Satara ZP Election : साताऱ्यात हायव्होल्टेज ड्रामा! जिल्हा परिषदेत भाजपची सरशी, पण निकालावरून राडा सुरूच

Satara ZP Elections : साताऱ्यात भाजपचा भगवा फडकावला आहे. अवघ्या एका मताने प्रिया शिंदे अध्यक्षपदी आणि राजू भोसले उपाध्यक्षपदी निवडून आले. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 20, 2026, 08:06 PM IST
Satara ZP Election : साताऱ्यात हायव्होल्टेज ड्रामा! जिल्हा परिषदेत भाजपची सरशी, पण निकालावरून राडा सुरूच

Satara News : साताऱ्याच्या राजकारणात अभूतपूर्व घडामोडी पाहायला मिळाल्या. आमदार महेश शिंदे यांच्या पत्नी प्रिया शिंदे यांची अध्यक्षपदी, तर राजू भोसले यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. पोलिसांचा वेढा, सदस्यांच्या अपहरणाचे आरोप आणि मंत्री शंभूराज देसाईंचा आक्रमक पवित्रा यामुळे ही निवडणूक ऐतिहासिक ठरली. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला (ठाकरे गट) मोठा धक्का बसला असून जिल्ह्यात भाजपचे वर्चस्व सिद्ध झाले आहे.  भाजपच्या उमेदवाराचा विजय झाला असला तरी जिल्हा परिषद आवारात अजूनही गोंधळ सुरू असल्याची माहिती आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या काही सदस्यांना मतदान न करू दिल्याचा आरोप केला जात असून मंत्री शंभूराज देसाई जिल्हा परिषद इमारतीत तळ ठोकून असल्याचे समजते.

जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आदल्या रात्री अपहरणाच्या नाट्याने खळबळ उडाली. राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना पोलीस ताब्यात घेणार, इतक्यात पालकमंत्री शंभूराज देसाई मैदानात उतरले. स्वतःच्या गाडीचा सायरन वाजवत त्यांनी सदस्यांना थेट जिल्हा परिषदेच्या दारात पोहोचवले. या एका निर्णयामुळे भाजपचा विजय सुकर झाला आणि विरोधकांचे मनसुबे उधळले गेले.

सातारा जिल्हा परिषदेत विजयाचे अंतर अवघे 'एक मत' ठरले! राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे संयुक्त आव्हान मोडीत काढत भाजपने अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपद खिशात घातले. मात्र, या निवडणुकीने महायुतीमधील नेत्यांचे संबंध ताणले गेले आहेत. राष्ट्रवादीच्या मनीषा फडतरे आणि शिवसेनेचे अशोक पाटील यांचा पराभव झाल्याने स्थानिक पातळीवर राजकीय समीकरणे बदलण्याची चिन्हे आहेत.

सातारा जिल्हा परिषद एकूण संख्याबळ : 65

भाजप - 27
राष्ट्रवादी - 20
शिवसेना - 15
काँग्रेस - 1
अपक्ष - 2

आजच्या निवडी मध्ये फुटलेले सदस्य 
राष्ट्रवादी काँग्रेस

लता कर्णे - (बुध खटाव)
ऋतुजा जगताप - (फलटण)
कामेश कांबळे - (सातारा)

शिवसेना

हणमंत जगदाळे (कोरेगाव कुमठे)
सारिका फाळके (सातारा रोड)

अनिल देसाई (माण)

संदीप मांडवे  (खटाव)

भाजप - 33

शिवसेना /राष्ट्रवादी/स्वाभिमानी/ काँग्रेस - 30

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

