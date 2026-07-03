हवामान विभागाकडून रेड अलर्ट; शाळांना सुट्टी जाहीर; 'या' जिल्ह्यातील शाळा, कॉलेज राहणार बंद

राज्यात सर्वत्र मान्सून सक्रिय झालाय. महामुंबईसह राज्यभरात मध्यम ते जोरदार सरी कोसळत आहेत. तर आणखी दोन दिवस हा पावसाचा जोर कायम राहणार आहे. आज संपूर्ण कोकण पट्ट्याला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर ठाणे, रायगड जिल्ह्यासह पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथ्यावरील परिसराला हवामान विभागानं रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भात बुलढाणा, अकोला आणि अमरावतीला ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. महामुंबईत शनिवारी आणि रविवारी पावसाचा जोर अधिक राहील. हे दोन दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसामुळे महामुंबईत सखल भागात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर प्रशासनाकडून योग्य ती काळजी घेतली जात आहे.
हवामान खात्याच्या अतिवृष्टीच्या सूचनेनंतर कल्याण डोंबिवली प्रशासन सतर्क झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्या 4 जुलै रोजी शनिवारी कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केली असल्याने तेदेखील बंद राहणार आहेत. अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी केडीएमसीच्या शिक्षण विभागाने आदेश दिले आहेत.
दरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचा जोर वाढला असून कोकण किनारपट्टीवर समुद्र खवळला आहे. समुद्रकिनारी राहणाऱ्यांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून, पुढील 24 तासात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.
पोलादपुर आणि महाबळेश्वरला जोडणारा आंबेनळी घाट चार दिवस बंद राहणार आहे. या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद असेल. रायगडमध्ये कोसळणाऱ्या जोरदार पाऊस आणि दरडी कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांचे आदेश जारी. आजपासून पुढे 6 जुलै पर्यंत आंबेनळी घाटातुन होणारी सर्व प्रकारची वाहतूक बंद राहणार आहे.
मान्सून काळात उद्भवणाऱ्या संभाव्य आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर त्वरित व प्रभावी प्रतिसाद सुनिश्चित करण्यासाठी 05 बटालियन, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), पुणेयांनी 01 जुलै 2026 पासून महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील विविध संवेदनशील जिल्ह्यांमध्ये आपल्या पथकांची पूर्वतैनाती (Pre-positioning) केली आहे.
ही तैनातीराज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (SDMA), महाराष्ट्रतसेच NDRF मुख्यालययांच्या समन्वयानेसातारा, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, पालघर, मुंबई, नागपूर आणि उत्तर गोवायेथे करण्यात आली असून ही पथके संपूर्ण मान्सून कालावधीत कार्यरत राहणार आहेत.