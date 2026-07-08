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शाळेचे वर्ग की मृत्यूचा सापळा? जालना जिल्हात वर्गखोल्यांची दयनीय अवस्था, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न टांगणीवर

 जालना जिल्ह्यातील जाफ्राबाद तालुक्यातील कुंभारझरी गावची ही जिल्हा परिषदेची शाळेची अवस्था फारच बिकट परिस्थिती झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न देखील उपस्थित केला जात आहे. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 08, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:48 PM IST
शाळेचे वर्ग की मृत्यूचा सापळा? जालना जिल्हात वर्गखोल्यांची दयनीय अवस्था, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न टांगणीवर
Source: Bureau

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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