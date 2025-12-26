English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Beed Crime News: महाराष्ट्र हादरला! बीडनंतर नागपूर आणि खोपोलीत हत्या प्रकरणं उघडकीस

बीडच्या जवळगाव शिवारातील अनोळखी प्रेत प्रकरणाचा उलगडा होत असतानाच नागपुरात पबमधील वादातून तरुणाची निर्घृण हत्या झाली. तर खोपोलीत राजकीय पार्श्वभूमीवर नवनिर्वाचित नगरसेविकेच्या पतीचा खून झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

Updated: Dec 26, 2025, 01:03 PM IST
राज्यातील विविध भागांतून सलग घडलेल्या खळबळजनक हत्या प्रकरणांनी कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. जवळगाव शिवारातील अनोळखी प्रेत प्रकरणाचा उलगडा झाला. त्यामध्ये सख्ख्या साडूनेच भाडोत्री मारेकऱ्यांच्या मदतीने खून केला. हे प्रकरण उघडकीस येत असताना दुसरीकडे नागपूरात पबमधील वादातून एकाची हत्या तर खोपोलीतही रजकीय वर्तुळात एकाची हत्या झाल्याची घटना समोर आली आहे. 

बीडमधील प्रकरण काय?
बीडच्या अंबाजोगाई तालुक्यातील जवळगाव शिवारात आढळलेल्या अनोळखी मृतदेहाच्या खळबळजनक प्रकरणाचा उलगडा करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला मोठे यश आले. कौटुंबिक वादातून आणि सततच्या त्रासाला कंटाळून मयताच्या सख्ख्या साडूनेच भाडोत्री मारेकऱ्यांच्या मदतीने हा खून केल्याचं उघड झालं. 18 डिसेंबर रोजी आढळलेल्या मृतदेहाचा तपास करताना सीसीटीव्ही फुटेज, तांत्रिक विश्लेषण आणि खबऱ्यांच्या माहितीतून पोलिसांनी अवघ्या 48 तासांत गुन्ह्याचा छडा लावला. मयताची ओळख स्वप्नील ऊर्फ चिंगू ओव्हाळ अशी निष्पन्न झाली. दारूच्या व्यसनातून होणाऱ्या वादामुळेच हा खून केल्याचं तपासात स्पष्ट झालं असून मुख्य आरोपीसह चार जणांना पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली होती.

नागपूरातील विचित्र हत्या प्रकरण काय?
पबमध्ये झालेल्या वादातून एका तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली. प्रणय नारनवने असे हत्या झालेल्या तरुणाचे नाव असून, ही घटना सोनेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत पहाटे चार वाजताच्या सुमारास घडली.पबमध्ये झालेल्या किरकोळ भांडणाचे रूपांतर मोठ्या वादात झाले. त्यानंतर चार ते पाच जणांनी मिळून प्रणय नारनवने याच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. हल्ल्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत प्रणयला रस्त्यावर टाकून आरोपी फरार झाले.घटनेची माहिती मिळताच सोनेगाव पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. या खळबळजनक हत्येमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, आरोपींचा शोध सुरू आहे.

 खोपोली हादरली! भरदिवसा नगरसेविकेच्या पतीची हत्या; मुलांना सोडायला शाळेत गेला अन्...

नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांच्यावर सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. मुलाला शाळेतून सोडून घरी परतत असताना त्यांच्यावर हल्ला झाला. मंगेश यांची निघृण हत्या करुन मृतदेह रस्त्यात फेकण्यात आला. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुक वादातूनच ही हत्या झाल्याची चर्चा आहे.

 

