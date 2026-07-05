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पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळा, कॉलेज बंद राहणार; महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर

पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्याला पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 05, 2026, 11:04 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:04 PM IST
पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळा, कॉलेज बंद राहणार; महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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