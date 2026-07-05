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मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरारमध्ये सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या जिल्ह्यांना आदेश लागू

महाराष्ट्रात पावसाचा कहर पहायला मिळत आहे. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरारसह महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या जिल्ह्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.  सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 05, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:43 PM IST
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरारमध्ये सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या जिल्ह्यांना आदेश लागू

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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