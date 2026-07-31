/School Holiday: 1 ऑगस्टला शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी, कोणत्या जिल्ह्यात झालाय निर्णय? जाणून घ्या

नाशिक जिल्ह्यात भारतीय हवामान विभागाने म्हणजेच आयएमडीने 31 जुलै रोजी 'रेड अलर्ट' जारी करत अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीचे निर्णय घेतले आहेत. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत 1 ऑगस्ट 2026 रोजी जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांमधील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती, भूस्खलन आणि वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही खबरदारी घेण्यात आली आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशानुसार मालेगाव, नांदगाव, बागलाण, कळवण, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ आणि सुरगाणा या आठ तालुक्यांतील सर्व सरकारी, अनुदानित, खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्या 1 ऑगस्ट रोजी पूर्णपणे बंद राहतील. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, आवश्यक असल्यास पुढील हवामान परिस्थितीचा आढावा घेऊन आणखी निर्णय घेतले जाणार आहेत.
अतिवृष्टीमुळे कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्वरित मदत मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) नाशिकमध्ये तैनात करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग, पोलीस, आरोग्य विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना 24 तास सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पूरप्रवण भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत असून आवश्यक यंत्रसामग्री आणि बचाव पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत.
अतिवृष्टीमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी जिल्ह्यातील धबधबे, पर्यटनस्थळे, ट्रेकिंग मार्ग आणि पूरप्रवण क्षेत्रांमध्ये नागरिकांच्या प्रवेशावर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे. पावसाळ्यात या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटकांची गर्दी होत असल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. नागरिकांनी नियमांचे पालन करून धोकादायक भागात जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आठवडी बाजार, जत्रा आणि सार्वजनिक मेळावे तात्पुरते रद्द करण्यात आले आहेत. तसेच नदीकाठ, सखल भाग आणि भूस्खलनाचा धोका असलेल्या परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत. स्थानिक प्रशासनाला धोकादायक भागांतील नागरिकांचे शंभर टक्के स्थलांतर सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, शिक्षक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयात उपस्थित राहून 24x7 आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सज्ज राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी नियंत्रण कक्ष सक्रिय करण्यात आले आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सूचना आणि हवामान विभागाच्या इशाऱ्यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.