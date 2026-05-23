/मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला काढण्यासाठी गेलेल्या महिलेकडे शारीरिक संबंधांची मागणी, अकोल्यातील घटनेने संताप

Crime News: मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला अर्थात टीसी काढण्यासाठी शाळेत गेलेल्या महिलेकडे तेथील कर्मचाऱ्याने शारीरिक संबंधांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Crime News: अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुलीचा शाळा सोडल्याचा दाखला अर्थात टीसी काढण्यासाठी शाळेत गेलेल्या महिलेकडे तेथील कर्मचाऱ्याने शारीरिक संबंधांची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बाळापूर येथील एका शाळेत पीडित महिला आपल्या मुलीचा टीसी काढण्यासाठी गेली होती. यावेळी शाळेतील मनीष शर्मा नामक कर्मचाऱ्याने महिलेशी अयोग्य वर्तन करत टीसी देण्यासाठी शरीरसुखाची मागणी केल्याचा आरोप आहे. या प्रकारामुळे महिला हादरली असून तिने तात्काळ बाळापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे.
या घटनेनंतर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून शैक्षणिक संस्थांमधील महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
कौटुंबिक वादातून मेहुणीची चाकूने भोसकून खून केल्याची धक्कादायक नाशिकच्या देवळा तालुक्यातील भऊर फाटा परिसरात समोर आली आहे. छाया ज्ञानेश्वर जाधव असं पीडितेचं नाव आहे. तर श्याम माळी हा आरोपी आहे. श्याम व त्याच्या पत्नीमध्ये वारंवार होणाऱ्या वादाबाबत श्यामची समजूत काढण्यासाठी मयत छाया त्याच्या पती, आई व भावासह आली होती. समजूत काढण्याचा प्रयत्न सुरू असताना आरोपीने अचानक छाया जाधव यांच्या छातीवर चाकूने वार केला. गंभीर जखमी झालेल्या छाया जाधव यांना तातडीने कळवण ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
भांडण सोडविताना छाया यांचा भाऊ सोनू कराटे यांच्या दोन्ही हातांनाही चाकूचे वार लागून दुखापत झाली. घटनेनंतर पसार झालेल्या आरोपी श्याम माळी यास खामखेडा गावाचे लोकनियुक्त सरपंच ॲड.वैभव पवार यांनी ग्रामस्थांच्या मदतीने पोलिसांच्या ताब्यात दिले.या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून पोलीस अधिक तपास करीत आहे