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फक्त खासदारच नाही तर आमदार, ZP, पंचायतसह स्थानिक पातळीवर ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष फोडावा लागणार; कायदेतज्ञाची एकनाथ शिंदेंसोबत गुप्त भेट

उद्धव ठाकरेंचे काही खासदार वेगळा गट स्थापन करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीवर खासदारांची नाराजी असल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 15, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:41 PM IST
फक्त खासदारच नाही तर आमदार, ZP, पंचायतसह स्थानिक पातळीवर ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष फोडावा लागणार; कायदेतज्ञाची एकनाथ शिंदेंसोबत गुप्त भेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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स्थानिक पातळीवर ठाकरेंचा शिवसेना पक्ष फोडावा लागणार; कायदेतज्ञाची शिंदेंसोबत भेट
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