School Holiday: 5 सप्टेंबरला महाराष्ट्रात शाळांना सुट्टी आहे की नाही?

School Holiday on September 5: गणेशोत्सवानिमित्त राज्यातील शाळांना 2 सप्टेंबरपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर बुधवारी आणि गुरुवारी शाळा भरल्या आहेत. शनिवारी अनंत चतुर्दशी असल्याने शाळा पुन्हा बंद असतील. त्यातच शुक्रवारी ईद-ए-मिलाद असल्याने शाळांना सुट्टी असेल की नाही याबाबत काही पालकांमध्ये संभ्रम आहे. दरम्यान 5 सप्टेंबरला ईद-ए-मिलाद निमित्ता शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये शाळा बंद राहणार आहेत.
5 आणि 6 सप्टेंबर 2025 रोजी ईद-ए-मिलाद साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्ताने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमध्ये शाळा बंद राहणार आहेत. ही सार्वजनिक सुट्टी असून, राष्ट्रीय सुट्टी नाही. 5 सप्टेंबर हा दिवस संपूर्ण भारतात शिक्षक दिन म्हणूनही साजरा केला जातो. सप्टेंबर महिन्यातील शाळांचा सुट्ट्यांमध्ये ईदनंतरचा शुक्रवार, घटस्थापना, महाराजा हरि सिंह यांची जयंती आणि दुर्गा पूजा यांचा समावेश आहे.
ईद-ए-मिलाद, ज्याला पैगंबर मोहम्मद यांची जयंती म्हणूनही ओळखले जाते, 5 आणि 6 सप्टेंबरला साजरी केली जाईल. यानिमित्ताने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूमधील शाळा बंद राहण्याची अपेक्षा आहे.
सिक्कीम आणि मणिपूरसारख्या काही ईशान्येकडील राज्यांमध्ये, हा सण इंद्रजत्राच्या दिवशीच येऊ शकतो, त्यामुळे तेथील विद्यार्थ्यांनाही सुट्टी मिळू शकते.
ईद-ए-मिलाद हा मुस्लिमांसाठी एक महत्त्वाचा दिवस आहे. परंतु अनेक विद्यार्थ्यांना अनेकदा प्रश्न पडतो की, भारतात ही राष्ट्रीय सुट्टी आहे का? तर याचं उत्तर नाही असं आहे. ईद-ए-मिलाद ही संपूर्ण देशभरात राष्ट्रीय सुट्टी नाही. त्याऐवजी, ही एक राजपत्रित सुट्टी आहे, याचा अर्थ केंद्र सरकार अधिकृतपणे दखल घेतं, परंतु सुट्टी प्रत्येक राज्यावर अवलंबून असते.
म्हणून, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांमध्ये शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालये सहसा बंद राहतात. परंतु इतर राज्यांमध्ये, राज्याच्या निर्णयावर अवलंबून शाळा सुरु राहू शकतात.
राज्य सरकारने मागील महिन्यामध्ये नारळी पौर्णिमा आणि दहीहंडीनिमित्त दोन सुट्ट्या जाहीर केल्या होत्या. या महिन्यातही राज्यभरात एक अतिरिक्त सुट्टी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे ही सुट्टी पुढल्या आठवड्यात म्हणजेच सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे. या सुट्टीसंदर्भात निर्णय घेण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे करण्यात आली आहे.
या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजेच 6 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्दशी आहे. या दिवशी राज्यभर श्रीगणेश विसर्जन आहे. मात्र त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजेच 5 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच शुक्रवारी मुस्लीम समाजासाठी पवित्र असलेला ‘मोहम्मद पैगंबर’ यांचा जन्मदिवस आहे. या दिवशी जुलूस काढला जातो. या शोभायात्रेला ‘ईद -ए-मिलादुन नबी’चा जुलूस असं म्हणतात. मात्र हिंदू-मुस्लीम एकोप्याच्या दुष्टीने अनंत चतुर्दशीच्या एक दिवस आधी हा जुलूस काढण्याऐवजी हा जुलूस सोमवारी काढला जाणार आहे. त्यामुळेच सोमवारी सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘ईद -ए-मिलादुन नबी’चे जुलूस 8 सप्टेंबर रोजी काढण्यात येणार असल्याने या दिवशी राज्य शासनाने शासकीय सुट्टी जाहीर करावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
FAQ
1) महाराष्ट्रात शाळांना कोणत्या सुट्ट्या असतात?
उत्तर: महाराष्ट्रातील शाळांना खालील प्रमुख सुट्ट्या असतात:उन्हाळी सुट्टी: साधारणपणे एप्रिल ते मे/जून (४-६ आठवडे).
दिवाळी सुट्टी: ऑक्टोबर/नोव्हेंबर मध्ये १०-१५ दिवस.
नाताळ सुट्टी: डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात ५-१० दिवस.
सण आणि उत्सव: गणेश चतुर्थी, दसरा, स्वातंत्र्य दिन (१५ ऑगस्ट), प्रजासत्ताक दिन (२६ जानेवारी), गांधी जयंती (२ ऑक्टोबर), आंबेडकर जयंती (१४ एप्रिल) इ.
आकस्मिक सुट्ट्या: पावसाळी हवामान, निवडणुका, किंवा स्थानिक कारणांमुळे (उदा., मुसळधार पाऊस, पूर).
राष्ट्रीय आणि स्थानिक सुट्ट्या: केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुट्ट्यांच्या यादीवर अवलंबून.
2) शाळेच्या सुट्ट्या कोण ठरवते?
उत्तर: राज्य सरकार: महाराष्ट्रातील SSC बोर्डच्या शाळांसाठी राज्य सरकार आणि शिक्षण विभाग सुट्ट्यांची यादी जाहीर करतो.
केंद्र सरकार: CBSE आणि ICSE बोर्डच्या शाळा केंद्र सरकारच्या सुट्ट्यांच्या यादीचे पालन करतात, परंतु स्थानिक सुट्ट्यांसाठी लवचिकता असते.
खासगी शाळा: काही खासगी शाळा स्वतःचे वेळापत्रक ठरवतात, परंतु सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतात.
3) २०२५-२६ मध्ये शाळांच्या सुट्ट्यांचे वेळापत्रक काय आहे?
उत्तर: २०२५-२६ चे शाळेचे वेळापत्रक शाळा आणि बोर्ड (CBSE, ICSE, SSC) यानुसार बदलू शकते. साधारणपणे:उन्हाळी सुट्टी: मे १ ते जून १५, २०२५ (शाळा १६ जूनपासून सुरू).
दिवाळी सुट्टी: २५ ऑक्टोबर ते ५ नोव्हेंबर २०२५ (अंदाजे).
नाताळ सुट्टी: २४ डिसेंबर २०२५ ते १ जानेवारी २०२६.
इतर सुट्ट्या: गणेश चतुर्थी (१२ सप्टेंबर २०२५), दसरा (११ ऑक्टोबर २०२५), होळी (१ मार्च २०२६) इ.