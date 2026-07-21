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अयोध्येतील राम मंदिराप्रमाणे महाराष्ट्रातही मोठा आर्थिक घोटाळा! देवाच्या नावे 60 कोटी 75 लाखांचा स्कॅम; गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु

महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि आंध्र प्रदेशातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूरच्या संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटी 75 लाख रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं उघड झालं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 21, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:31 PM IST
अयोध्येतील राम मंदिराप्रमाणे महाराष्ट्रातही मोठा आर्थिक घोटाळा! देवाच्या नावे 60 कोटी 75 लाखांचा स्कॅम; गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु
Image Credit: कोल्हापूरच्या संत बाळूमामा देवस्थानात 60 कोटी 75 लाखांचा घोटाळा (AI Photo)Source: Bureau

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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अयोध्येतील राम मंदिराप्रमाणे महाराष्ट्रातही मोठा आर्थिक घोटाळा! देवाच्या नावे 60 कोटी 75 लाखांचा स्कॅम; गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु
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