महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या अभयारण्यांना जोडणारा 'टायगर कॉरिडॉर'; एका निर्णायामुळे 377 गाव बाधित होणार

Sahyadri Tiger Corridor : महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या अभयारण्याला जोडणाऱ्या 'टायगर कॉरिडॉर' प्रकल्पाबबात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सह्याद्री व्याघ्र कॉरिडॉरच्या प्रस्तावित विस्तारीकरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील 377 गावं चिंतेत आली आहेत. याबाबत चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात खुलासा केला आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि राधानगरी वन्यजीव अभयारण्याला जोडणाऱ्या संवेदनशील टायगर कॉरिडॉरला लवकरच मान्यता मिळू शकते. हा टायगर कॉरिडॉर झाल्यास कोल्हापूर जिल्ह्यातील 377 गाव बाधित होणार आहेत. वन विभागाचे निर्बंध लागू शकतात. स्थानिक नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. हत्ती, बिबटे, गवे, डुक्कर यामुळे चंदगड भागात शेतीचे मोठं नुकसान होत आहे. टायगर कॉरिडॉरमुळे आणकी नुकसान होऊ शकते असे आमदार शिवाजी पाटील म्हणाले.
वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी लोकप्रतिनिधी सोबत तिथं जाऊन बैठक घेतील. या कॉरोडोर मुळे सामान्य जनतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले. चांदोली भागात वाघ आणून सोडलेत, या भागात बिबट्यांचा वावर वाढला आहे, प्राणी नागरी वस्तीत येत आहेत, शिवाजी पाटील यांचा मुद्दा योग्य आहे. अजूनही प्रकल्प ग्रस्ताना मदत मिळाली नाही असं जयंत पाटील म्हणाले.
बांबू लागवड करून ते क्षेत्र बंदिस्त केलं जाईल, अनेक गावात कुत्री, वासर शिकार झाली आहेत. यातून जितकी गाव वगळता येतील त्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे गणेश नाईक म्हणाले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांची यापूर्वी बैठक झाली होती. या प्रकल्प मध्ये नेमके किती वाघ असणार आहेत असा प्रश्न चंद्रदीप नरके यांनी उपस्थित केला.
10 वर्षांपूर्वी 111 वाघ होते आज ती संख्या 450 आहे. त्यामुळं वाघाना इतरत्र प्रकल्पमध्ये हलवायची गरज आहे, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन डिस्टर्ब होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असं आश्वासन वनमंत्र्यांनी दिले.
'टायगर कॉरिडॉरचा गावांवर काय परिणाम होणार?
या प्रकल्पामुळे जंगल आणि वन्यजीव संरक्षण होणार आहे. पर्यटन आणि रोजगार संधी उपलब्ध होणार आहे. पर्यावरण संतुलन होणार आहे. मात्र, बाधित गावांना मोठा फटका बसणार आहे. व्याघ्र प्रकल्प किंवा कॉरिडॉर जाहीर झाल्यानंतर घरबांधणी, रस्ते विकास, पर्यटन आणि जमिनीच्या व्यवहारांवर कडक निर्बंध लागू शकतात.