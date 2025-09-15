English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

School Holiday: मुसळधार पावसामुळे 'या' जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी जाहीर, महाविद्यालयंही राहणार बंद

School Holiday: राज्यात मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा हजेरी लावली असल्याने सोमवारी शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती.  

शिवराज यादव | Updated: Sep 15, 2025, 10:47 PM IST
School Holiday: मुसळधार पावसामुळे 'या' जिल्ह्यातील शाळांना सुट्टी जाहीर, महाविद्यालयंही राहणार बंद
(File Photo - PTI)

School Holiday: भारतीय हवामान विभागाने नैऋत्य मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरु झाल्याचं जाहीर केलं आहे. महाराष्ट्रातून ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाऊस माघारी फिरेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 24 जूनला केरळमधून भारतात प्रवेश केल्यानंतर 29 जूनला पावसाने संपूर्ण देश व्यापला. दरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून विश्रांती घेतलेल्या पावसाने शनिवारपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात हजेरी लावली आहे. यामुळे राज्यातील अनेक शाळांना सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. दरम्यान मंगळवारीही राज्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुढील 24 तासांसाठी रेड आणि ऑरेंज अलर्ट

पुढील 24 तासात रायगड व पुणे घाट परिसराला रेड अलर्ट तर पालघर, ठाणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रत्नागिरी आणि सातारा घाट या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला असल्याची माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे. NDRF आणि SDRF यांनी आपत्कालीन परस्थितीकरिता सतर्क राहण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या असल्याचे राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राकडून कळविण्यात आले आहे.  

'या' जिल्ह्यातील शाळांना उद्या सुट्टी

बीड जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे बहुतांश तालुक्यात अतिवृष्टीची नोंद झाली. अनेक नद्या नाल्यांना महापूर आल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याने बीड जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील सर्व खासगी आणि सरकारी शाळा, अंगणवाडी, आश्रम शाळा, महाविद्यालयांना उद्या सुट्टी जाहीर करण्यात येत असल्याचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉनसन यांनी जाहीर केलं आहे. 

मुंबईतील शाळांनाही सुट्टी?

मिळालेल्या माहितीनुसार, जर हवामानाची स्थिती अशीच राहिली तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करता उद्या 16 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील शाळा बंद राहण्याची शक्यता आहे. ऑरेंज अलर्ट आणि मुसळधार पाऊस आणि वादळाच्या शक्यतेमुळे मुंबई, ठाणे, रायगड, पुणे आणि रत्नागिरी यासारख्या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना शाळांना सुट्टी मिळण्याची शक्यता आहे. अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा कऱण्यात आलेली नाही. 

बृहमुंबई महानगरपालिकेने अद्याप या भागातील शाळांना सुट्टी जाहीर केलेली नाही. पुढील सूचना आणि तपशीलांसाठी विद्यार्थी आणि पालकांनी शाळा व्यवस्थपनाशी संपर्क साधणं गरजेचं आहे. 

 

FAQ

1) पावसामुळे सुट्टी जाहीर झाल्यास शाळा कशा हाताळतात?
ऑनलाइन शिक्षण: पावसामुळे दीर्घ सुट्टी असल्यास शाळा ऑनलाइन वर्ग आयोजित करू शकतात.
अभ्यास पूर्ण करणे: सुट्टीदरम्यान विद्यार्थ्यांना गृहपाठ किंवा प्रोजेक्ट्स दिले जाऊ शकतात.
परीक्षा: मान्सूनमधील नियोजित परीक्षा (उदा. फॉर्मेटिव्ह अॅसेसमेंट) सुट्टीमुळे पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात.

2) पालक आणि विद्यार्थ्यांनी काय काळजी घ्यावी?
हवामान अपडेट्स: स्थानिक हवामान खात्याच्या सूचना तपासा (उदा. IMD चे रेड/ऑरेंज अलर्ट).
शाळेच्या सूचना: शाळेच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुप, ईमेल किंवा वेबसाइटवर सुट्टीच्या घोषणा तपासा.
सुरक्षा: पूर किंवा पाणी साचलेल्या भागातून प्रवास टाळा.

3) खाजगी शाळांचे नियम वेगळे असतात का?
खाजगी शाळांना सरकारी नियमांचे (महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१) पालन करावे लागते. तथापि, काही खाजगी शाळा स्थानिक प्रशासनाच्या परवानगीने अतिरिक्त सुट्ट्या जाहीर करू शकतात.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
BeedschoolSchool Holidaymaharashtra rainमहाराष्ट्र पाऊस

इतर बातम्या

भारत-पाकिस्तान सामन्यावरून महाराष्ट्राचे राजकारण पेटले

महाराष्ट्र बातम्या