/पार्थ पवार यांना मोठा धक्का! पुण्यातील 40 एक जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, कारवाईबाबत कोर्टाचा थेट महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना सवाल

पुणे मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण : पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. पार्थ पवार यांचे नाव घेत कारवाईबाबत कोर्टाने थेट महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकाना सवाल केला आहे. पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई का केली नाही असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. झी २४ तासनं हे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघडकीस आणलं होतं.. दरम्यान झी २४ तासच्या बातमीची आता हायकोर्टानं दखल घेतली आहे.
पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात हायकोर्टानं काही सवाल उपस्थित केले आहेत. झी २४ तासनं हे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघडकीस आणलं होत. झी २४ तासच्या बातमीनंतरच या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी, उपनिबंधक रवींद्र तारू यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.. रवींद्र तारू यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.. तसंच आता पार्थ पवारांना प्रकरणात आरोपी का केलं नाही? असा सवाल हायकोर्टानं पोलिसांना केला आहे.
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण कथित सहभाग असूनही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाचे नाव सरकारी जमीन खरेदी प्रकरणात का नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्राच्या डीजीपींना केला आहे. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे पुत्र आणि राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांच्यासाठी अडचणी निर्माण करणाऱ्या एका घटनेत, मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना विचारले आहे की, मुंडवा जमीन खरेदी प्रकरणात त्यांचे नाव आरोपी म्हणून का घेण्यात आले नाही. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी नमूद केले की, 'अमेडा एंटरप्रायझेस एलएलपी' नावाच्या कंपनीने ४० एकर सरकारी जमीन खरेदी केली होती.