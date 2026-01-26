English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Savings Account: मध्यमवर्गीयांनी सर्व कमाई फक्त बचत खात्यातच ठेवावी का? CA चं उत्तर ऐकून बदलेलं तुमचा दृष्टीकोन!

Savings Account: महागाईमुळे वस्तूंच्या किंमती वाढतात आणि सेविंग अकाउंटचे कमी व्याज त्याच्याशी स्पर्धा करु शकत नाही. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 26, 2026, 07:49 PM IST
Savings Account: मध्यमवर्गीयांनी सर्व कमाई फक्त बचत खात्यातच ठेवावी का? CA चं उत्तर ऐकून बदलेलं तुमचा दृष्टीकोन!
सेव्हिंग अकाऊंट

Savings Account: मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी सेविंग अकाउंट हे सुरक्षित आणि सोपे साधन आहे. त्यात पैसे ठेवल्याने कधीही काढता येतात. तुम्हाला कधी अचानक वैद्यकीय खर्च आला किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसे लागले तर सेव्हिंग अकाऊंटमध्ये बचत केलेले पैसे कामी येतात. या पैशांवर बँकेची हमी असल्याने पैसे सुरक्षित राहतात आणि थोडेसे व्याजही मिळते. पण व्याजाचा दर फार कमी असणे ही यातली मुख्य समस्या आहे. तुमच्या सेव्हिंगवर साधारण 3-4 टक्के व्याज मिळते जे महागाईच्या दरापेक्षा कमी पडते. त्यामुळे दीर्घकाळात पैशाची खरी किंमत कमी होते. म्हणजे, आज जे पैसे ठेवले ते उद्या कमी सामर्थ्यवान होतात. त्यामुळे सर्व बचत फक्त यात ठेवणे योग्य नाही, कारण ते फक्त तात्पुरते फायदे देते, पण भविष्याची वाढ होत नाही. सीएने यावर काय सल्ला दिलाय? जाणून घेऊया. 

सर्व पैसे एकाच ठिकाणी ठेवल्याचा धोका 

महागाईमुळे वस्तूंच्या किंमती वाढतात आणि सेविंग अकाउंटचे कमी व्याज त्याच्याशी स्पर्धा करु शकत नाही. उदाहरणार्थ, मध्यमवर्गीय लोकांना जोखीम घ्यायची भीती वाटते किंवा पैसे लॉक होण्याची चिंता असते, म्हणून ते सर्व बचत यात ठेवतात. पण हे चुकीचे आहे. कारण दीर्घकाळात पैशाची खरी शक्ती कमी होते. फक्त एमर्जन्सीसाठी थोडे पैसे ठेवा, बाकी गुंतवणूक करा,असा सल्ला सीए देतात. हे केल्याने महागाईला हरवता येते आणि पैशाची वाढ होते. नाहीतर सुरक्षिततेच्या नावाखाली भविष्यातील नुकसान होते.

पर्यायी गुंतवणुकीचे फायदे

सर्व बचत एकाच ठिकाणी ठेवण्याऐवजी विविध पर्याय निवडा. फिक्स्ड डिपॉझिट म्हणजेच एफडी सुरक्षित आहे आणि त्यात निश्चित व्याज मिळते. रेकरिंग डिपॉझिट म्हणजेच आरडी नियमित बचत करणाऱ्यांसाठी चांगला पर्याय आहे. म्युच्युअल फंडात एसआयपी म्हणजेच सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन करून दीर्घकाळात चांगला परतावा मिळतो. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच पीपीएफवर कर लाभ मिळतो. हीदेखील सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते. हे पर्याय महागाईपेक्षा जास्त व्याज देतात. त्यामुळे पैशाची वाढ होते. जोखीम घ्या पण स्मार्ट पद्धतीने घ्या, असा सल्ला सीए देतात.

वैयक्तिक आर्थिक नियोजन

प्रत्येकाने आणीबाणी फंड तयार करावा. ज्यात 6-12 महिन्यांच्या खर्चाइतके पैसे सेविंग अकाउंटमध्ये ठेवा. बाकीचे पैसे विविध गुंतवणुकीत विभागा. विमा घ्या जेणेकरून अनपेक्षित खर्च हाताळता येतील. वैयक्तिक नियोजन हे उत्पन्न आणि खर्चावर अवलंबून असते. आपल्या गरजेनुसार योजना बनवा, असा सल्ला सीए देतात. हे केल्याने सुरक्षितता आणि वाढ दोन्ही मिळते. 

भविष्यात लाभ काय?

मध्यमवर्गीयांनी सर्व बचत सेविंग अकाउंटमध्ये ठेवू नये, कारण ते महागाईला हरवत नाही, हा सीएचा मुख्य सल्ला असा आहे.  त्याऐवजी विविध पर्यायांत गुंतवणूक करा जेणेकरून पैसे वाढतील आणि सुरक्षित राहतील. हे केल्याने निवृत्ती किंवा मुलांचे लग्न अशा भविष्यातील गरजा पूर्ण होतील, असे सीए सांगतात. सोपे नियोजन करुन जोखीम समजून घेतल्यास तुम्हाला आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि पैशाची खरी किंमत टिकून राहिल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

