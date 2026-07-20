/पुण्यात जो आदेश लागू झाला तोच आदेश मुंबईतही लागू; डायरेक्ट 15 दिवसांसाठी जमावबंदी जाहीर

Mumbai Section 144 Prohibitory Orders : पुण्यात जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहे. यापाठोपाठ आता मुंबईतही जमावबंदीचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. मुंबईत 6 ऑगस्टपर्यंत जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. दिल्लीत जंतर मंतरवर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी उपोषण सुरु आहे. नीट परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकारांविरोधात आंदोलन सुरू आहे. महाराष्ट्रातही अनेक ठिकाणी आंदोलनाची तयारी सुरु आहे. याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत.
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 23 जुलै 2026 रोजी रात्री 12.01 वाजल्यापासून 6 ऑगस्ट 2026 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत जमावबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची तसेच मानवी जीवित व मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या मिरवणुकांवर बंदी घालण्यात आली असून मिरवणुकांमध्ये लाऊडस्पीकर, ध्वनिवर्धक, वाद्यवृंद तसेच फटाके फोडण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. विवाह समारंभ, अंत्ययात्रा, कंपन्या व सहकारी संस्थांच्या वैधानिक बैठका, चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे, शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, न्यायालये, दुकाने, कारखाने आणि नियमित व्यावसायिक कामकाज यांना या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे झोनल पोलीस उपायुक्त किंवा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगीने काही सभा किंवा मिरवणुकांना परवानगी दिली जाऊ शकते. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा मुंबई पोलिसांनी दिला आहे.
राजधानी दिल्लीत सुरू असलेले सोनम वांगचुक यांचे उपोषण दिल्ली पोलिसांनी उधळून लावल्याचा आरोप करत, यवतमाळ येथे विद्यार्थी विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांनी एक दिवसीय उपोषण आंदोलन केले. यावेळी त्यांनी समाजसेवी वांगचूक यांच्या समर्थनार्थ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर जोरदार निदर्शने केली. तसेच बस स्थानक चौकात मानवी साखळी करून वाहतूक रोखून धरण्यात आली. सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला देशभरातून मिळत असलेला प्रतिसादाला घाबरून सरकारने ही दडपशाही केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. नीट परीक्षा पेपर फुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी ही यावेळी करण्यात आली. आंदोलकांनी हाती भारतीय संविधान, तिरंगा ध्वज हाती धरून केंद्र सरकार विरोधी घोषणाबाजी केली.