तपोवनातील वृक्षतोडीविरोधात सयाजी शिंदे आक्रमक, थेट राज ठाकरेंकडे धाव

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते आणि प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेतलीय.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 8, 2025, 07:39 PM IST
Sayaji Shinde : अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते आणि प्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची भेट घेतलीय. नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीला सयाजी शिंदें यांनी विरोध केलाय. तपोवनातील झाडांच्या बचावासाठीच अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी राज ठाकरेंनी भेट घेतलीय. तपोवनातील झाडं कशी वाचवावीत यासंदर्भात राज ठाकरे आणि सयाजी शिंदे यांच्यात शिवतिर्थ या राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी सविस्तर चर्चा झाली. 

नाशिकच्या तपोवनातील वृक्षतोडीचा मुद्दा दिवसेंदिवस तापताना पाहायला मिळतोय. साधुग्रामसाठी तपोवनातील अठराशे झाडं तोडण्याचा घाट प्रशासनाने घातलाय. दरम्यान ही झाडं वाचवण्यासाठी सयाजी शिंदेंनी थेट राज ठाकरेंकडे धाव घेतलीय. एकीकडे सयाजी शिंदेंच्या पक्षाचे नेते अजित पवार सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. मात्र, तरीही सयाजी शिंदेंनी झाडं वाचवण्यासाठी राज ठाकरेंची भेट घेतलीय.

'राज ठाकरेंचीही भेट घेऊन त्यांच्या शंकेचं निरसण करेन'

तर सयाजी शिंदे यांनी राज ठाकरेंची भेट घेतल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी अठराशे झाडांच्या बदल्यात 15 हजार झाडं लावणार असल्याचा पुररुच्चार केलाय. 15 ते 20 फुटांच्या झाडांची लागवड केली जाणार असल्याचं गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितलं. तर राज ठाकरेंची भेट घेऊन आपण त्यांच्याही शंकेचं निरसन करणार असल्याचं महाजन यांनी यावेळी सांगितलं. 

दरम्यान मंत्री गिरीश महाजन यांनी 15 ते  20 फुटांच्या झाडांची लागवड केली जाणार असल्याचं म्हटलंय. मात्र 15 फुटांच्या झाडांची लागवड म्हणजे गम्मत असल्याचं अभिनेते सयाजी शिंदेंनी म्हटलंय. 

'भाजपकडून विकासाच्या नावाखाली पर्यावरण नष्ट करण्याचं काम' 

तर तपोवनातील वृक्षतोडीसह इतर ठिकाणच्या वृक्षतोडीसंदर्भात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केलाय.. विकासाच्या नावाखाली भाजपकडून पर्यावरण नष्ट केलं जात असल्याचा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केलाय. तर पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनाही तपोवनातील वृक्षतोडीवरून सरकारवर शरसंधाण साधलंय.

दरम्यान तपोवनातील वृक्षतोडीला होणारा विरोध दिवसेंदिवस वाढतंच चाललाय. या वृक्षतोडीविरोधात आधीही अनेक आंदोलनं झाली. आता तपोवन वाचवण्यासाठी तृतीयपंथीय मैदानात उतरलेत. तपोवनात तृथीयपंथीयांकडून आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी वृक्षतोडीचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली. अभिनेते सयाजी शिंदे हे सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आहे. मात्र असं असलं तरी त्यांनी तपोवनातील वृक्षतोडीसंदर्भात राज ठाकरेंची भेट घेत पाठिंबा दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानलेत आणि पक्षाच्या परिघापलिकडे जाऊन आपण तपोवनातील झाडांच्या बचावासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं सयाजी शिंदेंनी दाखवून दिलंय. 

