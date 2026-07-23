पालघरमधील शाळांना उद्याही सुट्टी जाहीर! तीन तालुक्यातील शाळा राहणार बंद

राज्यात ठिकठिकाणी पावसाने पुन्हा एकदा दमदार हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं असून काही ठिकाणी कोरड्या पडलेल्या नद्या, धरणं तुडुंब भरून वाहत आहेत. पालघर जिल्ह्यातही तुफान पाऊस पडत आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्या शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांमधील सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी तसेच इतर सर्व माध्यमांच्या शाळांना सुट्टी जाहीर झाली आहे. प्रशासनाकडून यासंदर्भात परिपत्रकही काढण्यात आलं आहे.
प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, पालघर जिल्ह्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आल्याने प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. हवामान विभागाने 24 जुलै रोजी पालघर, डहाणू आणि तलासरी तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीची शक्यता व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून या तीन तालुक्यांतील सर्व शासकीय, अनुदानित, खासगी तसेच इतर सर्व माध्यमांच्या शाळांना 24 जुलै रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार हा आदेश जारी केला असून, नागरिकांनीही अनावश्यक बाहेर पडणे टाळून प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कापशी गावात पूरस्थिती
पालघरमध्ये गेल्या 24 तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे वाणगावसह शेजारील कापशी गावात पूरस्थिती निर्माण झाली. अनेक नागरिक पूराच्या पाण्यात अडकून पडले होते. माहिती मिळताच वाणगाव पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य राबवले. या धाडसी मोहिमेत पूरग्रस्त नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढून सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. वाणगाव पोलिसांच्या तत्परतेमुळे संभाव्य मोठी दुर्घटना टळली आहे.
डहाणू तालुक्यातील सायवन–वाघाडी मार्गावर पुराच्या पाण्याचा अंदाज न आल्याने एसटी महामंडळाची बस पुराच्या पाण्यात अडकली होती. बसमध्ये चार प्रवाशांसह चालक आणि वाहक असे एकूण सहा जण अडकून पडले होते. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक तरुण आणि पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत दोरीच्या साहाय्याने सर्वांना सुखरूप बाहेर काढले.
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना हाती घेतल्या असून डहाणू, तलासरी आणि पालघर तालुक्यातील पूरग्रस्त भागांतील 218 कुटुंबांतील 91 नागरिकांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. स्थलांतरित नागरिकांसाठी जेवण, पिण्याचे पाणी व अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून प्रशासन परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे.
यामध्ये डहाणू तालुक्यातील 169 कुटुंबांतील 694 नागरिकांना ग्रामपंचायत कार्यालय, कोलवली व सरावली तसेच जि.प. शाळा चिंचणीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. डहाणू तालुक्यात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून संबंधित व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. तलासरी तालुक्यातील 14 कुटुंबांतील 65 नागरिकांना सिटीजन हॉटेलमध्ये, तर पालघर तालुक्यातील 35 कुटुंबांतील 128 नागरिकांना जिल्हा परिषद शाळा खुताडपाडा येथे सुरक्षितपणे हलविण्यात आले आहे.
अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. तलासरी तालुक्यात मुंबई–अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८, तलासरी–झाई–बोर्डी–उंबरगाव आणि तलासरी–उधवा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद आहेत. डहाणू तालुक्यात सरावली–सवाटा, चिंचणी–वाणगाव–आशागड, बोर्डी–झाई–रेवस रेड्डी, डहाणू–सरावली, खंबाळे–वाणगाव, निखणे–पिंपळशेत, वधने–निकणे तसेच नरपड–चिखला कोस्टल रोडवरील वाहतूक बंद आहे. पालघर तालुक्यात पर्णाळी–बोईसर, पंचाळी–उमरोळी, कोळगाव–एस्टी वर्कशॉप, मनोर–मासवण–पालघर, केळवा स्टेशन–केळवा दांडा तसेच बोईसर–महागाव–बाकेधावन–बरहानपूर मार्ग वाहतुकीसाठी बंद आहेत. विक्रमगड तालुक्यात मनोर–पाचमाड–विक्रमगड, डोल्हारी बुद्रुक–सातकोर आणि कुर्झे–ब्राह्मणगाव मार्गांवरील वाहतूकही तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. संबंधित विभागांकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून पावसाचा जोर कमी होताच रस्ते वाहतुकीसाठी पूर्ववत करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे