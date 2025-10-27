'सातारा आत्महत्या प्रकरणात फॉरेन्सिक तज्ज्ञ डॉक्टर कपिलदेव पाटील यांची नेमणूक करा', का होतेय मागणी? जाणून घ्या!

Satara Doctor Sucide Case: सातारा जिल्ह्यातील फलटण उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत २८ वर्षीय महिला डॉक्टरने मधुदीप हॉटेलच्या एका खोलीत आत्महत्या करून जीवनाचा अंत केला. या घटनेने फलटणबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रात हादरा उडवला असून, डॉक्टरांच्या हाताच्या तळव्यावर पेनाने लिहिलेली सुसाईड नोट समोर आल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे. या नोटेत पोलिस उपनिरीक्षक गोपाळ बदाणे यांच्यावर लैंगिक शोषण आणि स्थानिक तंत्रज्ञ प्रशांत बनकर यांच्यावर मानसिक त्रास देण्याचे आरोप केले आहेत. याशिवाय, एका माजी खासदारांच्या सहायकांनी आरोपी मल्हारी चन्ने यांना 'आरोग्यदृष्ट्या निरोगी' ठरवण्यासाठी बनावट वैद्यकीय अहवाल तयार करण्याचा दबाव टाकल्याचा धक्कादायक उल्लेखही नोटेत आहे. याप्रकरणी डॉ. दत्ता तपसे यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केलीय.
डॉक्टरांच्या नातेवाईकांच्या मते, फलटण रुग्णालयात शवविच्छेदन कर्तव्यावर असताना राजकीय नेत्यांकडून अनेकदा अहवाल हेराफेरी करण्याचे आदेश मिळत असत. महिला डॉक्टरने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल केल्या, पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. याचबरोबर, बदाणे आणि डॉक्टरांमध्ये द्विपक्षीय तक्रारींचे रेकॉर्ड समोर आले आहेत.
मे महिन्यात डॉक्टरांनी पहिली तक्रार नोंदवली, तर जून आणि जुलै महिन्यात दोघांनी एकमेकांविरुद्ध जनरल डायरीत नोंदी केल्या. सीडीआर विश्लेषणातून दोघांमधील संवादातील धमक्या उघड झाल्या असून, बनकर याने डॉक्टरांच्या मेसेजला 'तुम्ही पूर्वीही अशा धमक्या दिल्यात' असा प्रत्युत्तर दिला होता. प्राथमिक पोस्टमॉर्टम अहवालात आत्महत्या की तोंडावर बोट दाखवते, तर फॉरेन्सिक अहवाल लवकरच येईल.
या प्रकरणात डॉ. दत्ता तपसे यांनी एसआयटी स्थापनेची मागणी केली आहे. ते म्हणाले, "मुंबईप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस सर्जन नेमले जावेत. मी वाशी जिल्हा (धाराशिव) वैद्यकीय अधिकारी असताना डॉ. कपिलदेव पाटील यांनी फॉरेन्सिक तज्ज्ञ म्हणून आम्हाला पूर्ण सहकार्य केले. आता ते मुंबई पोलीस सर्जन आहेत, त्यांचे मत या प्रकरणात उपयुक्त ठरेल. राज्य शासनाने चौकशी समितीत पोलीस शल्यचिकित्सक आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा."
फलटण रुग्णालयात बदाणे याने इतर महिलांना डोळा मारणे, छेडछाड करणे यांसारखे कृत्ये केल्याच्या तक्रारीही रुग्णनातेवाईकांकडून आल्या आहेत. त्याला तक्रार करणाऱ्यांकडून पैसे उकळण्याचे आरोप आहेत.या घटनेने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने तात्काळ दखल घेतली. बदाणे याच्या निलंबनाची शिफारस करण्यात आली आहे. पोस्टमॉर्टम अहवाल २४ तासांत मिळेल. हे प्रकरण न्याय मिळवण्यासाठी लढले जाईल, असे रुपाली चाकणकर म्हणाल्या. डॉक्टरांच्या चारपानांच्या नोटेत चार वेळा लैंगिक अत्याचार आणि चार महिन्यांचा शारीरिक-मानसिक छळ यांचा उल्लेख आहे.
