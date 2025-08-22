यू-ट्यूबवर 9.36 लाख सब्सक्राइबर्सवाल्या 'ट्रेंडींग गुरु'ला SEBI चा दणका; अवधूत साठेंचं नेमकं काय चुकलं?

Avadhut Sathe: मुंबईतील प्रख्यात आर्थिक इन्फ्लूएन्सर व्यक्ती आणि 9.36 लाख यूट्यूब सबस्क्रायबर्स असलेले अवधूत साठे अडचणीत आलेयत. त्यांच्या कर्जत येथील ट्रेडिंग अकादमीवर सेबीने (Securities and Exchange Board of India) कारवाई केली. 20 आणि 21 ऑगस्टला 36 तासांची शोध आणि जप्ती मोहीम राबवली. ही कारवाई सेबीच्या बेकायदेशीर आर्थिक सल्लागार आणि फिनफ्लुएन्सर्स विरुद्धच्या कठोर धोरणाचा भाग आहे.
अवधूत साठे हे मुंबईस्थित आर्थिक इन्फ्ल्यूएन्सर व्यक्ती आणि शेअर बाजार तज्ञ आहेत. ज्यांचे यूट्यूब चॅनल 9.36 लाख सबस्क्रायबर्स असून ते लोकप्रिय आहे. त्यांच्या कर्जत ट्रेडिंग अकादमी (ASTA) मार्फत ते शेअर बाजारातील गुंतवणूक धोरणे, बाजार विश्लेषण आणि चार्ट पॅटर्न यांसारख्या विषयांवर प्रशिक्षण देतात. 2008 मध्ये स्थापन झालेल्या या अकादमीच्या देशभरात 17 शाखा असून, ऑनलाइन कोर्सेसद्वारे परदेशातील विद्यार्थ्यांनाही प्रशिक्षण दिले जाते. साठे यांचे शिक्षण आणि नृत्यासहित सादरीकरण यामुळे ते किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये प्रसिद्ध आहेत.
सेबीला अवधूत साठे यांच्या काही कार्यक्रम आणि वर्गांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. साठे यांनी पेनी शेअर्सच्या जाहिरातीला प्रोत्साहन देणाऱ्या ऑपरेटर्सशी संगनमत करून किरकोळ गुंतवणूकदारांची दिशाभूल केली, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. सेबीने 20 ऑगस्टला कर्जतामधील त्यांच्या अकादमीवर छापा टाकला, ज्यामध्ये डिजिटल उपकरणे आणि ट्रेडिंग रेकॉर्ड जप्त केले गेले. ही कारवाई सेबीच्या बेकायदेशीर आर्थिक सल्लागारांविरुद्धच्या मोहिमेचा भाग आहे.
सेबीने कर्जत येथील अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमीवर 36 तासांची शोध आणि जप्ती मोहीम राबवली. ही कारवाई कसोशीने नियोजित होती, ज्यासाठी सेबीने कोर्टाची परवानगी घेतली आणि साठे यांच्या हालचालींवर पाळत ठेवली. सेबीचे उपमहाव्यवस्थापक यांच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल उपकरणे आणि ट्रेडिंग डेटा तपासासाठी जप्त करण्यात आला.
सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी FICCI-CAPAM कार्यक्रमात सांगितले की, “शिक्षणाच्या नावाखाली तरुणांची दिशाभूल करणे, स्टॉक टिप्स देणे किंवा हमीभूत परताव्याचे आश्वासन देणे” बेकायदेशीर आहे. साठे यांचे नाव न घेता त्यांनी “मोठ्या नावावर मोठी कारवाई” झाल्याचे सूचित केले. सेबीने नोंदणीशिवाय सल्ला देणाऱ्या फिनफ्लुएन्सर्सवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
साठे यांच्यावर यापूर्वीही फसवणूक आणि घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. X वर व्यापारी अशिष गुप्ता यांनी दावा केला की, ASTA ने 400-500 कोटी रुपये कमावले असून, सेबी 40-50 कोटींचा दंड आणि दोन वर्षांची बाजार बंदी लादू शकते. सेबीच्या कारवाईमुळे फिनफ्लुएन्सर संस्कृतीवर परिणाम होऊन किरकोळ गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
