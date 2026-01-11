राज ठाकरे यांनी जाहीर सभेत दाखवला खळबळजनक व्हिडिओ; अदानींच्या उद्योगांची महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात धडकी भरवणारी प्रगती

Raj Thackeray Uddhav Thackeray Shivaji Park Sabha: शिवाजी पार्कवर ठाकरेंची तोफ धडाडली. शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि मनसे उमेदवारांसाठी ठाकरे बंधूंची संयुक्त प्रचारसभा शिवाजी पार्कात आयोजीत करण्यात आली. तब्बल 20 वर्षांनंतर शिवाजी पार्कवर शिवाजी पार्कवर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंची बंधूंची संयुक्त सभा झाली. मराठी अस्मिता आणि मराठीची एकजूट या सभेच्या निमित्ताने दिसली. यासभेत राज ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. एक खळबळजनक व्हिडिओ राज ठाकरे यांनी या सभेत दाखवला.
अनेक जण नाराज झाले. नाराज झालेल्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो. आपलेट आहेत ते परत येतील. कारण आत्ता आहेत ते कुठे जातील काही सांगू शकत नाही असं म्हणत राज ठाकरे यांनी पक्ष सोडणाऱ्यांबाबात भाष्य केले. हिंदी सक्ती विषयासाठी आम्ही एकत्र आलो. सुरुवात आम्ही मराठी माणूस जागा आहे का हे चाचपडण्यासाठी केली. पैसा फेकून जनतेले विकत घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. जनतेला गृहीत धरले जात आहे. अकोटमध्ये MIM सोबत युती, बदालपूरमध्ये काँग्रेसोबत युती. 66 ठिकाणी बिनविरोध विजयी. तिथल्या लोकांना मदतानाचाही अधिकार दिला जात नाही. ड्रग्ज रॅकेट मधील आरोपीला उमेदवारी दिली. बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला नगरसेवक केले भाजप कोणत्या थराला गेलेय हे यावरुन दिसून येते असं राज ठाकरे म्हणाले.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्याआधी गौतम अदानी यांचे प्रकल्प आणि अदानींच्या उद्योगांची महाराष्ट्रासह संपूर्ण भारतात धडकी भरवणारी प्रगती याची पोलखोल राज ठाकरे यांनी या व्हिडिओत केली. अख्खी मुंबई विकायला काढली. 2024 नंतर विधानसभा निवडणुकीनंतर मला हे समजायला लागले. माझ्या रिसर्च टीमने हा व्हिडिओ बनवला. राज ठाकरे यांनी व्हिडिओमध्ये भारताचा एक मॅप दाखवला. 2014 मध्ये गौतम अदानीचे किती प्रकल्प होते आता 2025 मध्ये अदानी यांचे प्रकल्प किती आहेत याची प्रत्येक विभागानुसार प्रगती या व्हिडिओमध्ये दाखवण्यात आली.
मॅपच्या माध्यमातून मोदींच्या काळीचा अदानींचे साम्राज्य कसे देशभर पसरले आहे हे राज ठाकरे यांनी दाखवले. हे फक्त दहा वर्षातील आहे. जगातील इतका कुणी दहा वर्षात श्रीमंत झाला नसेल. मी जगातील दाखवत नाही. सगळे उद्योग, सगळी पोर्टस, विमानतळे अदानींना दिली. महाराष्ट्रात 2014 ला एका ठिकाणी काम करत होते. आता 2025 मध्ये संपूर्ण देशभरात अदानीच्या उद्योगाचे साम्राज्य पसरले आहे. तुम्हाला कसे आवळले जातंय याचा काही अंदाज. मुंबई गुजरातला न्यायची असेल तर मग ठाणे, पालघर ताब्यात घ्यावे लागेल. मुंबई गुजरातला जोडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुंबई हातातून गेली तर झारखंड करतील महाराष्ट्राला. मस्तवालपणा अंगात आलाय. जे विधानसभेला केले ते आता करतील असा आरोप राज ठाकरे यांनी केला.