English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

School Holiday in January : जानेवारीमध्ये मुलांची मौज, इतके दिवस शाळांना मिळणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी

January Month Holiday : नवीन वर्षाचा पहिला महिना सुरु झाला आहे. जानेवारी महिन्यात विद्यार्थ्यांना किती सुट्टी असणार ते पाहा. यावरुन पालकांना आणि मुलांना काही प्लान करायचे असतील तर करु शकतात. ज्यामुळे मुलांचा अभ्यास बुडणार नाही. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 1, 2026, 01:50 PM IST
School Holiday in January : जानेवारीमध्ये मुलांची मौज, इतके दिवस शाळांना मिळणार सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी

नवीन वर्ष सुरू झाले आहे. नवीन महिन्यात येणाऱ्या सुट्ट्यांबद्दल मुले उत्सुक आहेत. तुमच्या माहितीसाठी,  वर्षाच्या पहिल्या महिन्यात, जानेवारीमध्ये, तीव्र थंडी (थंडीची लाट), मकर संक्रांती आणि प्रजासत्ताक दिनामुळे शाळांच्या सुट्ट्या वाढवल्या जातील. उत्तर भारतापासून दक्षिण भारतापर्यंत, सुट्टीचे वेळापत्रक राज्यानुसार बदलते.

Add Zee News as a Preferred Source

या भागात शाळा बंद राहतील

डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू झालेली हिवाळी सुट्टी जानेवारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत सुरू राहील. उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये तापमानात घट आणि दाट धुके लक्षात घेता, प्रशासनाने वाढीव सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. हरियाणामध्ये, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार, 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी 2026 पर्यंत सर्व शाळा बंद राहतील. दरम्यान, पंजाबमध्ये थंडीच्या लाटेमुळे 7 जानेवारी 2026 पर्यंत सुट्ट्या वाढवण्यात आल्या आहेत; आता 8 जानेवारी रोजी शाळा पुन्हा सुरू होतील. राजधानी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशमध्ये सध्या 1ते 5 जानेवारी पर्यंत शाळा बंद राहण्याची अपेक्षा आहे, परंतु धुक्यामुळे जिल्हा दंडाधिकारी हे आणखी वाढवू शकतात. जम्मू आणि काश्मीरच्या उंच भागात लांब सुट्ट्या फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सुरू राहतील.

या महिन्यात सणांचा भरणा असेल

जानेवारीचा मध्य भाग सणांनी भरलेला असेल. 14 जानेवारी रोजी देशभरात मकर संक्रांती साजरी केली जाईल.

गुजरात आणि महाराष्ट्र: उत्तरायणामुळे 14  आणि 15 जानेवारी येथे सुट्ट्या असतील.

दक्षिण भारत: तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात 14 ते 17 जानेवारी दरम्यान पोंगल साजरी केली जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना लहान सुट्टी मिळेल.

आसाम: माघ बिहूसाठी येथेही शाळा बंद घोषित करण्यात आल्या आहेत.

'लाँग वीकेंड'ची प्रजासत्ताक दिनाची भेट

2026 चा पहिला 'लांब वीकेंड' जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात येत आहे. 26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन) सोमवारी येतो.

शनिवार (24 जानेवारी): अनेक शाळांना अर्धा दिवस किंवा सुट्टी असते.

रविवार (25 जानेवारी): साप्ताहिक सुट्टी.

सोमवार (26 जानेवारी): राष्ट्रीय सुट्टी. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना सलग तीन दिवस सुट्टी मिळते, ज्यामुळे पिकनिक किंवा सहलीसाठी ही एक उत्तम संधी बनते.

प्रादेशिक सुट्ट्या आणि इतर महत्त्वाच्या तारखा

याव्यतिरिक्त, स्थानिक व्यक्तींच्या जयंतीनिमित्त काही राज्यांमध्ये शाळा बंद राहतील:

6 जानेवारी: गुरु गोविंद सिंह जयंती (पंजाब आणि इतर राज्यांमध्ये सुट्टी).

23 जानेवारी: नेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती (पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा).

रविवारच्या सुट्ट्या: 4,11,18 आणि 25 जानेवारी.

महाराष्ट्र शासनाच्या सुट्टीची यादी – 2026

प्रजासत्ताक दिन – २६ जानेवारी २०२६ (सोमवार)

महाशिवरात्री - 15 फेब्रुवारी 2026 (रविवार)

छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती – 19 फेब्रुवारी 2026 (गुरुवार)

होळी (दुसरा दिवस) – 3 मार्च 2026 (मंगळवार)

गुढी पाडवा – 19 मार्च 2026 (गुरुवार)

रमजान-ईद (ईद अल-फित्र) – २१ मार्च २०२६ (शनिवार)

राम नवमी - 26 मार्च 2026 (गुरुवार)

महावीर जन्मकल्याणक – 31 मार्च 2026 (मंगळवार)

गुड फ्रायडे – 3 एप्रिल 2026 (शुक्रवार)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती – 14 एप्रिल 2026 (मंगळवार)

महाराष्ट्र दिन – 1 मे 2026 (शुक्रवार)

बुद्ध पौर्णिमा – 1 मे 2026 (शुक्रवार)

बकरीद (ईद-उल-जुहा) – 28 मे 2026 (गुरुवार)

मोहरम - 26 जून 2026 (शुक्रवार)

स्वातंत्र्य दिन – १५ ऑगस्ट २०२६ (शनिवार)

पारशी नववर्ष (शहानशाही) – १५ ऑगस्ट २०२६ (शनिवार)

ईद-ए-मिलाद – 26 ऑगस्ट 2026 (बुधवार)

गणेश चतुर्थी – 14 सप्टेंबर 2026 (सोमवार)

महात्मा गांधी जयंती – 2 ऑक्टोबर 2026 (शुक्रवार)

दसरा – 20 ऑक्टोबर 2026 (मंगळवार)

दिवाळी अमावस्या (लक्ष्मी पूजन) – ८ नोव्हेंबर २०२६ (रविवार)

दिवाळी (बळी प्रतिपदा) – १० नोव्हेंबर २०२६ (मंगळवार)

गुरु नानक जयंती – २४ नोव्हेंबर २०२६ (मंगळवार)

नाताळ – २५ डिसेंबर २०२६ (शुक्रवार)

फक्त बँकांना सुट्टी

१ एप्रिल २०२६ (बुधवार) – वार्षिक लेखा बंद

राज्य सरकार आणि स्थानिक संस्था कार्यालयांसाठी अतिरिक्त सुट्टी

भाऊबीज – ११ नोव्हेंबर २०२६ (बुधवार)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Maharashtra government holidays 2026public holidays Maharashtra 2026Maharashtra holiday calendar 2026Maharashtra public holidaysMaharashtra state government holiday list 2026

इतर बातम्या

BMC election 2026 : विमानतळाचा शेजार तरी समस्यांचाच बाजार;...

मुंबई बातम्या