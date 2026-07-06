मुंबई-पुणे रस्ता बंद असतानाही टोलच्या नावे लूट; जयश्री खाडीलकर यांचा संताप, 'मी पैसे का भरु?'

मुसळधार पावसामुळे मुंबईहून पुण्याला जाणारी रस्ते वाहतूक ठप्प झाली आहे. पुणे-मुंबई मार्गावर दरड कोसळली असून, पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे वरील कनेक्टिंग लिंकही बंद आहे. कनेक्टिंग लिंकवरील पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या लेनवर दुसऱ्या बोगद्याच्या आधी दरड कोसळल्याने वाहतूक बंद आहे. मात्र रस्ते वाहतूक बंद असतानाही आधीच्या टोलनाक्यांवर टोल आकारला जात असल्याने जेष्ठ पत्रकार जयश्री खाडीलकर यांनी संताप व्यक्त केला आहे. फेसबुकवर त्यांनी एक व्हिडीओ शेअर करत कशाप्रकारे एमएमआरडीकडून लूट सुरु आहे त्याबद्दल सांगितलं आहे.
"मी आता पुण्याला निघाले होते. येथे पहिल्या टोलवर आले असून, हा एमएमआरडीएचा टोल आहे. आता या टोलपर्यंत आल्यानंतर एमएसआरटीसीकडून माहिती आली आहे की, मुंबई पुण्याला जाऊ नका, मुंबई पुण्याचा रस्ता बंद आहे, कनेक्टिंग लिंकही बंद झाला आहे, त्याच्यावर खड्डे पडले आहेत. पाणी वाहत आहे. वाहतूक कोंडी झाली आहे म्हणून परत जा सांगत आहेत", असं त्यांनी सांगितलं.
पुढे त्या म्हणाल्या की, 'मला सांगा जर मी पुण्याला जाऊ शकणार नसेन तर हा टोल का भरु? आता हा टोल ओलांडायचा कारण मध्ये टर्न घेऊ शकत नाही. हा टोल ओलांडायचा 250 रुपये भरायचे आणि तिथून परत येताना 250 रुपये भरायचे, म्हणजे माझे 500 रुपये फुकट जाणार. म्हणून मी येथील एमएमआरडीएला विचारलं की, मी टोल क्रॉस करत नाही, मला मधून जागा करुन द्या. येथे मधून जाण्यासाठी जागा आहे, तिते सुतळी आणि बॅरिके़ड्स लावले आहेत. तर म्हणतात तुम्ही हा पूल वापरला. मी त्यांना सांगितलं की, मी हा सेतू पुण्याला जाण्यासाठी वापरला असताना तिथे जाऊ शकत नसेल तर त्याचे पैसे का भरु? तर म्हणतात आम्हाला हक्क नाही तुम्ही मॅनेजरला फोन करा सांगतात. एक टोल फ्री नंबर दिला आहे. त्या नंबरवर मॅनेजवर 10 वाजता येणार आहे. ही एमएमआरडीएकडून लूट आहे की नाही?".
"मुंबई-पुणे रस्ता बंद आहे माहिती असतानाही तुम्ही सेतूच्या सुरुवातीला माहिती देत नाही, पाटी लावत नाही. आता सगळ्या गाड्या अटल सेतूनवरुन येणार आणि टोल भरणार. आम्हाला आमचे टोलचे पैसे परत हवे आहेत. मुंबई-पुण्यात एक पाऊस पडला तर वाहतूक कोडी झाली आहे. आणि सरळ सांगता दोन दिवस मुंबई- पुणे वापरु नका. म्हणजे नवा नाही, जुना नाही आणि कनेक्टिंग लिंकही वापरायचा नाही. अशा एमएमआरडीएच्या गोष्टी आहेत आणि लूट सुरु आहे," असा संताप त्यांनी मांडला आहे.