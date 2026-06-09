समुद्राचे 'ते' रहस्य, पर्यटकांना कडक इशारा, मान्सूनपूर्वी कोकणचा समुद्र खवळला; 15 फूट उंच लाटा उसळल्या,रौद्ररूपाने किनारपट्टीवर थरार!

रत्नागिरी, झी 24 तास, रविंद्र कोकाटे : मे महिन्याचा शेवट आणि जूनचा उजाडणारा पहिला आठवडा... कोकणच्या निसर्गाचे एक वेगळेच रूप या काळात पाहायला मिळते. पण सध्या चर्चा आहे ती कोकणच्या अथांग समुद्राची! गेल्या दोन-तीन दिवसांत समुद्राचे रूप एका रात्रीत बदलले असून,शांत दिसणारा सागर आता अत्यंत रौद्र आणि भयानक बनला आहे.मान्सूनच्या आगमनापूर्वी समुद्राला आलेले हे 'उधाण' आणि त्याचे 'ते' गूढ रहस्य सध्या किनारपट्टीवर थरार निर्माण करत आहे.
नवल वाटेल, पण कालपर्यंत संथ असणाऱ्या लाटा अचानक १० ते १५ फुटांपर्यंत उसळू लागल्या आहेत. समुद्राच्या पाण्याचा निळा-हिरवा रंग बदलून तो आता गढूळ आणि गडद करडा झाला आहे. सर्वात जास्त धडकी भरवणारी गोष्ट म्हणजे *समुद्राची 'गाज' (गाजणे म्हणजेच पाण्याचा प्रचंड आवाज).* रात्रीच्या शांततेत समुद्राच्या गर्जनेचा हा आवाज किनारपट्टीपासून मैलोन्मैल दूरवर ऐकू येत आहे. निसर्गाचा हा बदल जितका विलोभनीय आहे, तितकाच तो अंगावर काटा आणणारा आहे.
या बदलत्या हवामानात आणि समुद्राच्या उधाणात एक अजब गोष्ट पाहायला मिळत आहे.समुद्राच्या तळाशी असणारे काही विशिष्ट प्रकारचे मासे, दुर्मिळ समुद्री वनस्पती आणि चमत्कारिक जीव लाटांसोबत किनाऱ्यावर वाहून येत आहेत.एरवी कधीही न दिसणारे हे जीव पाहण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कुतूहल निर्माण झाले आहे. वैज्ञानिक भाषेत याला समुद्राचे 'टर्निंग' किंवा पाण्याचे अभिसरण म्हटले जाते, ज्यामुळे तळाश्या उबदार पाण्याचा प्रवाह वर येतो आणि त्यासोबत हे जीव किनाऱ्याला लागतात.
या परिस्थितीवर पिढ्यानपिढ्या समुद्राशी नाते सांगणारे स्थानिक कोळी बांधव आपले थरारक अनुभव सांगतात. ७० वर्षीय अनुभवी मच्छिमार तांडेल सांगतात: "हा पावसाळ्यापूर्वीचा समुद्राचा 'रुद्रावतार' आहे. समुद्र आता त्याचा श्वास बदलतोय. जेव्हा समुद्राची गाज जमिनीच्या दिशेने घुमते, तेव्हा समजायचे की मान्सून दारात उभा आहे. या काळात आम्ही आमच्या नौका आधीच सुरक्षित स्थळी किनाऱ्यावर लावून ठेवतो.या खवळलेल्या समुद्राशी पंगा घेणे म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण!" कोळी बांधवांच्या मते, समुद्राच्या पोटात चालू असलेल्या मोठ्या हालचालींमुळे पाण्याचा दाब वाढतो आणि त्यामुळेच हा प्रचंड आवाज आणि उधाण पाहायला मिळते.
मान्सूनपूर्वीचे हे रौद्र रूप पाहण्यासाठी अनेक पर्यटक किनारपट्टीवर गर्दी करत आहेत.मात्र, समुद्राचा हा अंदाज घेणे अत्यंत कठीण असते. अचानक येणारी लाट ओढून नेण्याची भीती असते. याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाने आणि पोलीस प्रशासनाने पर्यटकांना समुद्रात न उतरण्याचा आणि सुरक्षित अंतर राखण्याचा कडक इशारा दिला आहे.
कोकणचा हा समुद्र सध्या निसर्गाच्या अफाट ताकदीची जाणीव करून देत आहे.मान्सूनच्या स्वागतासाठी समुद्र स्वतःला तयार करत असल्याचेच हे संकेत आहेत!