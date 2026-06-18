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...तर ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांवर कारवाई होऊ शकत नाही; उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं नेमकं कारण

Ujjwal Nikam on Operation Tiger: खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे काय मागणी केली? नेता निवडला आहे का? लोकसभा अध्यक्षांनी त्यासाठी परवानगी दिली आहे का? व्हीप कोणाचा लागू हे महत्ताचं आहे असं ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 18, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:46 PM IST
...तर ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांवर कारवाई होऊ शकत नाही; उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं नेमकं कारण

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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