/फक्त खासदारच नाही तर आमदार, ZP, पंचायतसह स्थानिक पातळीवर ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष फोडावा लागणार; कायदेतज्ञाची एकनाथ शिंदेंसोबत गुप्त भेट

Maharashtra Politics : महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा मोठ्या राजकीय भूकंपाचे संकेत मिळत आहेत. मातोश्रीचा गड पुन्हा एकदा धोक्यात आला असून उद्धव ठाकरेंची शिवसेना दुसऱ्यांदा फुटण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार ठाकरेंचे तब्बल 5 खासदार वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत आहेत. महाराष्ट्रात 'ऑपरेशन टायगर'ची जोरदार चर्चा सुरू आहे. अशातच विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव आणि कायदेतज्ञ अनंत कळसे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गुप्त भेट घेतली.
विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव आणि कायदेतज्ञ अनंत कळसे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गुप्त भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ही भेट उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. सध्या राज्यामध्ये 'ऑपरेशन टायगर'ची जोरदार चर्चा सुरू असतानाच अचानक झालेली ही भेट महत्वाची मानली जात आहे.
ठाकरे गटाचे 9 पैकी 7 खासदर जर वेगळा गट स्थापन करत आहेत. तर, ते होऊ शकते आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही असे कळसे म्हणाले. 10 वी अनुसूचीनुसार, विलीनीकरणाची तरतूद आहे. दोन तृतीयांश पैकी सदस्यांनी विलीन झाले तर शक्य आहे. मूळ राजकीय पक्षात संघटनात्मक पातळीवर फूट पडली पाहिजे, ZP, पंचायत याठिकाणी देखील पक्षात फूट पडली. 9 पैकी 7 जणांना बाहेर पडावं लागेल. संसदीय पक्ष स्थापन करावे लागेल.
स्थानिक लेव्हलला देखील फूट पडावी लागेल. त्यांना राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागेल तेव्हा मान्यता मिळेल. 2/3 आमदारांना बाहे पडावे लागेल अशा प्रकारची चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. एकीकडे ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरू असताना कायदेतज्ञ कळसे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीमुळे चर्चांना उधाण आले आहे. काल झालेल्या बैठकीत ठाकरेंच्या 5 खासदारांनी ऑनलाईन उपस्थिती लावली होती, त्यानंतर हे खासदार त्यांचा वेगळा गट स्थापन करणार अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे 19 जूनला होणा-या शिवसेनेच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमाला हे खासदार उपस्थित राहणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे, तर दुसरीकडे ऑपरेशन टायगरसाठी वर्धापन दिनाचा मुहूर्तचं ठरल्याची चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे, त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा राजकीय भूकंप होणार का? याकडे आता लक्ष लागल आहे.
उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेना UBT पक्षाचं भवितव्यावरच मोठं प्रश्नचिन्हं निर्माण झालंय. कारण अवघ्या चार वर्षानंतर शिवसेना UBT पुन्हा फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याची माहिती समोर आलीय. शिवसेनेच्या 5 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु केल्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात सुरु झालीये. जे खासदार वेगळा गट स्थापन करणार आहेत. त्यांची नावंही समोर आली आहेत. ओमराजे निंबाळकर - धाराशीव, संजय जाधव - परभणी, संजय देशमुख यवतमाळ - वाशिम, नागेश पाटील आष्टीकर - हिंगोली आणि भाऊसाहेब वाकचौरे - शिर्डी अशी या खासदारांची नावे आहेत.