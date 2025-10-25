'फिटला अनफिट, एमपीचा दबाव...', महाराष्ट्रात आत्महत्या केलेल्या महिला डॉक्टर प्रकरणात नवे खुलासे

Satara Women Doctor Crime News: महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यात एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली आहे. मृत्यूपूर्वी डॉक्टरने आपल्या हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये दोन पोलिसांवर छळ केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या घटनेची चौकशी सध्या पोलिसांकडून सुरू आहे. मात्र आता या प्रकरणात एक नवी आणि धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सातारा पोलिसांकडून एखादा आरोपी अटक केल्यानंतर त्याला रात्री वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात नेले जायचे. त्या वेळी जर ही डॉक्टर ड्युटीवर असायची, तर ती आरोपीला फिट असूनही अनफिट घोषित करून रुग्णालयात दाखल करायची.
माहितीनुसार, रात्री आरोपींना रुग्णालयात आणल्यामुळे डॉक्टरचा अतिरिक्त कामाचा ताण वाढायचा. त्यामुळे आपलं काम कमी करण्यासाठी ती आरोपींना फिट असूनही अनफिट घोषित करून दाखल करायची. हे प्रकरण तीन ते चार वेळा घडल्यानंतर पोलिसांनी जिल्हा मेडिकल कौन्सिलकडे तक्रार केली होती.
या तक्रारीवर मेडिकल कौन्सिलने डॉक्टरकडून स्पष्टीकरण मागितले असता, डॉक्टरने दिलेले उत्तर सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारे होते. डॉक्टरने सांगितले की, एका खासदाराचा फोन आला होता आणि त्याच्याकडून दबाव टाकण्यात आला होता. मात्र, त्या खासदाराचे नाव तिने उघड केले नव्हते. हे प्रकरण त्या वेळच्या घटनेपुरते मर्यादित होते आणि आत्महत्येशी थेट संबंधीत नव्हते.
दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील 28 वर्षीय या महिला डॉक्टरच्या संशयास्पद आत्महत्येच्या स्वतंत्र चौकशीची आणि विशेष तपास पथकाकडून (SIT) तपासाची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली आहे.
डॉक्टरने सुसाईड नोटमध्ये सब-इन्स्पेक्टर गोपाल बडाणे यांच्यावर वारंवार बलात्काराचा आरोप केला आहे, तसेच सॉफ्टवेअर इंजिनिअर प्रशांत बीयर याने मानसिक छळ केला, असे लिहिले आहे. या दोघांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.
प्रश्न 1: महाराष्ट्रातील डॉक्टर सुसाईड प्रकरण नेमके कुठे घडले?
उत्तर: हे प्रकरण महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात घडले आहे.
प्रश्न 2: आत्महत्या केलेल्या डॉक्टरने सुसाईड नोटमध्ये काय लिहिले होते?
उत्तर: डॉक्टरने आपल्या सुसाईड नोटमध्ये दोन पोलिस अधिकाऱ्यांवर मानसिक व शारीरिक छळाचा आरोप केला आहे.
प्रश्न 3: डॉक्टरवर कोणाचा दबाव होता का?
उत्तर: अहवालानुसार, डॉक्टरने मेडिकल काउन्सिलला दिलेल्या उत्तरात सांगितले होते की एका खासदाराचा (MP) फोन आला होता आणि त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला होता.