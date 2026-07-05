/पुणे जिल्ह्यातील सर्व शाळा, कॉलेज बंद राहणार; महाराष्ट्रातील 7 जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर

School collages Closes In Pune : महाराष्ट्रात पावसाचा कहर पहायला मिळत आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुणे जिल्ह्याला देखील रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. खबरदारी म्हणून उद्या 6 जुलै रोजी पुणे जिल्ह्यात शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सुट्टीचा आदेश काढला आहे.
हवामान विभागाने 6 जुलै 2026 रोजी पुणे जिल्ह्यासाठी 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. संभाव्य अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. पुणे मनपा हद्दीतील सर्व शाळाही उद्या पावसाच्या इशाऱ्यामुळे बंद राहणार पुणे कलेक्टरांचा आदेश पुणे मनपा हद्दीतही लागू होतो, पुणे मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी दिली.
नागरिकांनाही अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळावे, नदी-नाले व धोकादायक ठिकाणांपासून दूर राहावे तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन डुडी यांनी केले आहे. आदेशानुसार, संभाव्य अतिवृष्टी व नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून पुणे शहर व पुणे जिल्हा (ग्रामीण) क्षेत्रातील सर्व अंगणवाड्या तसेच सर्व माध्यमांच्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना 6 जुलै रोजी सुट्टी राहील. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामकाजासाठी सज्ज राहावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे, नदी-नाले, धबधबे आणि पाण्याचा वेग असलेल्या ठिकाणी जाणे टाळण्याचे तसेच प्रशासन व भारतीय हवामान विभागाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
भारतीय हवामान खात्याने पुणे जिल्ह्यासाठी 5 ते 7 जुलै २०२६ दरम्यान मुसळधार ते अत्यंत मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता, लोणावळा नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी श्री. अशोक साबळे यांनी लोणावळा शहरातील सर्व माध्यमांच्या अंगणवाडी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना उद्या सोमवार, दिनांक 6 जुलै 2026 रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. सतत होणारा पाऊस आणि नगरपरिषद सदस्य व शिक्षण विभागाच्या विनंतीवरून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शाळांना सुट्टी असली तरी सर्व मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहून स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाचे कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.