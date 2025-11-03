'... हा अती अर्वाच्चपणा' शंभूराज देसाईंची असीम सरोदेंची सनद रद्द झाल्यावर पहिली प्रतिक्रिया

Action Against Adv Asim Sarode : सामाजिक कार्यकर्ते व वकील असलेल्या अॅड. असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने ही कारवाई केली आहे. असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या संदर्भात काही वादग्रस्त वक्तव्ये केली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणावर साताऱ्याचे पालकमंत्री आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते शंभराज देसाई यांनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. शंभुराज देसाई म्हणाले की, ही कामकाज करण्याची सनद मिळते. राज्यपाल यांच्या विरोधात अर्वाच्च शब्द वापरणे आणि माफी न मागणे हा अती अर्वाच्च प्रकार आहे. बार कौन्स्लिंग ने घेतलेला आक्षेप योग्य आहे. असे काहीही शब्द वापरणे हे योग्य नाही असा धडा या निमित्ताने मिळणे गरजेचा आहे. अशा परखड शब्दात शंभूराज देसाई यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
वकील असीम सरोदे यांच्यावर आरोप आहे की, सरोदे यांच्या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आणि न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. तक्रारदाराने हे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद करून बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली होती. सरोदे म्हणाले होते की, “न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली आहे व निकाल सरकारच्या बाजूने दिले जातात.” तसेच राज्यपालांबद्दल बोलताना, 'फालतू' असा शब्द वापरून संबोधल्याचं तक्रारदाराने म्हटलं होतं.
असीम सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत सहभागी असणाऱ्या वकिलांपैकी एक आहेत. मात्र, आता त्यांची सनद (Lawyer Sanad) रद्द झाल्याने त्यांना न्यायालयात यु्क्तिवाद करता येणार नाही. याबाबत अॅडव्होकेट असीम सरोदे यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
असीम सरोदे यांची वकिली संनद रद्द झाली आहे का?
होय, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने अॅड. असीम सरोदे यांची संनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित (सस्पेंड) केली आहे. ही कारवाई त्यांच्या न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभाध्यक्ष यांच्यावरील वादग्रस्त विधानांमुळे झाली आहे. हे विधान एका सार्वजनिक कार्यक्रमात (वर्ली येथे) केले गेले होते. सरोदे यांना लेखी माफी मागण्याची संधी देण्यात आली होती, पण त्यांनी ती नाकारली.
संनद रद्द होण्याचे कारण काय आहे?
सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभाध्यक्ष यांच्यावर टीका करणारी वादग्रस्त विधाने केली होती. बार कौन्सिलने नेमलेल्या समितीने या विधानांना व्यावसायिक आचारसंहितेचा भंग मानले आणि कारवाई केली. ही कारवाई अॅडव्होकेट्स अॅक्ट, १९६१ अंतर्गत झाली आहे.
संनद किती काळासाठी रद्द आहे?
तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे. या काळात सरोदे यांना वकिली करता येणार नाही.