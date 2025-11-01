Raj Thackeray Allegations: राज ठाकरेंनी नावं वाचून दाखवलेले 'ते' तिघे कोण?; मलबार हिलशी त्यांचा काय संबंध?

Raj Thackeray Satyacha Morcha: कल्याण ग्रामीण, डोंबिवली, मुरबाड आणि भिवंडीमधील 4500 मतदार आहेत. येथील मतदारांनी मुंबईच्या मलबार हिलमध्येही मतदान केलं आहे. 4500 मतदारांनी तिथेही मतदान केलं आणि मलबार हिलमध्येही मतदान केलं असा गंभीर आरोप मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सत्याचा मोर्चामधून केलं आहे. राज ठाकरेंनी यावेळी तीन नावंही वाचून दाखवली. ज्यामध्ये प्रभाकर तुकाराम पाटील, राम माधू भोईर आणि गजानन पुंडलिक भोईर यांचा समावेश होता. मतदारयादीत त्यांनी दोन्ही ठिकाणी मतदान केलं असून, असे लाखो लोक महाराष्ट्रभर आहेत जे मतदारानासाठी वापरले गेले असा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी राज ठाकरेंनी पुरावे सादर करताना संपूर्ण आकडेवारी वाचून दाखवली. 1 जुलैला जी यादी बंद केली त्यातील मतदार तुम्हाला वाचून दाखवत आहे. उत्तर मुंबईत एका लोकसभा मतदारसंघात 17 लाख 29 हजार 456 मतदार आहेत. यापैकी 62 हजार 370 दुबार आहेत. मुंबईत नॉर्थ वेस्टमध्ये 16 लाख 74 हजार 861 मतदार आहेत आणि दुबार मतदार 60 हजार 231 आहेत. मुंबई नॉर्थ ईस्टमध्ये संपूर्ण मतदार 15 लाख 90 हजार 710 आणि दुबार मतदार 92 हजार 983 आहेत. मुंबई नॉर्थ सेंट्रलमध्ये एकूण 16 लाख 81 हजार 48 मतदार आणि दुबार मतदार 63 हजार 740 आहेत. मुंबई साऊथ सेंट्रलमध्ये 14 लाख 37 हजार 776 आणि दुबार मतदार 50 हजार 565 आहेत. दक्षिण मुंबईत 15 लाख 15 हजार 993 आणि दुबार मतदार 55 हजार 205 आहेत असा दावा त्यांनी केला.
ठाण्याचा उल्लेख करताना राज ठाकरेंनी सांगितलं की, येथे 2 लाख 9 हजार 981 दुबार मतदार आहेत. मी या दुबार मतदाराचा पुरावा आणला आहे असं सांगत त्यांनी कागदांचे गठ्ठेही दाखवले.
"महाराष्ट्रात काय प्रकारचा गोंधळ सुरु आहे याची तुम्हाला यातून कल्पना येईल. इतके पुरावे देऊनही सुप्रीम कोर्टाने जानेवारीत निवडणुका घ्यायल्या सांगितल्या आहेत असा हट्ट सुरु आहे. का आणि कशासाठी घ्या. कोणाला घाई आहे? पाच वर्ष निवडणुका घेतल्या नाहीत. अजून एक वर्ष गेलं तर काय फरक पडणार आहे. पण जी माणसं आत भरली आहेत त्यांचं करायचं. मग त्याच्यातील त्याच्यात निवडणुका आटपून घ्यायच्या आणि पदरी यश पाडून घ्यायचं. याला काय निवडणुका म्हणतात. यात लोकशाही तरी टीकेल का? एका आमदाराचा भाऊ 20 हजार मतं बाहेरुन आत आणली असं सांगतो. म्हणजे यांची हिंमत आणि सत्तेचा माज तर बघा," असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.
"नवी मुंबईत आयुक्तांच्या बंगल्यावर मतदार नोंदवले गेले आहेत. कोणीतरी सुलभ शौचालयात नोंदवला गेला. कुठेही बसलेला दिसला तर नोंदवायचं का? अत्यंत लाजिवरवणारी गोष्ट संपूर्ण देशभर सुरु आहे," अशी टीकाही त्यांनी केली.
"परवा तर मी तर त्या वोटिंग मशीन्सबद्दल आहेत. मी यात गोंधळ असल्याचं 2017 पासून ओरडून सांगत आहे. 232 आमदार निवडून आल्यानंतर जर महाराषट्रात मातब, शांतता आणि मतदार गोंधळलेले असतील, निवडून आलेल्यांना चिमटे काढून पाहत होते. त्यांची सोय आधीच झाली असल्याने त्यांना माहिती नव्हतं. त्यांनाही आपण निवडून येणार याची कल्पना नव्हती. निवडणूक आयोगाच्या मार्फेत ही सगळं कारस्थानं सुरु आहेत. निवडणुका लढवायच्या कशा ते सांगा. जो मतदार उन्हात उभा राहतो त्याच्या मतांचा अपमान नाही का? मतदान कुठे जरी झालं तरी मॅच फिक्स आहे. मग मताला काय किंमत आहे," असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला.