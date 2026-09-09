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पार्थ पवार यांना मोठा धक्का! पुण्यातील 40 एक जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, कारवाईबाबत कोर्टाचा थेट महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना सवाल

पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे.  झी २४ तासच्या बातमीवर हायकोर्टाने सवाल उपस्थित केले आहेत.  पार्थ पवार यांचे नाव नाव आरोपी म्हणून का घेतले नाही? असा प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 09, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:05 PM IST
पार्थ पवार यांना मोठा धक्का! पुण्यातील 40 एक जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, कारवाईबाबत कोर्टाचा थेट महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना सवाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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