/Ground Report: शाळा सुरू होण्याआधीच पालकांवर आर्थिक भार; वह्या-पुस्तकांची किती दरवाढ? ऐकून बसेल धक्का!

Price hike in school supplies: नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपूर्वीच पालकांच्या खर्चात मोठी वाढ झाल्याचे चित्र राज्यभर दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणाऱ्या वह्या, पुस्तके, पेन, पेन्सिल, रंगसाहित्य, स्कूल बॅग आणि इतर स्टेशनरी वस्तूंच्या किमतीत यंदा 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याने पालकांचे बजेट कोलमडले आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वी साहित्य खरेदीसाठी बाजारपेठांमध्ये गर्दी वाढली असली तरी वाढत्या दरांमुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे.
यावर्षी सर्वाधिक दरवाढ वह्या आणि पुस्तकांमध्ये पाहायला मिळत आहे. कागदाच्या वाढलेल्या किंमती, छपाई खर्च आणि वाहतूक खर्चामुळे प्रकाशक आणि विक्रेत्यांनी दर वाढवले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अनेक प्रकारच्या वह्या 10 ते 25 टक्के महाग झाल्या असून पुस्तकांच्या किमतीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. त्यामुळे एकाच विद्यार्थ्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यावर हजारो रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येत आहे.
फक्त वह्या-पुस्तकेच नव्हे तर पेन, पेन्सिल, इरेजर, शार्पनर, रंगसाहित्य, ड्रॉईंग साहित्य आणि प्रोजेक्टसाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या दरातही वाढ झाली आहे. शालेय साहित्याचा संपूर्ण संच खरेदी करताना पालकांना अपेक्षेपेक्षा जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. विशेषतः दोन किंवा तीन मुले असलेल्या कुटुंबांवर या दरवाढीचा मोठा परिणाम होत आहे.
महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आधीच घरगुती खर्च वाढलेला असताना शालेय साहित्याच्या दरवाढीने पालकांची चिंता वाढवली आहे. फी, गणवेश, वाहतूक खर्च आणि शालेय साहित्य या सर्व खर्चांचा एकत्रित विचार करता नवीन शैक्षणिक वर्ष अनेक कुटुंबांसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत आहे. अनेक पालक आवश्यक वस्तूंची निवड करताना खर्चाचा ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
शाळा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टेशनरी दुकानांमध्ये ग्राहकांची गर्दी वाढली आहे. मात्र यंदा अनेक पालक वस्तूंची तुलना करूनच खरेदी करत आहेत. काही जण घाऊक बाजारपेठा किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचा पर्याय निवडत आहेत. कमी किमतीत दर्जेदार साहित्य मिळवण्यासाठी ग्राहकांकडून विविध पर्यायांचा शोध घेतला जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, पालकांनी अनावश्यक खरेदी टाळून आवश्यक साहित्याची यादी तयार करूनच खरेदी करावी. विविध दुकानांतील दरांची तुलना केल्यास काही प्रमाणात खर्च कमी करता येऊ शकतो. तसेच शालेय साहित्यावरील वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनीही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. नवीन शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू असताना शालेय साहित्याच्या वाढत्या किमती हा पालकांसाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार मानला जात असला तरी त्यासाठी लागणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे वास्तव यंदाही समोर आले आहे.