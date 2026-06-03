/School Bus Fees Hike: महाराष्ट्रात शालेय बस शुल्कात भरमसाठ वाढ; बस मालक संघटनेचा मोठा निर्णय; फक्त डिझेलच कारण नाही तर...

School Bus Fees Hike: राज्यातील लाखो पालकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. शालेय बस मालक संघटना (SBOA महाराष्ट्र) यांनी शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून शालेय बस वाहतूक शुल्कात 15 टक्के वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. वाढत्या खर्चामुळे आणि शासनाकडून कोणतीही ठोस मदत न मिळाल्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर होणार असून नव्या शैक्षणिक वर्षात वाहतूक खर्च वाढणार आहे.
शालेय बस मालक संघटनेने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, जून 2026 पासून राज्यभरातील शालेय बस सेवांच्या शुल्कात 15 टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. संघटनेचे म्हणणे आहे की, गेल्या अनेक महिन्यांपासून वाढत्या खर्चामुळे बस चालक आणि मालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शासन आणि परिवहन विभागाकडे वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही मदत मिळाली नसल्याने शुल्कवाढ हा शेवटचा पर्याय स्वीकारावा लागला.
संघटनेने राज्य सरकार, परिवहन मंत्रालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा पाठपुरावा केला होता. शालेय बस सेवा सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी अनुदान, कर सवलती आणि इतर आर्थिक मदतीच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या. तसेच पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू नये म्हणून विविध पर्यायही सुचविण्यात आले होते. मात्र या मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने संघटनेने अखेर शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला.
बस शुल्कवाढीमागे केवळ इंधन दरवाढ कारणीभूत नसल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. डिझेल, वाहन देखभाल, सुटे भाग, विमा, परवाना शुल्क, टोल, कर्मचारी वेतन आणि इतर संचालन खर्च यामध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. याशिवाय ई-चलन प्रणाली आणि नियमभंगासंदर्भातील दंडामुळेही आर्थिक भार वाढला आहे. त्यामुळे सध्याच्या दरात सेवा चालवणे अनेक बस मालकांसाठी अशक्य बनत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शुल्कवाढीमुळे आधीच शैक्षणिक खर्चाचा भार सहन करणाऱ्या पालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. शाळेची फी, पुस्तके, गणवेश आणि इतर खर्चांबरोबरच आता वाहतूक शुल्कातही वाढ होणार आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांचे मासिक बजेट बिघडू शकते. काही पालक संघटनांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत शासनाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे.
शालेय बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि नियमांनुसार वाहतूक सेवा देण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर उद्योग टिकवून ठेवण्यासाठी शुल्कवाढ अपरिहार्य बनली आहे. पालक, शाळा आणि प्रशासन यांनी परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. तसेच शासनाने तातडीने या क्षेत्रासाठी विशेष धोरण जाहीर करण्याची मागणीही त्यांनी केली.