/अयोध्येतील राम मंदिराप्रमाणे महाराष्ट्रातही मोठा आर्थिक घोटाळा! देवाच्या नावे 60 कोटी 75 लाखांचा स्कॅम; गुन्हे शाखेकडून तपास सुरु

प्रताप नाईक, कोल्हापूर
महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा आणि आंध्र प्रदेशातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आदमापूरच्या संत बाळूमामा देवस्थानात तब्बल 60 कोटी 75 लाख रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या घटनेमुळे राज्यभरातील बाळुमामाच्या भक्तांमध्ये खळबळ उडाली आहे. बाळूमामा देवस्थानाच्या व्यवहारात बनावट कागदपत्रे तयार करून हा गैरव्यवहार केल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी तत्कालीन पदाधिकारी, विश्वस्तांसह संबंधितांवर भुदरगड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आर्थिक गुन्हे शाखा यासंदर्भात कसून तपास करत आहे
कोल्हापूरच्या संत बाळूमामा देवस्थानात 60 कोटी 75 लाखांचा घोटाळा
अयोध्येतील राम मंदिरातील दानपेट्यांच्या घोटाळ्याची देशभर चर्चा असताना आता बाळूमामाच्या देवस्थानातही आर्थिक घोटाळा
तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी,सचिव यांच्यासह अन्य विश्वस्तांवर गुन्हे दाखल
कोल्हापूर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून कसून चौकशी सुरू
कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगड तालुक्यात असणाऱ्या आदमापूर इथल्या संत सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान हे लाखो भाविकांच्या श्रद्धेचं केंद्र. पण याच सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान समितीत तब्बल 60 कोटी 75 लाख 28 हजार 60 रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं उघड झालं आहे. चौकशी अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. देवस्थान शाखेचे निरीक्षक राजेंद्र गडकरी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भुदरगड पोलिसांनी हा गुन्हा दाखल केला आहे. देवस्थानाच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये संगनमताने कट रचून बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली, दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करण्यात आला आणि देवस्थानाची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी तथा तत्कालीन कार्याध्यक्ष रागिणी झुंबरलाल खडके, तत्कालीन सचिव रावसाहेब कोणकेरी यांच्यासह देवस्थानाशी संबंधित इतर विश्वस्त, व्यापारी, कंत्राटदार आणि मध्यस्थ व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
या कारवाईमुळे देवस्थानाशी संबंधित वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून पुढील तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे
एका बकरी पालन आणि विक्री मध्ये तब्बल 41 कोटीचा भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर
जमीन खरेदी-विक्री मध्ये लाखोच्या भ्रष्टाचार
बाळूमामा महाप्रसाद काळात विना निविदा खरेदी
कुठलीही प्रक्रिया न राबवता अनेक वाहनांची खरेदी
देवस्थान संदर्भातील निविदा संदर्भात घोटाळा
संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण पाटील यांनी तर प्रकरणात सद्गुरु बाळूमामा देवस्थान समितीच्या संपूर्ण विश्वस्त मंडळाच्या भूमिकेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. वरवर दिसणारा भ्रष्टाचार हा कमी आहे, पण या पेक्षा कैक पटीने हा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे
सध्या या प्रकरणाची कोल्हापूर आर्थिक गुन्हे विभागाकडून सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी कोणा कोणाचा समावेश आहे. देवाच्या दारात कोणी आणि कसा भ्रष्टाचार केला ? याची कसून चौकशी सुरू झाली आहे. पण या भ्रष्टाचाराची ईडी मार्फत चौकशी व्हावी असे
लाखो भाविकांच्या श्रद्धेशी निगडित असलेल्या या धार्मिक संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता आणि विश्वस्तांच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.. त्यामुळेच राज्यातीलच नाही तर देशातील देवस्थानच्या तिजोऱ्या सुरक्षित आहेत का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे