Savings Account: मध्यमवर्गीयांनी सर्व कमाई फक्त बचत खात्यातच ठेवावी का? CA चं उत्तर ऐकून बदलेलं तुमचा दृष्टीकोन!

Savings Account: मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सेविंग अकाउंट हे सुरक्षित आणि सोपे साधन आहे. त्यात पैसे ठेवल्याने कधीही काढता येतात. तुम्हाला कधी अचानक वैद्यकीय खर्च आला किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे लागले तर सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये बचत केलेले पैसे कामी येतात. या पैशांवर बँकेची हमी असल्याने पैसे सुरक्षित राहतात आणि थोडेसे व्याजही मिळते. पण व्याजाचा दर फार कमी असणे ही यातली मुख्य समस्या आहे. तुमच्या सेव्हिंगवर साधारण 3-4 टक्के व्याज मिळते जे महागाईच्या दरापेक्षा कमी पडते. त्यामुळे दीर्घकाळात पैशाची खरी किंमत कमी होते. म्हणजे, आज जे पैसे ठेवले ते उद्या कमी सामर्थ्यवान होतात. त्यामुळे सर्व बचत फक्त यात ठेवणे योग्य नाही, कारण ते फक्त तात्पुरते फायदे देते, पण भविष्याची वाढ होत नाही. सीएने यावर काय सल्ला दिलाय? जाणून घेऊया.
महागाईमुळे वस्तूंच्या किंमती वाढतात आणि सेविंग अकाउंटचे कमी व्याज त्याच्याशी स्पर्धा करु शकत नाही. उदाहरणार्थ, मध्यमवर्गीय लोकांना जोखीम घ्यायची भीती वाटते किंवा पैसे लॉक होण्याची चिंता असते, म्हणून ते सर्व बचत यात ठेवतात. पण हे चुकीचे आहे. कारण दीर्घकाळात पैशाची खरी शक्ती कमी होते. फक्त एमर्जन्सीसाठी थोडे पैसे ठेवा, बाकी गुंतवणूक करा,असा सल्ला सीए देतात. हे केल्याने महागाईला हरवता येते आणि पैशाची वाढ होते. नाहीतर सुरक्षिततेच्या नावाखाली भविष्यातील नुकसान होते.
सर्व बचत एकाच ठिकाणी ठेवण्याऐवजी विविध पर्याय निवडा. फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजेच एफडी सुरक्षित आहे आणि त्यात निश्चित व्याज मिळते. रेकरिंग डिपॉझिट म्हणजेच आरडी नियमित बचत करणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. म्युच्युअल फंडात एसआयपी म्हणजेच सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन करून दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळतो. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच पीपीएफवर कर लाभ मिळतो. हीदेखील सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. हे पर्याय महागाईपेक्षा जास्त व्याज देतात. त्यामुळे पैशाची वाढ होते. जोखीम घ्या पण स्मार्ट पद्धतीने घ्या, असा सल्ला सीए देतात.
प्रत्येकाने आणीबाणी फंड तयार करावा. ज्यात 6-12 महिन्यांच्या खर्चाइतके पैसे सेविंग अकाउंटमध्ये ठेवा. बाकीचे पैसे विविध गुंतवणुकीत विभागा. विमा घ्या जेणेकरून अनपेक्षित खर्च हाताळता येतील. वैयक्तिक नियोजन हे उत्पन्न आणि खर्चावर अवलंबून असते. आपल्या गरजेनुसार योजना बनवा, असा सल्ला सीए देतात. हे केल्याने सुरक्षितता आणि वाढ दोन्ही मिळते.
मध्यमवर्गीयांनी सर्व बचत सेविंग अकाउंटमध्ये ठेवू नये, कारण ते महागाईला हरवत नाही, हा सीएचा मुख्य सल्ला असा आहे. त्याऐवजी विविध पर्यायांत गुंतवणूक करा जेणेकरून पैसे वाढतील आणि सुरक्षित राहतील. हे केल्याने निवृत्ती किंवा मुलांचे लग्न अशा भविष्यातील गरजा पूर्ण होतील, असे सीए सांगतात. सोपे नियोजन करुन जोखीम समजून घेतल्यास तुम्हाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि पैशाची खरी किंमत टिकून राहिल.