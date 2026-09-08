/नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर विशाखा राऊत यांच्याबाबत अत्यंत खळबळजनक दावा; ठाकरेंचे 20 नगरसवेक फोडते,पण...

विशाखा राऊत : मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्यात आले आहे. विशाखा राऊत यांना पुढील 6 वर्षे निवडणूक लढण्यासही बंदी करण्यात आली आहे. नगरविकास विभागाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. विशाखा राऊत यांचे नगरसवेक पद रद्द झाल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. अशातच आता विशाखा राऊत यांच्याबाबत एक खळबजवक दावा केला जात आहे. नगरसेवक पद वाचवण्यासाठी विशाखा राऊत यांनी ठाकरेंचे 20 नगरसेवक फोडते अशा प्रकारचा दावा केल्याचा आरोप केला जात आहे.
शिवसेना UBTच्या माजी महापौर विशाखा राऊत यांचं नगरसेवकपद गेल्यानंतर त्या उपमुख्यमंत्री एकना शिंदेंना भेटल्याचा खळबळजनक दावा शिवसेनेचे माजी नगरसेवक समाधान सरवणकरांनी केला आहे, मी ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 20 नगरसेवक तुमच्याकडे आणते, मला सध्याच्या घडामोडींमधून वाचवा असं विशाखा राऊतांनी शिंदेंना सांगितल्याचा दावा समाधान सरवणकरांनी केला आहे.
विशाखा राऊतांचं नगरसेवकपद रद्द करण्यात आल्याची घोषणा महापौर रितू तावडे यांनी महानगरपालिकेत केली. पालघर जिल्हा पडताळणी समितीचं जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं आहे. दरम्यान ही कारवाई राजकीय आकसापोटी करण्यात आल्याचं विशाखा राऊत यांनी म्हटलं आहे. सत्ताधा-यांना वेगळा न्याय आणि विरोधकांना वेगळा न्याय दिला जात असल्याची भावना देखील त्यांनी व्यक्ती केली आहे.
बीएमसीत ठाकरेंना मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ठाकरेंच्या 16 नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे.. जात प्रमाणपत्र, संपत्तीची माहिती आणि गुन्हेगारी प्रकरणं लपवल्याचा आरोप शिंदेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे. याआधी विशाखा राऊत यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलं आहे. आता इतर नगरसेवक सत्ताधा-यांचा रडारवर आहेत, दरम्यान यावरून आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरू झाल आहे..
विशाखा राऊत या दादर प्रभाग क्र. 191 मधून महिला ओबीसी प्रवर्गातून शिवसेनेच्या प्रिया सरवणकर यांच्या विरोधात महापालिकेवर निवडून आल्या. मात्र, सरवणकर यांनी राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यासंदर्भात पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार केली होती. समितीने ते अवैध ठरविले. राऊत यांनी कोकण विभागीय आयुक्तालयात दाद मागितली होती. मात्र, त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली. विशाखा राऊत या महापालिकेच्या सुधार समितीच्या सदस्य आहेत. त्यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्यास 'उबाठा' कडून या समितीवर कोणाची वर्णी लागणार याकडे लक्ष आहे.