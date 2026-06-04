'डॉक्टरने आधी हाड जोडून दिले नंतर तोडून दिले', सरकारी रुग्णालयातला प्रकार ऐकून वाटेल आश्चर्य!

Government Hospital: उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर जिल्ह्यातील एका सरकारी रुग्णालयाविरोधात अत्यंत धक्कादायक आरोप समोर आले आहेत. आपल्या दिव्यांग मुलीवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयात दाखल झालेल्या महिलेने डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांवर पैशांची मागणी केल्याचा तसेच पैसे न दिल्याने मुलीचा पाय जाणीवपूर्वक मोडल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर मोठी खळबळ उडाली असून आरोग्य व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिची मुलगी जन्मतःच दिव्यांग आहे. मुलीच्या पायाशी संबंधित वैद्यकीय समस्येमुळे तिला सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले होते. सुरुवातीला डॉक्टरांनी उपचार करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांनी आणि डॉक्टरांनी अतिरिक्त पैशांची मागणी केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने ती मागणी पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे तिने सांगितले.
महिलेचा आरोप आहे की, पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर डॉक्टरांनी उपचारादरम्यान निष्काळजीपणा केला. इतकेच नव्हे तर तिच्या दिव्यांग मुलीचा पाय मुद्दाम मोडण्यात आल्याचा गंभीर दावा तिने केला आहे. या घटनेनंतर मुलीची प्रकृती अधिक बिघडल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. महिलेने संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
घटनेची माहिती सोशल मीडियावर आणि स्थानिक माध्यमांमध्ये झळकताच प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. महिलेने केलेले आरोप आणि तिची व्यथा मांडणारा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. यानंतर आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले. आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे, याची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
रुग्णालय प्रशासनाने महिलेचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. उपचार वैद्यकीय नियमांनुसार करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मुलीच्या प्रकृतीमुळे आणि आधीपासून असलेल्या शारीरिक अडचणींमुळे गुंतागुंत निर्माण झाल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. तथापि, चौकशी अहवाल येईपर्यंत कोणतेही अंतिम निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
या घटनेमुळे सरकारी आरोग्य सेवांबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गरीब आणि गरजू नागरिक उपचारांसाठी सरकारी रुग्णालयांवर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत पैशांसाठी रुग्णांवर अन्याय होत असल्याचे आरोप समोर आल्यास नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य समोर आणणे आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.