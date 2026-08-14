/आयुष्यात एकदा तरी पावसात कोकणात फिरायला जा! निसर्गरम्य घाट, घनदाट जंगल, पांढरे शुभ्र धबधबे आणि अथांग समुद्र किनारे, महाराष्ट्राचा स्वर्ग

Maharashtra Tourism : पावसाळा सुरू झाला की कोकणाचं सौंदर्य अगदी स्वर्गीय वाटू लागतं. चहूबाजूंनी पसरलेली हिरवळ, डोंगरावरून कोसळणारे पांढरेशुभ्र धबधबे आणि धुक्याची चादर यामुळे कोकण पर्यटकांना भुरळ पाडते. पावसाळ्यात भेट देण्यासाठी कोकणातील काही प्रमुख आणि नयनरम्य पर्यटन स्थळे. अगदी दोन दिवसात तुम्ही इथं फिरुन येवू शकता.
सवतसडा धबधबा (चिपळूण, रत्नागिरी)
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरूनच हा भव्य धबधबा नजरेस पडतो. पावसाळ्यात हा धबधबा अत्यंत रौद्र आणि सुंदर रूप धारण करतो. महामार्गाच्या अगदी जवळ असल्याने पर्यटकांसाठी इथे थांबून निसर्गाचा आनंद घेणे खूप सोपे पडते.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेले मारळेश्वर हे पावसाळ्यात अत्यंत नयनरम्य दिसते. येथील मुख्य आकर्षण म्हणजे कड्यावरून कोसळणारा भव्य 'धारेश्वर धबधबा'.धबधब्याच्या शेजारीच एका नैसर्गिक गुहेत श्री मारळेश्वर महादेवाचे प्रसिद्ध मंदिर आहे.निसर्ग आणि अध्यात्माचा हा एक सुंदर संगम आहे.
दक्षिण कोकणातील हे एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन असून याला महाराष्ट्राचे 'चेरापुंजीत' म्हटले तरी चालेल. पावसाळ्यात संपूर्ण आंबोली घाट धुक्यात हरवून जातो.येथील मुख्य धबधबा आणि 'कावळेसाद पॉईंट'वरून दिसणारी दरी निसर्गप्रेमींसाठी नंदनवन ठरते..
पावसाळ्यात समुद्रात उतरणे सुरक्षित नसले,तरी किनाऱ्यावर उभे राहून उधाणलेल्या लाटा आणि पावसाचा आनंद घेणे एक वेगळाच अनुभव असतो.
जर तुम्हाला शांतपणे पावसाचा आणि निसर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल,तर गुहागर उत्तम पर्याय आहे.येथील सुरूची झाडे, कौलारू घरे आणि पाऊस एकत्र पाहणे खूप सुखावह असते.जवळच असलेले वेळणेश्वर हे देखील शिवमंदिर आणि किनाऱ्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
स्वयंभू गणेश मंदिराच्या शेजारीच असलेला हा किनारा पावसाळ्यात अधिकच सुंदर दिसतो.हिरवीगार टेकडी आणि समोर अथांग उसळणारा समुद्र हे दृश्य डोळ्यांचे पारणे फेडणारे असते.तसेच रत्नागिरीवरून गणपतीपुळेला जाणारा आरे-वारे कोस्टल रोड पावसाळी ड्राईव्हसाठी सर्वोत्कृष्ट मानला जातो.
'दक्षिण काशी' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हरिहरेश्वर येथील प्रदक्षिणा मार्ग आणि मंदिराच्या पाषाणावर आदळणाऱ्या लाटा पावसाळ्यात खूपच थरारक आणि विलोभनीय दिसतात.
पावसाच्या पाडणाऱ्या सरींमध्ये समुद्राच्या मध्यभागी उभे असलेले हे किल्ले इतिहास आणि निसर्गाची अनोखी अनुभूती देतात. किल्ल्यावरून दिसणारा पावसाळी समुद्राचा नजराणा अद्भुत असतो.
पावसाळ्यात सावंतवाडी येथील मोती तलाव आणि आजूबाजूचा परिसर खूप सुंदर आणि हिरवागार दिसतो.येथील लाकडी खेळणी आणि राजवाडा पाहण्यासारखा असतो..