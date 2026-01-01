School Holiday in January : जानेवारीमध्ये मुलांची मौज, इतके दिवस शाळांना मिळणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी

नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. नवीन महिन्यात येणाऱ्या सुट्ट्यांबद्दल मुले उत्सुक आहेत. तुमच्या माहितीसाठी, वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात, जानेवारीमध्ये, तीव्र थंडी (थंडीची लाट), मकर संक्रांती आणि प्रजासत्ताक दिनामुळे शाळांच्या सुट्ट्या वाढवल्या जातील. उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत, सुट्टीचे वेळापत्रक राज्यानुसार बदलते.
डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू झालेली हिवाळी सुट्टी जानेवारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहील. उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये तापमानात घट आणि दाट धुके लक्षात घेता, प्रशासनाने वाढीव सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. हरियाणामध्ये, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व शाळा बंद राहतील. दरम्यान, पंजाबमध्ये थंडीच्या लाटेमुळे 7 जानेवारी 2026 पर्यंत सुट्ट्या वाढवण्यात आल्या आहेत; आता 8 जानेवारी रोजी शाळा पुन्हा सुरू होतील. राजधानी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या 1ते 5 जानेवारी पर्यंत शाळा बंद राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु धुक्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी हे आणखी वाढवू शकतात. जम्मू आणि काश्मीरच्या उंच भागात लांब सुट्ट्या फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सुरू राहतील.
जानेवारीचा मध्य भाग सणांनी भरलेला असेल. 14 जानेवारी रोजी देशभरात मकर संक्रांती साजरी केली जाईल.
गुजरात आणि महाराष्ट्र: उत्तरायणामुळे 14 आणि 15 जानेवारी येथे सुट्ट्या असतील.
दक्षिण भारत: तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात 14 ते 17 जानेवारी दरम्यान पोंगल साजरी केली जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना लहान सुट्टी मिळेल.
आसाम: माघ बिहूसाठी येथेही शाळा बंद घोषित करण्यात आल्या आहेत.
'लाँग वीकेंड'ची प्रजासत्ताक दिनाची भेट
2026 चा पहिला 'लांब वीकेंड' जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात येत आहे. 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) सोमवारी येतो.
शनिवार (24 जानेवारी): अनेक शाळांना अर्धा दिवस किंवा सुट्टी असते.
रविवार (25 जानेवारी): साप्ताहिक सुट्टी.
सोमवार (26 जानेवारी): राष्ट्रीय सुट्टी. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना सलग तीन दिवस सुट्टी मिळते, ज्यामुळे पिकनिक किंवा सहलीसाठी ही एक उत्तम संधी बनते.
याव्यतिरिक्त, स्थानिक व्यक्तींच्या जयंतीनिमित्त काही राज्यांमध्ये शाळा बंद राहतील:
6 जानेवारी: गुरु गोविंद सिंह जयंती (पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये सुट्टी).
23 जानेवारी: नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती (पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा).
रविवारच्या सुट्ट्या: 4,11,18 आणि 25 जानेवारी.
महाराष्ट्र शासनाच्या सुट्टीची यादी – 2026
प्रजासत्ताक दिन – २६ जानेवारी २०२६ (सोमवार)
महाशिवरात्री - 15 फेब्रुवारी 2026 (रविवार)
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती – 19 फेब्रुवारी 2026 (गुरुवार)
होळी (दुसरा दिवस) – 3 मार्च 2026 (मंगळवार)
गुढी पाडवा – 19 मार्च 2026 (गुरुवार)
रमजान-ईद (ईद अल-फित्र) – २१ मार्च २०२६ (शनिवार)
राम नवमी - 26 मार्च 2026 (गुरुवार)
महावीर जन्मकल्याणक – 31 मार्च 2026 (मंगळवार)
गुड फ्रायडे – 3 एप्रिल 2026 (शुक्रवार)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती – 14 एप्रिल 2026 (मंगळवार)
महाराष्ट्र दिन – 1 मे 2026 (शुक्रवार)
बुद्ध पौर्णिमा – 1 मे 2026 (शुक्रवार)
बकरीद (ईद-उल-जुहा) – 28 मे 2026 (गुरुवार)
मोहरम - 26 जून 2026 (शुक्रवार)
स्वातंत्र्य दिन – १५ ऑगस्ट २०२६ (शनिवार)
पारशी नववर्ष (शहानशाही) – १५ ऑगस्ट २०२६ (शनिवार)
ईद-ए-मिलाद – 26 ऑगस्ट 2026 (बुधवार)
गणेश चतुर्थी – 14 सप्टेंबर 2026 (सोमवार)
महात्मा गांधी जयंती – 2 ऑक्टोबर 2026 (शुक्रवार)
दसरा – 20 ऑक्टोबर 2026 (मंगळवार)
दिवाळी अमावस्या (लक्ष्मी पूजन) – ८ नोव्हेंबर २०२६ (रविवार)
दिवाळी (बळी प्रतिपदा) – १० नोव्हेंबर २०२६ (मंगळवार)
गुरु नानक जयंती – २४ नोव्हेंबर २०२६ (मंगळवार)
नाताळ – २५ डिसेंबर २०२६ (शुक्रवार)
फक्त बँकांना सुट्टी
१ एप्रिल २०२६ (बुधवार) – वार्षिक लेखा बंद
राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्था कार्यालयांसाठी अतिरिक्त सुट्टी
भाऊबीज – ११ नोव्हेंबर २०२६ (बुधवार)