तपोवन वाचवण्यासाठी सयाजी शिंदे आक्रमक, घेतली राज ठाकरेंची भेट, बैठकीत नेमकी काय चर्चा?

Sayaji Shinde Meet Raj Thackeray: नाशिकमध्ये होऊ घातलेल्या कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी तपोवन परिसरातील झाडे तोडण्याच्या निर्णयावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. साधुग्राम उभारण्यासाठी काही झाडे तोडावी लागतील, या मनपा आणि सरकारच्या भूमिकेला पर्यावरणप्रेमी तसेच स्थानिक नागरिकांनी मोठा विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये गेल्या 15 दिवसांपासून तीव्र जनआंदोलन उभे राहिले आहे.
अभिनेते आणि सह्याद्री देवराई संस्थेचे अध्यक्ष सयाजी शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी तपोवनाला भेट देत वृक्षतोडीवर कडक आक्षेप नोंदवला आहे. तपोवनातील एकही झाड तोडता कामा नये. झाडं ही आपली आई-वडील आहेत. आमच्या आईबापांवर हल्ला केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. यामुळे या आंदोलनाला अधिक वेग आला.
सोमवारी सकाळी सयाजी शिंदे हे मनसे चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष अमेय खोपकर यांच्यासह मुंबईतील शिवतीर्थ येथे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेण्यासाठी पोहोचले. या भेटीमुळे तपोवनातील वृक्षतोड प्रश्न आणखी तीव्र होणार का अशा चर्चा रंगू लागल्या आहेत. नाशिकमध्ये मनसेने देखील वृक्षतोडीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे शिंदे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यास आंदोलनाला मोठे बळ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
वनविभाग आणि मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेवर टीका होत असताना राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी स्वतः पुढे येत स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले, तपोवनातील मोठी झाडे आम्ही कापणार नाही. साधुग्रामसाठी काही लहान झाडे हलवावी लागतील. आम्ही नाशिकमध्ये 15 हजार झाडे लावणार आहोत. सयाजी शिंदेंसोबत माझी चर्चा झाली आहे. गरज पडल्यास राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशीही संवाद साधू असं गिरीश महाजन म्हणाले.
वृक्षतोडीविरोधातील वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी 12 वाजता नाशिक महापालिकेत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत मनपा अधिकारी, पर्यावरणप्रेमी आणि आंदोलन प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा होणार आहे.
मनपाचे म्हणणे आहे की, कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम उभारणी अपरिहार्य आहे आणि त्यामुळे काही झाडे हलवावी लागतील. परंतु आंदोलनकर्ते ठाम आहेत. तपोवनातील एकही झाड तोडून देणार नाही असं त्यांचं म्हणणे आहे.
FAQ
1) तपोवन परिसरातील झाडतोडीचा वाद नेमका कशामुळे सुरू झाला?
कुंभमेळ्याच्या तयारीचा भाग म्हणून साधुग्राम उभारण्यासाठी तपोवन परिसरातील काही झाडे तोडण्याचा निर्णय मनपा व राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाला पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी कडाडून विरोध केल्याने वाद चिघळला.
2) तपोवनातील आंदोलन किती दिवसांपासून सुरू आहे?
तपोवनातील झाडतोडीविरोधातले आंदोलन सुमारे १५ दिवसांपासून सुरू असून, स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि विविध संघटना यामध्ये सक्रिय आहेत.
3) सयाजी शिंदे यांनी काय भूमिका मांडली आहे?
अभिनेते व सह्याद्री देवराई संस्थेचे अध्यक्ष सयाजी शिंदे यांनी तपोवनाला भेट दिल्यानंतर झाडतोडीवर जोरदार आक्षेप नोंदवला.