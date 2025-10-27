महाराष्ट्रात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पैशावर कारकुनाचा डल्ला, शासनानं अनुदान दिलं मग गेलं कुठे?

Farmers Epanchanama Scam: कुंपणच शेत खातं ही म्हण सरकारी योजनांना तंतोतंत लागू पडते. योजना गरीबांसाठी असल्या तरी त्यावर शासनाचे कर्मचारीच डल्ला मारतात या बातम्या आपण पाहिल्या आहेतच. अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांना लवकरात लवकर आणि पारदर्शकपणे मदत मिळावी म्हणून सरकारनं ई पंचनामा पोर्टल सुरू केलं. पण त्यातल्या त्रुटींचा फायदा घेत शासकीय कर्मचा-यानंच ते अनुदान परस्पर आपल्या नातेवाईकांच्या खात्यात वळवलं.
सरकारी योजनांमध्ये घोटाळा काही नवा नाही. गोरगरिबांसाठी सरकार अनेक योजना आणतं पण त्याचा लाभ ख-या लाभार्थ्यांपर्यंत खरंच पोहोचतो का? असा प्रश्न उरतोच. कारण कुंपणच शेत खातं, अशी उदाहरणं समोर येतात..तेव्हा त्याचं उत्तर मिळतं. जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा तालुक्यात ई-पंचनाम्यात घोटाळा झालाय. अनेक शेतक-यांचे 1 कोटी 20 लाख रूपये त्यांच्या खात्यात पोहोचलेच नाही. ते गेले महसूल क्लार्क अमोल भोईच्या नातेवाईकांच्या खात्यावर.
राज्य सरकारच्या ई-पंचनामा पोर्टलमध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला. पाचो-यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांच्या नावे अनुदानाची रक्कम मंजूर झाली. प्रशासकीय क्लार्क अमोल भोईनं स्वतःच्या नातेवाईकांच्या खात्यात अनुदान वळवले.2022 मध्ये 122 शेतक-यांचे 36 लाख 39 हजार 965 रुपये लाटले. 2024 मध्ये 225 शेतक-यांचे 83 लाख 73 हजार 522 रुपये लाटले. कोणतीही तक्रार न आल्यानं ऑगस्ट 2025 मध्येही भोईकडून अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला. भोईची बदली झाल्यानं लाभार्थी यादी तलाठ्याकडे पाठवली, ती यादी गावात जाहीर होताच घोळ समोर आला.
या गैरव्यवहारात तब्बल 1 कोटी 20 लाखांचा अपहार केला. तहसीलदारांचे लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड वापरून घोटाळा केला. भोईला अटक करून कारागृहात रवानगी करण्यात आली.
हा घोटाळा जळगावच्या पाचो-यातून समोर आलाय. त्याचा आणखी सखोल तपास केला जातोय.पण ई पंचनामा पोर्टलच्या त्रुटींचा फायदा इतर ठिकाणी घेतला जात नाही ना, याची पडताळणी करण्यासाठी शासनानंच मोहीम हाती घेतली पाहिजे. तसंच ई पंचनामा पोर्टलमध्ये सुधारणा गरजेची आहे. अन्यथा नुकसानग्रस्त शेतकरी उपाशी आणि भ्रष्टाचारी कर्मचारी तुपाशी अशी गत वर्षानुवर्षे सुरू राहिल.
