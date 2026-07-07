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महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या अभयारण्यांना जोडणारा 'टायगर कॉरिडॉर'; एका निर्णायामुळे 377 गाव बाधित होणार

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि राधानगरी वन्यजीव अभयारण्याला जोडणाऱ्या संवेदनशील टायगर कॉरिडॉरच्या अनुषंगाने निर्बंध लागू शकता. यामुळे 377 गाव बाधित होणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 07, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:02 PM IST
महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या अभयारण्यांना जोडणारा 'टायगर कॉरिडॉर'; एका निर्णायामुळे 377 गाव बाधित होणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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महाराष्ट्रातील 2 मोठ्या अभयारण्यांना जोडणारा 'टायगर कॉरिडॉर'; एका निर्णायामुळे 377 गाव बाधित होणार
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