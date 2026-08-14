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आयुष्यात एकदा तरी पावसात कोकणात फिरायला जा! निसर्गरम्य घाट, घनदाट जंगल, पांढरे शुभ्र धबधबे आणि अथांग समुद्र किनारे, महाराष्ट्राचा स्वर्ग

कोकण म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन जिल्हा. इथले सुंदर शांत समुद्र किनारे पाहण्यासाठी देशभरातून पर्यटक येतातय आयुष्यात एकदा तरी पावसाळ्यात कोकणात फिरायला जा. इथलं सुंदर नजारा पाहून तुम्ही मंत्रमुग्ध व्हाल.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 14, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:39 PM IST
आयुष्यात एकदा तरी पावसात कोकणात फिरायला जा! निसर्गरम्य घाट, घनदाट जंगल, पांढरे शुभ्र धबधबे आणि अथांग समुद्र किनारे, महाराष्ट्राचा स्वर्ग

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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