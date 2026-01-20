...तर मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरेंचा महापौर बसणार, SC चा निर्णय बदलू शकतो सगळं गणित, शिंदेंकडे उरणार फक्त एक पर्याय

Supreme Court Hearing on Shisvena Name and Logo: सुप्रीम कोर्टात उद्या शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हासंदर्भात सुनावणी होणार असून, जर निर्णय आला तर मुंबई महापालिकेतील बहुमताचं गणित बदलण्याची शक्यता आहे. सत्तेचं बहुमताचं गणित बदलू शकतं. अशावेळी राज, उद्धव ठाकरे जास्त सक्रीय झालेले दिसतील असं ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी 'झी 24 तास'शी बोलताना सांगितलं आहे. एकनाथ शिंदे नवीन पक्ष काढू शकतात किंवा भाजपात समाविष्ट करुन घेऊ शकतात. एकनाथ शिंदे भाजपात सहभागी झाले तर शिंदे यांचं राजकीय महत्व कमी होईल अशी शक्यताही त्यांनी सांगितली.
"महापौरपदाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय झाला तर एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवर उद्धव ठाकरेंकडे जाऊ शकतात. यामुळे सत्तेचं बहुमताचं गणित बदलू शकतं. अशावेळी राज, उद्धव ठाकरे जास्त सक्रीय झालेले दिसतील," असं असीम सरोदे यांनी सांगितलं आहे.
एकनाथ शिंदे नवा पक्ष काढून सर्वांना सामावून घेतील या शक्यतेवर ते म्हणाले, "आता शिवसेना हे नावं आणि चिन्ह याचं आकर्षण आहे. लोकांच्या मनात आपुलकी आहे. ती नवीन चिन्ह आणि पक्षात नसेल. छत्र निघून गेल्यावर एकनाथ शिंदेंसोबत राहण्याचा निर्णय घेताना हे महत्त्वाचं असेल".
एकनाथ शिंदे नवीन पक्ष काढू शकतात किंवा भाजपात समाविष्ट करुन घेऊ शकतात. एकनाथ शिंदे भाजपात सहभागी झाले तर शिंदे यांचं राजकीय महत्व कमी होईल अशी शक्यताही त्यांनी सांगितली.
चिन्ह गोठवलं तर एकनाथ शिंदेंचे आमदार, खासदार, नगरसेवक अपात्र ठरणार का? असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "जे आमदार, खासदार नगरसेवक म्हणून शिंदे सेनेतर्फे निवडून आले, तेव्हा कायदेशीररित्या शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आला होता. कायदेशीररित्या ते धनुष्यबाण चिन्ह वापरु शकत होते. निवडणूक आयोगाने त्यांना अधिकार दिला आहे. त्यामुळे ते अपात्र ठरणार नाहीत. पण निर्णय येईल तेव्हा शिवसेना नाव आणि चिन्ह जाईल. उद्धव ठाकरेंकडे शिवसेना त्यांची आहे सांगत सुपर्त करण्यात येईल, चिन्ह कदचित गोठवलं जाईल किंवा उद्धव ठाकरेंना दिलं जाईल, पण ते चिन्ह राहणार नाही. त्यावेळी एकनाथ शिंदे पक्षविहीन होतील आणि दुसऱ्या पक्षात जावं लागेल. एकनाथ शिंदेंची ओळख अमित शाहांचा पक्ष चालवणारे प्रमुख अशी आहे".
"निवडून आलेले कोणतेही प्रतिनिधी अपात्र ठरणार नाहीत. ते कायदेशीर पद्दतीने निवडून आले आहेत. पण त्यांना मोकळीक मिळेल. कोणत्यात पक्षाचे नसल्याने ते नवा पक्ष काढून त्याचे सदस्य येतील, किवं भाजपात जातील. कोणाची खासदारकी, आमदारकी, जाणार नाही. कायदेशीररित्या पक्ष, चिन्ह असताना त्यांनी निवडणूक लढवली आहे. पण जेव्हा नाव आणि चिन्ह काढून घेतलं जाईल तेव्हा ते बांधील नसतील आणि हवं ते करण्याची मोकळीक मिळेल. भाजपा आता काय सर्वांना घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे एकनाथ शिदेंना वेगळा पक्ष काढून द्यावा लागेल. काहीजण कदाचित उद्धव ठाकरेंकडे परत येतील," अशी शक्यताही त्यांनी सांगितली.
सुप्रीम कोर्टात काय होऊ शकतं यावर ते म्हणाले की, "कोणाचं बरोबर आहे हे ठरवायचं आहे. उद्धव ठाकरे सातत्याने वैधानिकदृष्ट्या योग्य असल्याचं सांगत आहेत. नैतिकता, कायद्याच्या आधारे त्यांची बाजू योग्य आहे. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि 4 न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने आहे. तो त्यांनी राहुल नार्वेकर यांच्याकडे विश्वासाने पाठवला होता. त्यांनी निर्णयाची वाट लावली. अन्वार्थ चुकीचे लावले. त्यांच्या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. उद्धव ठाकरेंचं योग्य आहे असा निर्णय येऊ शकतो".