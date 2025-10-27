English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पैशावर कारकुनाचा डल्ला, शासनानं अनुदान दिलं मग गेलं कुठे?

Farmers Epanchanama Scam: जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा तालुक्यात ई-पंचनाम्यात घोटाळा झालाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 27, 2025, 09:15 PM IST
Farmers Epanchanama Scam: कुंपणच शेत खातं ही म्हण सरकारी योजनांना तंतोतंत लागू पडते. योजना गरीबांसाठी असल्या तरी त्यावर शासनाचे कर्मचारीच डल्ला मारतात या बातम्या आपण पाहिल्या आहेतच. अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांना लवकरात लवकर आणि पारदर्शकपणे मदत मिळावी म्हणून सरकारनं ई पंचनामा पोर्टल सुरू केलं. पण त्यातल्या त्रुटींचा फायदा घेत शासकीय कर्मचा-यानंच ते अनुदान परस्पर आपल्या नातेवाईकांच्या खात्यात वळवलं. 

सरकारी योजनांमध्ये घोटाळा काही नवा नाही. गोरगरिबांसाठी सरकार अनेक योजना आणतं पण त्याचा लाभ ख-या लाभार्थ्यांपर्यंत खरंच पोहोचतो का? असा प्रश्न उरतोच. कारण कुंपणच शेत खातं, अशी उदाहरणं समोर येतात..तेव्हा त्याचं उत्तर मिळतं. जळगाव जिल्ह्यात पाचोरा तालुक्यात ई-पंचनाम्यात घोटाळा झालाय. अनेक शेतक-यांचे 1 कोटी 20 लाख रूपये त्यांच्या खात्यात पोहोचलेच नाही. ते गेले महसूल क्लार्क अमोल भोईच्या नातेवाईकांच्या खात्यावर.

नेमका घोटाळा काय ?

राज्य सरकारच्या ई-पंचनामा पोर्टलमध्ये मोठा घोटाळा उघड झाला. पाचो-यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांच्या नावे अनुदानाची रक्कम मंजूर झाली.  प्रशासकीय क्लार्क अमोल भोईनं स्वतःच्या नातेवाईकांच्या खात्यात अनुदान वळवले.2022 मध्ये 122 शेतक-यांचे 36 लाख 39 हजार 965 रुपये लाटले. 2024 मध्ये 225 शेतक-यांचे 83 लाख 73 हजार 522 रुपये लाटले. कोणतीही तक्रार न आल्यानं ऑगस्ट 2025 मध्येही भोईकडून अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला. भोईची बदली झाल्यानं लाभार्थी यादी तलाठ्याकडे पाठवली, ती यादी गावात जाहीर होताच घोळ समोर आला. 
या गैरव्यवहारात तब्बल 1 कोटी 20 लाखांचा अपहार केला. तहसीलदारांचे लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड वापरून घोटाळा केला. भोईला अटक करून कारागृहात रवानगी करण्यात आली. 

हा घोटाळा जळगावच्या पाचो-यातून समोर आलाय. त्याचा आणखी सखोल तपास केला जातोय.पण ई पंचनामा पोर्टलच्या त्रुटींचा फायदा इतर ठिकाणी घेतला जात नाही ना, याची पडताळणी करण्यासाठी शासनानंच मोहीम हाती घेतली पाहिजे.   तसंच ई पंचनामा पोर्टलमध्ये सुधारणा गरजेची आहे. अन्यथा नुकसानग्रस्त शेतकरी उपाशी आणि भ्रष्टाचारी कर्मचारी तुपाशी अशी गत वर्षानुवर्षे सुरू राहिल.

FAQ

१. जळगाव जिल्ह्यातील ई-पंचनामा घोटाळ्याची मुख्य माहिती काय आहे?

जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्यात अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेल्या ई-पंचनामा पोर्टलमध्ये मोठा घोटाळा उघडकीस आला. महसूल क्लार्क अमोल भोई याने तहसीलदारांच्या लॉग इन आयडी आणि पासवर्डचा वापर करून २०२२ मध्ये १२२ शेतकऱ्यांचे ३६ लाख ३९ हजार ९६५ रुपये आणि २०२४ मध्ये २२५ शेतकऱ्यांचे ८३ लाख ७३ हजार ५२२ रुपये अनुदान आपल्या नातेवाईकांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले. यामुळे एकूण १ कोटी २० लाख रुपयांचा अपहार झाला. भोईला अटक करून कारागृहात पाठवण्यात आले असून, सखोल तपास सुरू आहे.

२. या घोटाळ्यात ई-पंचनामा पोर्टलच्या त्रुटी कशा दिसल्या?

ई-पंचनामा पोर्टल अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना पारदर्शक मदत करण्यासाठी सुरू करण्यात आले, पण त्यातील तांत्रिक त्रुटींमुळे घोटाळा शक्य झाला. क्लार्क अमोल भोई याने तहसीलदारांच्या आयडीचा गैरवापर करून लाभार्थी यादीत हेराफेरी करून अनुदान वळवले. भोईची बदली झाल्यानंतर यादी तलाठ्याकडे गेली आणि गावात जाहीर झाल्यानंतर घोटाळा समोर आला. ऑगस्ट २०२५ मध्येही तक्रार नसल्याने भोईने नवीन अनुदान लाटण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे पोर्टलमधील सुरक्षावाढीची गरज अधोरेखित झाली.

३. या घोटाळ्यानंतर शासनाने काय पावले उचलली आणि भविष्यात काय सुधारणा अपेक्षित आहेत?

घोटाळा समोर आल्यानंतर अमोल भोई याला अटक करून कारागृहात रवानगी देण्यात आली. शासनाने पाचोरा तालुक्यातील प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू केला असून, इतर ठिकाणी अशा त्रुटींची पडताळणी करण्यासाठी मोहीम हाती घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. ई-पंचनामा पोर्टलमध्ये तांत्रिक सुधारणा, मजबूत सुरक्षासिस्टम आणि नियमित ऑडिटची मागणी आहे. अन्यथा, नुकसानग्रस्त शेतकरी उपासमारणीत आणि भ्रष्ट कर्मचारी समृद्धीत राहतील, असा इशारा वाल्मिक जोशी यांनी दिला आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

