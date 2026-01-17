English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुप्त हालचाली! शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांचा मुक्काम हॉटेलमध्ये; एकनाथ शिंदे टेन्शनमध्ये? नेमकं चाललयं काय?

एकनाथ शिंदेंना नगरसेवक फुटण्याची भीती. मुंबईत सत्ता स्थापनेपर्यंत शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक हॉटेल मुक्कामी  असणार आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 17, 2026, 05:56 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुप्त हालचाली! शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांचा मुक्काम हॉटेलमध्ये; एकनाथ शिंदे टेन्शनमध्ये? नेमकं चाललयं काय?

Eknath Shinde Shiv Sena In Mumbai : मुंबई महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांचे निकाल आता स्पष्ट झाले आहेत. भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या महायुतीने राज्यातील 29 पैकी 25 नगरपालिकांमध्ये दणदणीत विजय मिळवला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप शिवसेना महायुतीने 227 पैकी 118 जागा जिंकल्या. महायुतीने मुंबईत मोठा विजय मिळवला असला तरी महायुतीचे घटक पक्ष असलेले एकनाथ शिंदे मात्र टेन्शनमध्ये आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षातील सर्व विजयी नगरसेवकांना मुंबईत हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गुप्त हालचाली सुरु आहेत. 

बीएमसी निवडणुकीत झालेल्या पराभवामुळे काँग्रेस पक्षात तीव्र संघर्ष निर्माण झाला आहे, तर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी आपले मौन सोडले आहे आणि मराठी माणसांसाठी लढा सुरू ठेवण्याची शपथ उद्धव ठाकरेंनी घेतली आहे. दरम्यान, या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये अपवादात्मक कामगिरी करणारे असदुद्दीन ओवेसी यांनी मतदार याद्या आणि ईव्हीएमबाबत विरोधी पक्षांचे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. एकनाथ शिंदे सर्व नवनिर्वाचित शिवसेनेच्या नगरसेवकांना 5 स्टार हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

मुंबई महानगरपालिकेत भाजप आणि शिवसेनेच्या विजयाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे. मुंबई महापालिकेतील ठाकरें 28 वर्षांच्या वर्चस्वाला भाजप शिवसेना युतीने मोठा धक्का दिला आहे. सुरुवातीला बीएमसीमध्ये प्रचंड विजय मिळण्याची अपेक्षा असताना, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती (महायुती) बहुमतापासून फक्त चार जागा कमी पडली, परंतु अंतिम निकालांमध्ये भाजपने 89 आणि शिवसेनेने 29 जागा जिंकल्याचे दिसून आले.संध्याकाळनंतर संपूर्ण निकाल फिरला.

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत 24 जागा जिंकून काँग्रेस चौथा सर्वात मोठा पक्ष बनला. असेही म्हटले जात आहे की जर उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचे भाऊ राज ठाकरे यांच्यासोबत येण्याऐवजी काँग्रेससोबत बीएमसी निवडणूक लढवली असती तर निकाल वेगळे असते. उद्धव यांच्या शिवसेनेने बीएमसीमध्ये 65 जागा जिंकल्या आणि भाजपनंतर दुसरा सर्वात मोठा पक्ष बनला. दरम्यान, राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना फक्त सहा जागांवर आली. एआयएमआयएमनेही बीएमसी निवडणुकीत सहा जागा जिंकल्या.

मुंबई महापालिका निवडणुकीत विजयी पक्षांची आकडेवारी पाहता  मुंबईच्या महापौर निवडणुकीत शिंदे सेनेची भूमिका आता महत्त्वाची ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापौरपदावर दावा केल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की मुंबईचा महापौर मराठी, हिंदू आणि महायुतीचा असेल. या सर्व घडामोडी सुरु असताना एकनाथ शिंदे अलर्ट मोडवर आले आहेत. 

एकनाथ शिंदेंना नगरसेवक फुटण्याची भीती असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.  शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक हॉटेल मुक्काम ठोकणार आहे. सत्ता स्थापनेपर्यंत शिवसेनेचे  सर्व नगरसेवक हॉटेलमध्ये राहणार आहेत. मनपासाठी शिंदेंचं हॉटेल पॉलिटिक्स सुरु आहे. मुंबईत महापौर होत नाही तोपर्यंत शिवसेनेचं हाॅटेल पाॅलिटिक्स सुरु आहे. शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांना बांद्रा ताज लॅंड्स एंडला येण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्व नगरसेवक हळू हळू हॉटेलमध्ये येत आहेत. शीतल म्हात्रे ताज लॅंड्स एंड येथे उपस्थित असून  सगळ्यांचं स्वागत  करत आहेत.  राजकीय डावपेच आणि संभाव्य फुटीच्या भितीने शिंदे गटाने विजयी नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते.  सर्व नगरसेवकांना तीन दिवस एकाच ठिकाणी एकत्र ठेवले जाणार आहे. पक्ष नेतृत्व त्यांच्याशी सतत संपर्कात राहून भविष्यातील रणनीती यावर चर्चा करणार आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Secret politics of MaharashtraAll corporators of Shiv Sena stay in hotelEknath Shinde in tensionMunicipal Corporation Election 2026 Resultशिवसेना

