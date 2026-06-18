/...तर ठाकरेंच्या बंडखोर खासदारांवर कारवाई होऊ शकत नाही; उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं नेमकं कारण

Ujjwal Nikam on Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या सहा खासदारांनी बंडखोरी केल्याचं अखेर स्पष्ट झालं आहे. पक्षाने व्हीप बजावलेला असतानाही खासदारांनी बैठकीला हजेरी लावली नाही आणि ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्यावर शिक्कामोर्तब केलं. यानंतर आता या सहा खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे. तसंच त्यांच्यावर काय कारवाई करायची यासंदर्भात कायदेशीर टीमशीही चर्चा करण्यात आली आहे. दरम्यान हे खासदार अपात्र होणार का? त्यांचं सदस्यत्व जाणार का? याबाबत ज्येष्ठ विधीज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं आहे.
"लोकशाहीत घोडेबाजार टाळण्यासाठी आपल्या घटनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले होते. त्यातील एक परिशिष्ठ 10 नुसार, एखाद्या पक्षाच्या तिकिटीवर किंवा नावावर लोकप्रतिनिधी निवडून येत असतील तर त्यांनी इकडे तिकडे पळू नये यासाठी काही विशेष तरतूद करण्यात आली होती. विशेषत: घोडेबाजार टाळण्यासाठी कोणत्याही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला दुसऱ्या पक्षात सामील होता येत नव्हतं. पण याला अपवाद म्हणजे, दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त निवडून आलेले प्रतिनिधी दुसऱ्या राजकीय पक्षात सामील होत असतील तर अपात्रता होत नाही. म्हणजेत दहाव्या परिशिष्ठाचा उद्देश यशस्वी होत नाही," असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं आहे.
"शिवसेनेचे सहा खासदार वेगळं निवेदन लोकसभा अध्यक्षांना देतात, वेगळा गट स्थापन कण्याची मागणी करतात. अध्यक्षांनी काय निर्णय घेतला हे गुलदस्त्यात आहे. पण या 6 खासदारांनी आपल्या मूळ पक्षाला तिलांजली दिल्याचं कुठे म्हटलेलं नाही. म्हणजे आपण उबाठात आहोत पण वेगळा गट स्थापन करुन मागत आहोत. मग उबाठाचे 9 खासदार निवडून आले आहेत आणि त्यातील सहा एका बाजूनला तीन एका बाजूला असताना व्हीप कोणाचा लागू होणार हे महत्त्वाचं आहे. कारण निवडून आलेल्यांपैकी एकाला नेता निवडणं अपेक्षित असतं," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "मग व्हीप काढण्याचा अधिकार नेतृत्वाला आहे की लोकप्रतिनीधींना यावर स्पष्ट निर्णय पाहायला मिळत नाही. पण नेतृत्वाकडे अधिकार असतील तर मग लोकप्रतिनिधींनी निवडायचा नाही का हा प्रश्न आहे". खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे काय मागणी केली? नेता निवडला आहे का? लोकसभा अध्यक्षांनी त्यासाठी परवानगी दिली आहे का? व्हिप कोणाचा लागू हे महत्त्वाचं आहे असं ते म्हणाले.
"जर दोन तृतीयांश निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात सामील होत असतील तर अपात्रता मानलं जात नाही. पण हे खासदार दुसऱ्या पक्षात सामील झाले आहेत का? हे स्पष्ट झालेलं नाही. पण त्याचबरोबर व्हीप बंधनकारक असतो. अशाच जर व्हीप काढूनही गेले नसतील आणि त्यावर त्यांचं काही भाष्य नसेल तर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. तथापि जर यांनी पक्ष सोडला नसेल तर व्हीप बंधनकारक आहे. पण व्हीप काढण्याधी शिंदेंच्या शिवसेनेत सामील झाले असतील तर अपात्रता लागू होत नाही," असंही त्यांनी सांगितलं आहे.