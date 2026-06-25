केतन अग्रवाल लोहगडावरुन खाली पडताच सियाचे पहिले शब्द काय होते? सुरक्षारक्षकाकडून धक्कादायक खुलासा, 'ती नुसती...'

Ketan Agarwal Death: 26 वर्षीय केतन अग्रवाल लोहगडावरुन खाली पडल्यानंतर नेमकी तिथे काय स्थिती होती याची माहिती किल्ल्याच्या सुरक्षारक्षकाने दिली आहे. 18 जूनला केतन अग्रवालचा लोहगडावरुन खाली पडून मृत्यू झाला. सुरक्षारक्षकाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याला सुरुवातीला ओरडण्याचा आवाज ऐकू आला. तिथे गेल्यानंतर या प्रकरणातील प्रमुख संशयित असणाऱ्या सियाशी त्याचं बोलणं झालं. यानंतर अजिबात वेळ न दवडता त्याने पोलिसांशी संवाद साधला.
"ओरडण्याचा आवाज ऐकताच मी धावत आलो. मी सिया गोयलला काय झालं असं विचारलं असता ती म्हणाली की, येथून कोणीतरी खाली पडलं आहे. मी तात्ताळ पोलिसांना माहिती दिली," असं सुरक्षारक्षक धीरज जाधव यांनी सांगितलं आहे. सिया गोयल 'मदत करा, मदत करा' म्हणून ओरडत होती असं ते म्हणाले.
धीरज जाधव यांनी सांगितलं आहे की, किल्ल्यावर 24 तास सुरक्षा व्यवस्था असते आणि जवळच पोलीस चौकीही आहे. मात्र, त्या भागात नेटवर्कच्या समस्यांमुळे कधीकधी संवादात अडथळा येतो.
सर्वात आधी काय दिसलं अशी विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की, "ते आपल्या नेमून दिलेल्या ठिकाणी असतानाच त्यांना काही अंतरावरून किंचाळण्याचा आवाज ऐकू आला. ते त्या दिशेने धावत गेले. पर्यटकांजवळ पोहोचल्यावर त्यांनी काय झालं असं विचारलं. तेव्हा सिया गोयलने त्यांना सांगितलं की कोणीतरी खाली पडलं आहे". त्यावेळी तिने याबद्दल अधिक माहिती दिली नाही असंही त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर त्यांनी त्वरित पोलिसांना फोन केला.
सिया गोयलची वागणूक कशी होती? असं विचारलं असता ते म्हणाले, ती वारंवार मदतीसाठी हाका मारत होती. पण आपण तिला अधिक प्रश्न विचारण्यात वेळ न घालवता संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यावर लक्ष केंद्रित केलं असं त्यांनी सांगितलं आहे.
दरम्यान पोलिसांनी हत्या आणि गुन्हेगारी कट रचल्याच्या आरोपाखाली सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना अटक केली आहे. पोलिसांनी आरोप केला आहे की, या दोघांनी केतन अग्रवालला किल्ल्यावरून खाली ढकलून त्याची हत्या केली. सुरुवातीला ट्रेकिंगदरम्यान घसरुन खाली पडल्याचं भासवलं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी गेल्या सहा महिन्यांपासून एकमेकांच्या संपर्कात होते. त्यांनी 2004 वेळा फोनवर संवाद साधला होता आणि एकूण सुमारे 238 तास एकमेकांशी बोलण्यात घालवले होते. यातील काही संभाषणे दोन ते तीन तास किंवा त्याहून अधिक काळ चालली होती.
घटनेच्या दिवशी, सिया गोयल आणि चेतन चौधरी पुण्यात एका कॅफेमध्ये भेटले होते. तिथे त्यांनी या कटावर चर्चा केली, ज्यामध्ये केतन अग्रवालला किल्ल्यावरून खाली ढकलण्यासाठी योग्य जागा निवडण्याचाही समावेश होता.