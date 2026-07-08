/शाळेचे वर्ग की मृत्यूचा सापळा? जालना जिल्हात वर्गखोल्यांची दयनीय अवस्था, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न टांगणीवर

जालना जिल्ह्यातील अनेक जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या वर्ग खोल्यांची दुरावस्था झाली आहे. अनेक वर्ग खोल्या मोडकळीला आलेत. पडक्या भींती, गळकी छप्परं अशी या झेडपीच्या शाळांची अवस्था आहे. हे शाळांचे वर्ग आहेत की मृत्यूचे सापळे असा प्रश्न या शाळांची अवस्था पाहताना पडल्याशिवाय राहत नाही. जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातील कुंभारझरी गावची ही जिल्हा परिषदेची शाळेची अवस्था फारच बिकट परिस्थिती झाली आहे. शाळेतील 4 वर्ग खोल्या मोडकळीला आलेत, शाळेवरचे पत्रे वाकले आहेत. तर काही पत्र्यांमधून पावसाचं पाणी थेट वर्ग खोल्यांमध्ये येतंय. जुन्या खोल्यांच्या अवती भोवती विंचू आणि सापांनी डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे.
शाळेत वारंवार साप निघत असल्यानं विद्यार्थी चांगलेच भयभीत झालेत. जालना जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 488 शाळा आहेत.यातील 1 हजार 36 वर्ग खोल्या मोडकळीस आल्यात. काही जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक वर्ग खोल्याची पत्रे गळकी असल्यानं शाळेत पाणी साचतं. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यावं तरी कसं असा प्रश्न विद्यार्थ्यांबरोबरच पालकांना पडला आहे.आता कोणत्या तालुक्यातील किती वर्ग खोल्यांची अवस्था खराब आहे. त्यामुळे शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थांच्या जीवाचा धोका देखील उद्भवत आहे.
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कुंभारझरी जिल्हा परिषद शाळेनं या जीर्ण झालेल्या खोल्या पाडण्यासाठी पंचायत समितीकडे प्रस्ताव पाठवलाय. पंचायत समितीने हा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवलाय.पण त्यावर अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही.त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी असंच भीतीच्या वातावरणात शिक्षण घ्यायचं का असा प्रश्न निर्माण झालाय. तर वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याचं कुंभारझरीच्या सरपंचाचं म्हणणं.
जालना जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या 1 हजार 488 शाळा आहेत.यातील 1 हजार 36 वर्ग खोल्या मोडकळीस आल्यात. काही जीर्ण झाल्यायत.अनेक वर्ग खोल्याची पत्रे गळकी असल्यानं शाळेत पाणी साचतं. गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील हजारो जिल्हा परिषद शाळांच्या वर्गखोल्या शेवटच्या घटका मोजतायत. शिक्षण विभागाचे अधिकारी या जीर्ण खोल्यांची पाहणीही करतात मात्र कोणताही ठाम निर्णय होत नाही.त्यामुळे या वर्गखोल्यांची अवस्था आणखीनच बिकट होत चाललीय.