/School Closed: उद्या सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्या बंद, 2 जिल्ह्यामध्ये निर्णय जाहीर

मुंबईला रेड अलर्ट दिला असून पुढील काही तास मुंबईसाठी महत्त्वाच आहेत आणि ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला असून उद्या सुद्धा मुंबईला ऑरेंज अलर्ट आणि पालघर रायगड देण्यात आला आहे वेगवान वाऱ्यासह पाऊस पडत असल्यामुळे मुंबईतील अनेक झाड आहे. मुंबईतील समुद्र किनाऱ्यावर मुंबई पोलीस तसेच महानगरपालिकेचे पथक गस्ती घालत आहेत समुद्र खवळलाय भरती आली असून तीन मीटर पेक्षा उंच लाटा उसळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुसळधार पावसाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन रायगड जिल्हा प्रशासनाने 6 जुलै रोजी जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्या बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस अतिमुसळधार पावसाचा 'हाय अलर्ट' दिल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी याबाबत अधिकृत आदेश जारी केले असून विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम असून अनेक भागांमध्ये जनजीवनावर त्याचा परिणाम झाला आहे. हवामान विभागाने मुंबईसाठी रेड अलर्ट जारी केला असून दिवसभर मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. अनेक सखल भागांमध्ये पाणी साचणे, वाहतुकीचा वेग मंदावणे आणि नागरिकांची गैरसोय अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसामुळे पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय हवामान खात्याकडून पुढील २४ तासांसाठीही मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत उद्या, सोमवार दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी… pic.twitter.com/5AAhwTBz6D— Aditi S Tatkare (@iAditiTatkare) July 5, 2026
रायगड जिल्हा प्रशासनाने रायगड जिल्ह्यातील सर्व शाळा, अंगणवाड्या आणि महाविद्यालये उद्या बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालये तसेच अंगणवाड्याना उद्या ६ जुलै रोजी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. हवामान खात्याने जिल्ह्यात पुढील दोन दिवस पावसाचा हाय अलर्ट दिला आहे. या काळात जिल्ह्यात अतीमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घेतली आहे. रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
पालघरमध्ये शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केली आहे. पावसामध्ये विद्यार्थ्यांनी घराबाहेर न पडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच गरज असेल तरच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.
मुसळधार पावसासोबत मुंबईत ताशी 70 ते 77 किलोमीटर वेगाने वारे वाहत आहेत. या वेगवान वाऱ्यांमुळे शहरातील विविध भागांत झाडे उन्मळून पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. आपत्कालीन यंत्रणा सतर्क असून नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, तसेच झाडे, होर्डिंग्ज आणि कमकुवत संरचनांपासून दूर राहावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 2 ते 3 तासांत पावसाचा जोर आणखी वाढू शकतो. मुंबईसाठी रेड अलर्ट कायम ठेवण्यात आला असून उद्यासाठी मुंबई, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांनी हवामानाचा अंदाज लक्षात घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे आणि प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
अरबी समुद्रात भरतीमुळे उंच लाटा उसळत असून समुद्र खवळलेला आहे. कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी मुंबई पोलीस आणि महानगरपालिकेची पथके समुद्रकिनाऱ्यावर गस्त घालत आहेत. समुद्रकिनाऱ्यावर फिरणे किंवा पाण्यात उतरणे टाळण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. मच्छीमारांनाही हवामान सुधारल्याशिवाय समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
ज्येष्ठ हवामानशास्त्रज्ञ कृष्णानंद होशाळीकर यांच्या माहितीनुसार, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि उत्तर कोकण परिसरात मध्यम ते दाट ढग सक्रिय आहेत. पुढील 3 ते 4 तासांत काही भागांत मध्यम ते जोरदार पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि पूर्व विदर्भावरही होत असून हवामानात आणखी बदल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ अत्यावश्यक कामासाठीच घराबाहेर पडावे आणि अधिकृत हवामान अपडेटवर लक्ष ठेवावे.