दिली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 27, 2025, 03:10 PM IST
Satara Doctor Suicide Case: 'मी आत्महत्या करेन असं फोटो पाठवून तिने बनकरला...'; त्या रात्री काय घडलं?
रुपाली चाकणकरांनी दिली माहिती

Satara Phaltan Doctor Suicide Case: महाराष्ट्राच्या राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांनी आज सोलापूरमधील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये आज पलटणमधील जिल्हा रुग्णालयाबरोबरच पोलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर आढावा घेतला. जवळपास तासभराहून अधिक काळ झालेल्या या आढावा बैठकीनंतर चाकणकर यांनी आत्महत्येच्या दिवशी नेमकं काय घडलं होतं याबद्दलची सविस्तर माहिती दिली आहे. प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींना माहिती देताना लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मयत महिला डॉक्टर प्रशांत बनकरच्या घरी गेली होती असं सांगितलं. तसेच लक्ष्मीपूजनाच्या सायंकाळी डॉक्टर आणि प्रशांतचा वाद कशावरुन झाला याचा खुलासाही रुपाली चाणकरांनी केला आहे.

दोघांमध्ये नेमका काय वाद झाला?

"लक्ष्मीपूजनाचा दिवस होता. त्या दिवशीच ही घटना (आत्महत्या) घडली. प्रशांत बनकरच्या घरी लक्ष्मीपूजन साजरं करण्यासाठी डॉक्टर गेल्या होत्या. फोटो काढण्यावरुन, फोटो नीट आले नाहीत यावरुन दोघांमध्ये वाद झाला. त्या वादाचं रुपांतर मोठ्या प्रमाणात भांडणात झालं," असं रुपाली चाणकरांनी सांगितलं. "त्यानंतर डॉक्टर तिथून निघून एका मंदिराच्या ठिकाणी गेल्या. प्रशांत बनकर यांच्या वडिलांनी समजूत घातली. सणासुदी आहे इथे बाहेर थांबू नका असं सांगून पुन्हा त्यांना घरी घेऊन आले. त्यानंतर त्या फ्लॅटवर राहिला गेल्या. रात्रभर त्यांनी प्रशांत बनकरला मेसेज केले. मात्र प्रशांत बनकरचा फोन बंद होता. त्या अनुषंगाने हा वाद झाला आहे. मी आत्महत्या करेन असं फोटो पाठवून डॉक्टरने प्रशांत बनकरला सांगितलं," अशी माहिती रुपाली चाकणकरांनी दिली. 

आत्महत्येच्या मेसेजला बनकरने काय रिप्लाय दिला?

महिला डॉक्टरच्या या मेसेजवर प्रशांत बनकरने काय रिप्लाय दिलेला हे ही रुपाली चाकणकरांनी सांगितलं. "यावर प्रशांत बनकरने यापूर्वी आपण खूप वेळा धमकी देण्याचा प्रयत्न केला आहे असा त्या दोघांमधील संवाद आहे. सीडीआरमधून बऱ्याच गोष्टी समोर आल्यात. फॉरेन्सिकचा अहवाल लवकरच समोर येईल. पोलीस आणि आरोग्य विभागाला आज किंवा उद्यापर्यंत पोस्ट मॉर्टमचा रिपोर्ट मिळेल असे प्रयत्न सुरु आहेत. प्राथमिक पोस्ट मॉर्टम रिपोर्टमध्ये आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे," असं रुपाली चाकणकरांनी सांगितलं.

दोघांचीही एकमेकांविरोधात तक्रार

तसेच या प्रकरणातील आरोपी असलेला पोलीस अधिकारी गोपाळ बदाणे आणि पीडित महिला डॉक्टरने एकमेकांविरोधात तक्रार केली होती अशी माहिती रुपाली चाणकरांनी दिली. डॉक्टरांनी पहिली तक्रार केल्याचं रेकॉर्डमध्ये दिसत आहे. मे महिन्यामधील रेकॉर्ड पोलिसांनी जनरल डायरीमध्ये रेकॉर्ड केलं आहे. डॉक्टरांची जूनमधील आणि पोलिसांची जुलैमध्ये तक्रार आहे, असं रेकॉर्डवरुन स्पष्ट होत असल्याचंही रुपाली चाणकरांनी नमूद केलं. 

