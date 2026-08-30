/साताऱ्याच्या जगप्रसिद्ध कास पठार फुलांचा बहर येण्याआधी व्हायरल! ‘मंडप घळ’ पाहण्यासाठी पर्यटकांची तुफान गर्दी

तुषार तपासे, झी 24 तास, सातारा : निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या कास पठार परिसरात निसर्गाची आणखी एक अद्भुत कलाकृती पाहायला मिळत आहे. पाऊस, वारा आणि नैसर्गिक झीजेमुळे दगडांमध्ये तयार झालेला ‘मंडप घळ’ हा नैसर्गिक पूल सध्या पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरत आहे.परदेशातील निसर्गरम्य ठिकाणांची आठवण करून देणाऱ्या या नैसर्गिक पुलाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे या दुर्गम परिसराकडे पर्यटकांचा ओढा वाढू लागला आहे.
दरम्यान, कासचा पर्यटन हंगाम 1 सप्टेंबरपासून सुरू होणार असल्याने सध्या या ठिकाणी पर्यटनासाठी अधिकृत परवानगी देण्यात आलेली नाही. मात्र काही पर्यटक सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवत थेट नैसर्गिक पुलावर जाऊन फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संभाव्य गर्दी आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेऊन प्रशासनाकडून सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात आले आहेत. पर्यटकांनी धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे आणि सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन वनविभागाकडून करण्यात आले आहे.
जागतिक वारसास्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि विविधरंगी दुर्मीळ फुलांनी बहरणाऱ्या कास पुष्प पठारावर यंदाचा फुलांचा हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. १ सप्टेंबरपासून फुलांचा हंगाम सुरू होणार असल्याने देश-विदेशातील पर्यटकांना कासच्या फुलोत्सवाचे वेध लागले आहेत. दरवर्षी लाखो पर्यटक कास पठाराला भेट देतात. गतवर्षी सुमारे सव्वा लाख पर्यटकांनी कासला भेट दिली होती.
यंदाही मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन कास पठार समिती आणि वनविभागाने विशेष नियोजन केले आहे.पर्यटकांना दुर्मीळ फुलांचा मनमुराद आनंद घेता यावा आणि त्याचवेळी फुलांचे संवर्धन व संरक्षणही व्हावे, यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. पर्यटकांच्या सुविधांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच पठारावरील गर्दीचे नियोजन आणि पर्यावरण संरक्षणावरही भर दिला जात आहे.