Marathi News
School Holiday List : ऑक्टोबर महिन्यात 17 दिवस शाळांना सुट्टी, महिन्याच्या पहिली सुट्टी कधी ते पाहा

School Holiday October 2025 : ऑक्टोबर महिना हा सणांनी भरलेला आहे. दसरा, दिवाळी यासारख्या सणांनी हा महिना भरलेला आहे. या महिन्यात नक्की कधी आणि कुठे शाळांना सुट्टी असणार ते पाहा. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 1, 2025, 02:46 PM IST
School Holiday October 2025 : ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवातच शाळांच्या सुट्टीने झाली आहे. 1 ऑक्टोबर रोजी महानवमी असल्यामुळे अनेक शाळांना सुट्टी आहे. यालाच जोडून 2 ऑक्टोबर म्हणजे गुरुवार या दिवशी दसरा आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवात ही विद्यार्थ्यांसाठी खास असणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात 17 दिवस बँक बंद राहणार आहे. संपूर्ण महिन्यात एक, दोन दिवस सोडले तर सलग 9 दिवस सुट्टी असणार आहे. 

देशात सध्या नवरात्र आणि दसऱ्याचा उत्साह आहे. शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. अनेकजण लाँग विकेंड बघून आपल्या कुटुंबांसोबत वेळ घालवत आहे. मात्र अजूनही अनेक लोक त्यांच्या मुलांच्या शाळेच्या सुट्ट्यांबद्दल गोंधळलेले आहेत. त्यांच्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यातील शाळा-कॉलेजच्या सुट्ट्यांची यादी. 

या वर्षी दसरा 2 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाईल. हा दिवस गांधी जयंतीशी देखील आहे. परिणामी, बहुतेक राज्यांमधील शाळा 1 आणि 2 ऑक्टोबर रोजी बंद राहतील. काही ठिकाणी, सुट्टी 6 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

सुट्यांचे दिवस राज्यानुसार पाहा

महाराष्ट्र : 2 ऑक्टोबर दसरा, गांधी जयंती. 3 शुक्रवारी एक सुट्टी घेऊन 4 आणि 5 ला अनुक्रमे शनिवार, रविवार असणार आहे. तसेच दिवाळीची सुट्टी ही 18 ऑक्टोबरपासून धनत्रयोदशी सुरु होणार आहे. दिवाळीची सुट्टी 2 नोव्हेंबरपर्यंत असणार आहे.  

उत्तर प्रदेश: दसरा आणि गांधी जयंतीनिमित्त उत्तर प्रदेशातील शाळा 1 आणि 2ऑक्टोबर रोजी बंद राहण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

बिहार: बिहारमधील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये, 27 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत शाळा बंद राहतील. काही जिल्ह्यांमध्ये, सुट्टी 5 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

दिल्ली: दिल्लीतील शाळा 29 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर पर्यंत बंद राहतील अशी घोषणा करण्यात आली आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी वर्ग पुन्हा सुरू होतील. तथापि, खाजगी शाळांचे वेळापत्रक थोडे वेगळे असू शकते.

झारखंड: झारखंडमधील सरकारी शाळा 27 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत बंद राहतील. अनेक शाळा 5 ऑक्टोबर पर्यंत बंद राहतील.

ओडिशा: ओडिशामधील शाळा 29 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत बंद राहतील. 3 ऑक्टोबर रोजी वर्ग पुन्हा सुरू होतील.

पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा हा पश्चिम बंगालमधील एक प्रमुख सण आहे. त्यामुळे 24 सप्टेंबर पासून शाळा बंद आहेत. ही सुट्टी 6 ऑक्टोबर पर्यंत सुरू राहील.

तेलंगणा: तेलंगणामधील शाळा 21 सप्टेंबर पासून बंद आहेत. 3 ऑक्टोबर रोजी वर्ग पुन्हा सुरू होतील.

FAQ

ऑक्टोबर २०२५ मध्ये कोणत्या दिवशी राष्ट्रीय सुट्ट्या आहेत?
2 ऑक्टोबर (महात्मा गांधी जयंती आणि दसरा) आणि 20 ऑक्टोबर (दिवाळी) हे राष्ट्रीय सुट्ट्या आहेत. यामुळे सरकारी कार्यालये, शाळा आणि बँका बंद राहतील.

बँक सुट्ट्या कोणत्या दिवशी आहेत?
मुख्य बँक सुट्ट्या: 1 ऑक्टोबर (काही राज्यांत), 2 ऑक्टोबर (सर्वत्र), 20 ऑक्टोबर (दिवाळी) आणि 22 ऑक्टोबर (काही राज्यांत). पूर्ण यादीसाठी RBI च्या कॅलेंडरचा संदर्भ घ्या.

महाराष्ट्रात कोणत्या सुट्ट्या आहेत?
महाराष्ट्रात 2 ऑक्टोबर (दसरा आणि गांधी जयंती), २० ऑक्टोबर (दिवाळी), २१ ऑक्टोबर (गोवर्धन पूजा) आणि २२ ऑक्टोबर (भाई दूज) या सुट्ट्या आहेत. बँक सुट्ट्या याच दिवशी लागू होतात.

 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
school holidaysschools closedSchool Holidays October 2025diwali holidayChhath puja

