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साताऱ्याच्या जगप्रसिद्ध कास पठार फुलांचा बहर येण्याआधी व्हायरल! ‘मंडप घळ’ पाहण्यासाठी पर्यटकांची तुफान गर्दी

 साताऱ्याच्या जगप्रसिद्ध कास पठार फुलांचा बहर येण्याआधीच पर्यटकांची गर्जी होऊ लागली आहे. येथील ‘मंडप घळ’ सध्या चांगलात व्हायर होत आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 30, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:57 PM IST
साताऱ्याच्या जगप्रसिद्ध कास पठार फुलांचा बहर येण्याआधी व्हायरल! ‘मंडप घळ’ पाहण्यासाठी पर्यटकांची तुफान गर्दी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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