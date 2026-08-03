/पुण्याच्या IT हबला टक्कर देणार सावंतवाडी; कोकणात 1.43 कोटींचा महाप्रकल्प, भारतातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर महाराष्ट्रात

कोकण डेटा सेंटर : पुण्याच्या IT हबला आता कोकणातील सावंतवाडी टक्कर देणार आहे. महाराष्ट्रातील निसर्गरम्य कोकण किनारपट्टी आता तंत्रज्ञानाच्या नकाशावर नव्या ओळखीसह झळकण्यासाठी सज्ज झाली आहे.कोकण भागात देशातील सर्वांत मोठ्या डेटा सेंटर प्रकल्पाची आखणी केली जात असून, यासाठी सुमारे 1.43 लाख कोटींची भव्य गुंतवणूक प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) विविध जागतिक व देशी कंपन्यांनी याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले आहेत.या प्रकल्पामुळे कोकणचा आर्थिक आणि औद्योगिक चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार आहे. सावंतवाडीत दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी एमआयडीसीजवळ हे डेटा सेंटर उभारले जाणार आहे. यासह अनेक पर्यायी जागांचा शोध घेतला जात आहे.
आजच्या डिजिटल युगात क्लाउड कॉम्प्युटिंग,एआय (AI) आणि ऑनलाइन व्यवहारांसाठी डेटा सेंटर्सची गरज वेगाने वाढत आहे.कोकणच्या भौगोलिक स्थितीचा या प्रकल्पाला मोठा फायदा मिळणार आहे:
समुद्रकिनारा जवळ असल्याने आंतरराष्ट्रीय सबमरीन डेटा केबल्स थेट जोडणे अत्यंत सोपे आणि फायदेशीर ठरणार आहे..
मुंबईचे निकटत्व,विकसित बंदरे,वाहतूक सुविधा आणि मुबलक जमीन यामुळे उद्योजकांनी कोकणाला प्रथम पसंती दिली आहे.
या महाकाय गुंतवणुकीमुळे केवळ पायाभूत सुविधांचाच विकास होणार नाही,तर स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराचे मोठे दालन खुले होणार आहे. डेटा सेंटर उभारणी,आयटी (IT) सेवा,तांत्रिक देखभाल, सुरक्षा व्यवस्था आणि लॉजिस्टिक्स अशा विविध क्षेत्रांमध्ये हजारो प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या उपलब्ध होतील.त्यामुळे स्थानिकांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यास मदत होईल.
सध्या मुंबई,नवी मुंबई, पुणे आणि ठाणे ही शहरे डेटा सेंटर हब म्हणून ओळखली जातात.कोकणातील या नव्या प्रकल्पामुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचे देशातील अग्रस्थान अधिक भक्कम होईल. पर्यटनासाठी जगप्रसिद्ध असलेला कोकण प्रदेश आता 'हाय-टेक डिजिटल हब' म्हणून ओळखाला जाईल.हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या आणि कोकणाच्या आर्थिक प्रगतीला नवी दिशा देणारा मैलाचा दगड ठरेल.