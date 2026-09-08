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नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर विशाखा राऊत यांच्याबाबत अत्यंत खळबळजनक दावा; ठाकरेंचे 20 नगरसवेक फोडते,पण...

 विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद गेल्यानंतर त्या उपमुख्यमंत्री एकना शिंदेंना भेटल्याचा खळबळजनक दावा केला जात आहे.  शिवसेनेचे माजी नगरसेवक समाधान सरवणकरांनी  केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 08, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 03:46 PM IST
नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर विशाखा राऊत यांच्याबाबत अत्यंत खळबळजनक दावा; ठाकरेंचे 20 नगरसवेक फोडते,पण...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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