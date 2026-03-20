Satara ZP Election : साताऱ्यात हायव्होल्टेज ड्रामा! जिल्हा परिषदेत भाजपची सरशी, पण निकालावरून राडा सुरूच

Satara News : साताऱ्याच्या राजकारणात अभूतपूर्व घडामोडी पाहायला मिळाल्या. आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे यांची अध्यक्षपदी, तर राजू भोसले यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पोलिसांचा वेढा, सदस्यांच्या अपहरणाचे आरोप आणि मंत्री शंभूराज देसाईंचा आक्रमक पवित्रा यामुळे ही निवडणूक ऐतिहासिक ठरली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला (ठाकरे गट) मोठा धक्का बसला असून जिल्ह्यात भाजपचे वर्चस्व सिद्ध झाले आहे. भाजपच्या उमेदवाराचा विजय झाला असला तरी जिल्हा परिषद आवारात अजूनही गोंधळ सुरू असल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या काही सदस्यांना मतदान न करू दिल्याचा आरोप केला जात असून मंत्री शंभूराज देसाई जिल्हा परिषद इमारतीत तळ ठोकून असल्याचे समजते.
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आदल्या रात्री अपहरणाच्या नाट्याने खळबळ उडाली. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना पोलीस ताब्यात घेणार, इतक्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई मैदानात उतरले. स्वतःच्या गाडीचा सायरन वाजवत त्यांनी सदस्यांना थेट जिल्हा परिषदेच्या दारात पोहोचवले. या एका निर्णयामुळे भाजपचा विजय सुकर झाला आणि विरोधकांचे मनसुबे उधळले गेले.
सातारा जिल्हा परिषदेत विजयाचे अंतर अवघे 'एक मत' ठरले! राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संयुक्त आव्हान मोडीत काढत भाजपने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद खिशात घातले. मात्र, या निवडणुकीने महायुतीमधील नेत्यांचे संबंध ताणले गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या मनीषा फडतरे आणि शिवसेनेचे अशोक पाटील यांचा पराभव झाल्याने स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.
भाजप - 27
राष्ट्रवादी - 20
शिवसेना - 15
काँग्रेस - 1
अपक्ष - 2
आजच्या निवडी मध्ये फुटलेले सदस्य
राष्ट्रवादी काँग्रेस
लता कर्णे - (बुध खटाव)
ऋतुजा जगताप - (फलटण)
कामेश कांबळे - (सातारा)
शिवसेना
हणमंत जगदाळे (कोरेगाव कुमठे)
सारिका फाळके (सातारा रोड)
अनिल देसाई (माण)
संदीप मांडवे (खटाव)
भाजप - 33
शिवसेना /राष्ट्रवादी/स्वाभिमानी/ काँग्रेस - 30