साता-यातील जनतेला राजकीय सरप्राईज, गोरे-देसाई यांच्यातील वाद मिटला

तुषार तपासे, झी 24 सातारा : भाजपचे नेते आणि ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे आणि शंभूराज देसाई यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता. मात्र आता हा वाद मिटवण्यासाठी जयकुमार गोरेंनी पुढाकार घेतला आहे. साता-यातील शासकीय कार्यक्रमात दोन्ही मंत्री एकाच स्टेजवर आले. एवढंच नव्हे तर जयकुमार गोरेंनी शंभूराज देसाईंचा सत्कारही केला.
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे विरुद्ध पालकमंत्री शंभुराज देसाई असा संघर्ष निर्माण झाला होता. हा संघर्ष थेट मुद्यावरुन गुद्यावर गेला होता. हा वाद आता आणखी न वाढवता सामंजस्यानं घेण्याची भूमिका बहुतेक दोन्ही बाजुच्या नेत्यांनी घेतलेली दिसतेय. साता-यातल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लोकार्पण सोहळ्यात गोरे-देसाई एकाच मंचावर आले. एवढंच नव्हे तर जयकुमार गोरेंच्या हस्ते शंभूराज देसाईंचा सत्कारही झाला. यावर बोलताना आपल्या मनात कोणतीही कटुता नसल्याचं जयकुमार गोरेंनी सांगितलं. झेडपी अध्यक्षपद निवडणुकीपासून शिवसेना आमदार महेश शिंदे आणि शंभूराज देसाई यांच्यातही वितुष्ट आलंय. याबाबत बोलताना जयकुमार गोरेंनी त्यांच्यातलाही अबोला मिटेल असा विश्वास व्यक्त केला.
शिवसेना- राष्ट्रवादीतलं रायगडातील वैरही संपुष्टात आल्याचं सांगण्यात येतं आहे. आता साता-यातलं भाजप विरुद्ध शिवसेना हे वैरही मिटवण्याचा प्रयत्न होतोय. शंभूराज देसाईंनी यावर अजून स्पष्टपणे काहीही म्हटलं नसलं तरी शासकीय कार्यक्रमात एकाच व्यासपीठावरची त्यांची हजेरी पाहता नांदू सौख्यभरे अशीच भूमिका दोन्ही पक्षाची असल्याचं दिसू लागलं आहे. सातारा जिल्ह्यातील महायुतीचे नेते तथा मंत्री जयकुमार गोरे आणि शंभूराज देसाई यांच्यात सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि 'नाद अन् दहशत' या शब्दांवरून राजकीय वाद झाला होता. मात्र, अलीकडेच एका शासकीय कार्यक्रमात जयकुमार गोरे यांनी पुढाकार घेत शंभूराज देसाई यांचा सत्कार करत हा वाद मिटवण्याचे संकेत दिले आहेत.
'नाद' आणि 'दहशत' या दोन शब्दांवरून दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार शाब्दिक युद्ध पेटले होते. जयकुमार गोरेंनी "नादाला लागल्यास सोडणार नाही" असा इशारा दिला होता, ज्याला शंभूराज देसाईंनी जशास तसे उत्तर देण्याचा इशारा दिला होता. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपद भाजपचा व्हावा या मागणीवरून आणि भाजपच्या भूमिकेमुळे देसाई नाराज होते. देसाई यांनी जाहीरपणे गोरेंच्या कार्यपद्धतीवर टोलेबाजी करत नाराजी व्यक्त केली होती.
वादावर पडदा टाकण्यासाठी जयकुमार गोरे यांनी पुढाकार घेत शंभूराज देसाई यांना स्वतः फोन करून एका शासकीय कार्यक्रमाचे निमंत्रण दिले होते. शंभूराज देसाईंनी या निमंत्रणाचा स्वीकार करून कार्यक्रमाला हजेरी लावली आणि जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कारही करण्यात आला. राजकारणात मतभेद तात्पुरते असतात आणि महायुतीचे सर्व नेते एकत्र मिळून काम करतील, असा विश्वास जयकुमार गोरेंनी या भेटीनंतर व्यक्त केला आहे.