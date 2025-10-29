मोबाईल सुरु करताच.... फलटण महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणाला वेगळंच वळण

गेल्या आठवड्यात सातारा जिल्ह्यात आत्महत्या केलेल्या एका महिला डॉक्टरच्या कुटुंबाने एक गंभीर दावा केला आहे. त्यांचा आरोप आहे की तिच्या मृत्यूनंतर तिचा फोन अनलॉक करण्यासाठी तिच्या बोटाच्या ठशांचा वापर करण्यात आला आणि त्यातून महत्त्वाची माहिती पुसून टाकण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सातारा येथील एका महिला सरकारी डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात पोलिसांनी दोन्ही संशयितांना अटक केली आहे. दरम्यान, डॉक्टरच्या आत्महत्येबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. कुटुंबाने आता एक गंभीर आरोप केला आहे, असा दावा करत की कोणीतरी मृत महिलेचा फोन तिच्या बोटाच्या ठशांचा वापर करून अनलॉक केला आणि महत्त्वाचा डेटा मिटवला. कुटुंबाचा दावा आहे की तिच्या मृत्यूनंतर कोणीतरी तिच्या बोटाच्या ठशांचा वापर करून तिचा फोन अनलॉक केला आणि त्यातील महत्त्वाची माहिती मिटवली.
बीड जिल्ह्यातील रहिवासी आणि सातारा येथील सरकारी रुग्णालयात तैनात असलेली 28 वर्षीय डॉक्टर 23 ऑक्टोबरच्या रात्री फलटण शहरातील हॉटेलच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. तिच्या तळहातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये, सरकारी डॉक्टरने आरोप केला आहे की उपनिरीक्षक गोपाल बदाणे यांनी तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केला, तर सॉफ्टवेअर अभियंता प्रशांत बनकर यांनी तिचा मानसिक छळ केला.
डॉक्टरच्या आत्महत्येनंतर, 25 ऑक्टोबर रोजी उपनिरीक्षक आणि अभियंता दोघांनाही अटक करण्यात आली. दरम्यान, सोमवारी रात्री पत्रकारांशी बोलताना पीडितेच्या काकांनी दावा केला की डॉक्टरच्या मृत्यूनंतर, तिच्या बोटांचे ठसे तिच्या मोबाईल फोनवर पोहोचण्यासाठी वापरले गेले आणि महत्त्वाचा डेटा डिलीट करण्यात आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉक्टर महिलेने त्या रात्री आरोपी PSI गोपाळ बदनेला 41 फोन केल्याची माहिती मोबाईलमध्ये मिळाली आहे. डॉक्टर महिलेचा फोन तिच्या मृत्यू नंतर सुरु केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे.
"पोलिसांनी सीडीआर काढला आहे. त्यामध्ये सुसाईड नोटमध्ये ज्यांची नावं होती. गोपाळ बदाणे, प्रशांत बनकर यांची नावं होती. जानेवारी ते मार्च दरम्यान गोपाळ बदाणेंसोबत संवाद झालेला रेकॉर्ड आहे. त्यानंतर संबंधितांबरोबर कोणताही संवाद नाही. त्यानंतर प्रशांत बनकरबरोबर संवादाचा रेकॉर्ड आहे," असं रुपाली चाणकर म्हणाल्या.
माध्यमांशी संवाद साधताना, महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर म्हणाल्या की, डॉक्टर लक्ष्मी पूजनासाठी बनकर यांच्या घरी गेल्या होत्या. "लक्ष्मी पूजनाच्या दिवशी मृत महिला बनकर यांच्या घरी होती. फोटो काढण्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला, कारण फोटो व्यवस्थित काढले गेले नव्हते. वादानंतर, डॉक्टर घरातून निघून गेले. बनकरचे वडील तिला घरी घेऊन आले. परंतु ती पुन्हा एका लॉजमध्ये राहण्यासाठी निघून गेली," चाकणकर म्हणाले.
"मृत आणि दोन्ही आरोपींच्या कॉल रेकॉर्डवरून असे दिसून येते की मृत महिला मार्चपर्यंत पीएसआय बदने यांच्या संपर्कात होती आणि त्यानंतर त्यांच्यात कोणताही संपर्क झाला नाही," चाकणकर म्हणाल्या. डॉक्टरांनी बनकर यांना मेसेज पाठवले आणि ती टोकाचे पाऊल उचलणार असल्याचे संकेत दिले. तिने त्या रात्री त्याला फोन केल्याचेही समजते. प्राथमिक शवविच्छेदन अहवालात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे दिसून आले आहे, असे तिने सांगितले.
सातारा पोलीस प्रमुख दोशी यांनी पुष्टी केली की महिला डॉक्टर घटनेपूर्वी बनकर यांच्या संपर्कात होती आणि त्यांनी संदेशांची देवाणघेवाण केली. "पीएसआय बदने यांच्याविरुद्ध सुसाईड नोटमध्ये नमूद केलेल्या बलात्काराच्या आरोपांचीही चौकशी सुरू आहे आणि त्यांच्या संयुक्त ठिकाणांची आणि गप्पांची तपासणी केली जात आहे," असे ते म्हणाले.