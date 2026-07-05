/मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरारमध्ये सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर; महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या जिल्ह्यांना आदेश लागू

School Holiday Declared In Maharashtra : महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातले आहे. सर्वच जिल्ह्यामध्ये मुसळधार पाऊस पडत आहे. यामुळे जनजीवन विसक्ळीत झाले आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे, मुंबईला उद्या ऑरेंज अलर्ट तर रायगडला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरारसह महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या जिल्ह्यांना 6 जुलै 2026 रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद ठेण्याचे आदेश देण्यात आला आहे. शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आल्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
मुंबईत 6 जुलै (सोमवार) रोजी शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुसळधार पावसाच्या ऑरेंज अलर्टमुळे पालिकेने शाळांना सुट्टी देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. शासकीय, खासगी, महापालिका शाळा आणि सर्व महाविद्यालयांना हा आदेश लागू असणार आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन BMC ने केले आहे. सखल भाग, समुद्रकिनारे आणि पाणी साचणाऱ्या ठिकाणी जाणे टाळावे अशा प्रकारचे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
सोमवार, दिनांक 06 जुलै 2026 रोजी अतिवृष्टी विचारात घेऊन विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. आदेशाची सर्व संबंधित शाळांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी. तसेच विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांना याबाबतची माहिती त्वरित कळविण्यात यावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य देऊन आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
ठाणे शहरात देखील शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यात पडत असलेल्या मुसळधार पावसानंतर जिल्ह्यातील सर्वच शाळा महाविद्यालयांना उद्या सुट्टी जाहीर झाली आहे. हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानंतर कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासन सतर्क झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आणि शिक्षकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने केडीएमसी हद्दीतील सर्व प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना उद्या सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला आहे. सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचण्याची आणि वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. शाळा प्रशासन, शिक्षक आणि पालकांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या असून विद्यार्थ्यांनी घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पालघर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वसई-विरारसह संपूर्ण पालघर जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. हवामान विभागाकडून ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी इंदूराणी जाखड यांनी यासंदर्भात आदेश जारी केले आहेत. नागरिकांनीही विनाकारण घराबाहेर पडू नये, तसेच प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे
रायगड जिल्हा प्रशासनाने रायगड जिल्ह्यातील सर्व शाळा, अंगणवाड्या आणि महाविद्यालये उद्या बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये तसेच अंगणवाड्याना उद्या 6 जुलै रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. हवामान खात्याने जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस पावसाचा हाय अलर्ट दिला आहे. या काळात जिल्ह्यात अतीमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.