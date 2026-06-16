कोकणातील दुसरे विमानतळ; रत्नागिरी विमानतळाबाबत मोठी अपडेट

रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : कोकणवासियांना लवकरच हवाई प्रवासाचा एक उत्तम आणि जलद पर्याय उपलब्ध होणार आहे. रत्नागिरी येथील विमानतळाचे काम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचले असून रत्नागिरीकरांचे विमान प्रवासाचे स्वप्न लवकरच साकार होणार आहे. केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'उडान' (UDAN) योजनेअंतर्गत रत्नागिरी विमानतळावरून प्रवासी वाहतूक करण्यासाठी 'एअर अलायन्स' या नामांकित विमान कंपनीची निवड अंतिम करण्यात आली आहे. लवकरच हा विमानतळ पूर्णपणे ताब्यात घेऊन अधिकृत प्रवासी वाहतूक सुरू केली जाईल.
या प्रकल्पाच्या गतीविषयी माहिती देताना उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, विमानतळ अधिकृतपणे सुरू करण्यासाठी येत्या 8 ते 10 दिवसांत केंद्रीय संरक्षण खात्यासोबत सामंजस्य करार (MOU) केला जाणार आहे. 'एअर अलायन्स'ने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यामुळे या मार्गावर विमान कंपनी निवडण्याचा प्रश्न आता पूर्णपणे मिटला आहे. प्रशासकीय प्रक्रियेतील सर्व प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी दिली जात असून,विमान प्राधिकरणाचे नवीन व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) दीपक कपूर येत्या 8 ते 15 दिवसांत रत्नागिरी विमानतळ टर्मिनलला भेट देऊन अंतिम पाहणी करणार आहेत..
विमानतळाच्या पायाभूत सुविधांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर मंत्री उदय सामंत यांनी समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले, "विमानतळाची नवनिर्मित मुख्य इमारत ही संपूर्णपणे पर्यावरणपूरक अशा 'ग्रीन बिल्डिंग' संकल्पनेवर आधारित आहे. विमान वाहतुकीसाठी आवश्यक असणारी सर्व अत्याधुनिक तांत्रिक उपकरणे,रडार यंत्रणा आणि दळणवळणाची साधने या ठिकाणी आधीच दाखल झाली असून त्यांची उभारणीही पूर्ण झाली आहे."
विमानतळ व्यावसायिकदृष्ट्या पूर्णपणे सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा नियमांमुळे सर्वसामान्य नागरिक किंवा विद्यार्थ्यांना धावपट्टी व मुख्य तांत्रिक विभागात प्रवेश मिळणे अशक्य होईल.हीच बाब लक्षात घेऊन, विमानतळ सुरू होण्यापूर्वीच जिल्ह्यातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना या संपूर्ण वास्तूची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची सुवर्णसंधी दिली जाणार आहे.याद्वारे विद्यार्थ्यांना विमानतळावरील धावपट्टी कशी असते, तिथे कोणत्या प्रकारचे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाते आणि विमानांचे संचलन व सुरक्षा व्यवस्था कशी कार्य करते, या सर्व गोष्टींचा प्रत्यक्ष अनुभव घेता येणार आहे..